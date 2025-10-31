AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Reaseguradora Patria, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera, (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de "a" (Excelente) y la Calificación en Escala Nacional México de "aaa.MX" (Excepcional) de Reaseguradora Patria, S.A. (Patria Re) (México). AM Best también ha afirmado la ICR de Largo Plazo de "bbb" (Buena) de Peña Verde, S.A.B. (Peña Verde) (México), la compañía matriz de Patria Re. La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable. Con base en la metodología de AM Best sobre compañías tenedoras de seguros, la calificación de Peña Verde refleja la subordinación normalmente considerada respecto al ICR de Largo Plazo de Patria Re.

Las calificaciones de Patria Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las perspectivas estables reflejan la capacidad de Patria Re para mantener una operación estable y rentable, junto con el nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), mientras implementa su estrategia de expansión comercial.

Patria Re es la única reaseguradora registrada localmente en México, fundada en 1953. La compañía tiene una fuerte posición de nicho en México y en otros mercados de América Latina, lo que le permite aceptar negocios rentables de manera selectiva, mientras mantiene una cartera de productos diversificados y enfocados a mercados específicos, donde ha desarrollado relaciones muy fuertes con los clientes. Esta estrategia ha resultado en resultados por suscripción consistentemente favorables en los últimos años.

La evaluación de la fortaleza de balance de Patria Re como la más fuerte está respaldada por la misma evaluación sobre el nivel de capitalización ajustada por riesgos, bajo apalancamiento de suscripción, un robusto programa de reaseguro colocado entre contrapartes con un fuerte nivel de security y fuertes métricas de liquidez. Las calificaciones también reflejan su sólida infraestructura de administración integral de riesgos y su amplio conocimiento de sus principales mercados en América Latina, lo cual refleja la buena implementación de la estrategia de expansión de la compañía con una operación estable en el extranjero fuera de su nicho de mercado.

A pesar de las limitaciones presentadas por el desarrollo de reservas catastróficas, Patria Re reportó utilidades netas positivas en 2024, impulsadas principalmente por resultados por suscripción favorables. Las sólidas prácticas de suscripción de la compañía permitieron a Patria Re reportar un resultado neto de mil millones de pesos. Los esfuerzos de la compañía por mantener estables la siniestralidad y los gastos de administración han resultado en un primer semestre rentable para 2025, con una utilidad neta de 347 millones de pesos, a pesar de las limitaciones del desarrollo de reservas catastróficas.

Factores que podrían llevar a acciones positivas de calificación para la compañía incluyen una consistente tendencia al alza en las métricas de rentabilidad que se comparen bien con su fuerte desempeño operativo, mientras mantiene su nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos, así como la continua y exitosa operación de su expansión internacional. Factores que podrían llevar a acciones negativas de calificación incluyen un deterioro sostenido en la capitalización ajustada por riesgos, impulsado ya sea por resultados desfavorables o un retiro significativo de efectivo.

