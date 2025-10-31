Motive、ラテンアメリカの高級欧州自動車ブランドにシームレスなeSIMアクティベーションを実現

トロント--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- コネクテッドデバイスのライフサイクル管理および自動化のグローバルリーダーであるMotiveは、中南米の主要通信事業者との画期的なパートナーシップを発表しました。これにより、メキシコで展開される高級欧州自動車ブランドの車両に、シームレスかつ安全なモバイル接続を実現します。Motiveのエンタイトルメント・サーバーを基盤とするこのソリューションは、通信事業者の加入者がGSMAのモバイル接続規格を活用した組み込みSIM（eSIM）技術を通じて、自身のモバイルIDを車両に直接リンクできるようにします。

ラテンアメリカ地域で初となるこの自動車向けソリューションにより、ドライバーは車に乗り込むと同時に自分のモバイル契約をアクティベートでき、スマートフォンと同等のパーソナライズされたコネクテッド体験を提供します。ユーザーはエンターテインメント、ナビゲーション、通信サービスにおいても、強化されたセキュリティとプライバシーのもと、途切れることのないモバイルサービスを利用できます。

「この導入は、インテリジェントなエンタイトルメントとプロビジョニングの力を示すものです」と、Motiveのラテンアメリカ地域セールス担当バイスプレジデントであるフランシスコ・ヴィアナは述べています。「これによりユーザー体験が簡素化され、世界中のあらゆるサービスプロバイダーに対して、拡張可能なコネクテッドカーサービスへの道が開かれます。」

Motiveのエンタイトルメントサーバーは、モバイルネットワークと車両をつなぐ役割を果たし、以下を可能にします。

ユーザーIDフェデレーション：個人のモバイルプロフィールを車両システムへ安全にリンクします。

動的eSIMプロファイル・プロビジョニング：車載組み込み型SIMへのプロファイルのダウンロードおよびアクティベーションを実現します。

セッション認識型管理：ドライバーが車を使用している間のみユーザープロファイルを有効化し、シェアモビリティのユースケースに最適化します。

現在、Motiveのソリューションは1か国で導入されていますが、今後は同地域にある通信事業者の多数の国別関連会社へと拡大し、最終的には当該ブランドの数千万台規模の自動車を接続する予定です。

この革新的な仕組みは、Motiveのエンタイトルメントサーバーを基盤として構築されています。同サーバーは、デバイス・エンタイトルメントの管理、安全なeSIMプロビジョニング、さらにVoLTE、VoWiFi、リッチ・コミュニケーション・サービス（RCS）などの高度な機能を提供するキャリアグレードのプラットフォームです。自動車、モバイル、IoTエコシステム全体において、このソリューションがコネクテッドデバイスをどのように支援しているかについての詳細は、motive.com/entitlement-server をご覧ください。

Motiveについて

Motiveは、世界最大級かつ最も成功した通信事業者との長年にわたる経験を有する、デバイスおよびサービス管理ソリューション分野における確かなリーダーです。

Motiveは、世界150か国以上での導入を通じて、18億台を超えるデバイスを管理しています。これにより、通信サービスプロバイダーは固定通信、モバイル、IoTネットワーク上のデバイスを監視することができます。これにより、世界中の通信事業者はインフラの活用を最大化し、次世代サービスの提供を実現しています。

詳細は www.motive.com をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。