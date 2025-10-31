NMG et Traxys finalisent une entente d’achat « offtake » et de commercialisation pour du graphite naturel destiné aux marchés des réfractaires en Amérique du Nord et en Europe

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSX : NOU) et Traxys North America LLC (« Traxys »), une entreprise de distribution internationale de métaux et de minéraux, ont actualisé et renforcé leur relation existante en finalisant une entente contraignante, modifiée et mise à jour, d’achat « offtake » et de commercialisation conjointe (l'« Entente contraignante d’achat “offtake” et de commercialisation de Traxys 2025 ») pour 20 000 tonnes par an (« tpa ») de concentré de graphite provenant de la mine Matawinie de la phase 2 de la Société, dont la signature est sujette à l’approbation du conseil d'administration de Traxys. Cette collaboration cible le marché des réfractaires, un marché mondial de 45 milliards $ US avec un taux de croissance annuel composé prévu de 9,1 % jusqu'en 2033 (Grand View Research, 2025), afin de fournir aux industries sidérurgiques des produits réfractaires tels que des briques, des fours à arc électrique, des creusets et des recarburants.

Dennis Gates, chef des métaux industriels chez Traxys, a déclaré : « Traxys soutient la vision de NMG depuis de nombreuses années. Nous sommes ravis de voir les résultats positifs de la vision à long terme de l'équipe et nous nous réjouissons de travailler avec NMG pendant de nombreuses années encore. »

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, a déclaré : « En Occident, la transformation des secteurs de l'acier et de la fabrication manufacturière crée une demande forte et soutenue pour des matériaux réfractaires haute performance ; le graphite y est central. Les industries recherchent du graphite fiable, de haute pureté et produit de manière responsable afin de garantir une sécurité d'approvisionnement et une croissance continue. Alors que les économies nord-américaine et européenne relocalisent les chaînes de valeur des minéraux critiques et les capacités de fabrication manufacturière, nous saisissons cette opportunité de nous associer avec Traxys pour desservir les sidérurgistes et les producteurs de réfractaires. La présence mondiale et la connaissance du marché de Traxys nous aident à accélérer notre accès au marché, à optimiser notre stratégie commerciale et à offrir une valeur à long terme à nos clients et à nos actionnaires.»

Entente d'achat « offtake » et de commercialisation

L'Entente contraignante d’achat « offtake » et de commercialisation de Traxys 2025 vise l'achat et la commercialisation de 20 000 tpa de concentré de graphite provenant de la mine Matawinie de la phase 2 de NMG. D'une durée initiale de sept ans à compter du début de la production à grande échelle, l'entente devrait inclure des prix de vente basés sur les indices du marché pour le volume ferme de 10 000 tpa.

Les relations établies par Traxys avec des centaines de clients industriels permettent à NMG de tirer parti d'un secteur stable et en pleine croissance pour les produits réfractaires en Amérique du Nord et en Europe.

Informations complémentaires

Avec potentiellement près de 100 % de la future production de concentré de graphite de la mine Matawinie de la phase 2 désormais allouée à plusieurs clients à travers des segments diversifiés et le projet considérablement dérisqué grâce à des années de développement, la Société travaille à faire progresser le processus de financement en cours afin d'atteindre la décision d'investissement définitive.

Des informations sur la stratégie d’exécution de NMG pour lancer la production commerciale de la phase 2, ainsi que des détails sur les ententes commerciales parallèles avec le gouvernement du Canada ; Panasonic Energy Co., Ltd., une filiale à 100 % de Panasonic Holdings Corporation (TYO : 6752) ; et un fabricant de matériel d'anode établi, sont disponibles ici : https://nmg.com/fr/ententes-offtakes-multiples-2025/.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite est une société intégrée qui développe des opérations responsables d’exploitation minière et de traitement avancé pour approvisionner l’économie mondiale en matériaux de graphite de pointe carboneutre. La Société développe actuellement une chaîne de valeur entièrement intégrée, allant du minerai jusqu’au graphite raffiné, au Québec (Canada), afin de répondre aux besoins des industries de demain dans les domaines de l’énergie, de la défense, des technologies et de la fabrication manufacturière. Grâce à ses normes ESG reconnues et à ses partenariats structurants avec d’importants clients, NMG est en voie de devenir un fournisseur stratégique de matériaux avancés pour des fabricants spécialisés de premier plan, tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com

À propos de Traxys Group

Traxys est un négociant et un commerçant de matières premières dans les secteurs des métaux et des ressources naturelles. Ses activités de logistique, de marketing, de distribution, de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de négoce sont menées par plus de 450 employé∙es réparti∙es dans plus de 20 bureaux à travers le monde, et son chiffre d'affaires annuel dépasse les 8 milliards $ US. Basée au Luxembourg, Traxys est active dans l'approvisionnement, le négoce, la commercialisation et la distribution de métaux non ferreux, de ferro-alliages, de minéraux, de matières premières industrielles et d'énergie. Le groupe sert une large base de clients industriels et offre une gamme complète de services commerciaux et financiers. Traxys s'engage à respecter les principes les plus élevés reconnus internationalement en matière de conduite responsable des affaires et à garantir que ses opérations sont équitables, durables et transparentes. Traxys fonde ses pratiques sur des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) qui lui permettent de montrer l'exemple en matière d'approvisionnement et de négoce responsables de métaux et de minéraux. www.Traxys.com

