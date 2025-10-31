Motive在拉丁美洲为欧洲豪华汽车品牌提供无缝eSIM激活服务

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 互联设备生命周期管理与自动化领域的全球领导者Motive宣布，已与中南美洲一家领先运营商达成里程碑式合作，将为某欧洲豪华汽车品牌在墨西哥市场的车辆提供无缝、安全的移动互联服务。该解决方案由Motive的授权服务器(Entitlement Server)提供技术支持，可让运营商的用户借助符合GSMA移动互联标准的嵌入式SIM (eSIM)技术，将个人移动身份直接与车辆绑定。

这是拉丁美洲地区首个专为汽车打造的此类服务，它让车主进入车辆后即可激活移动订阅，获得与智能手机相当的个性化互联体验。无论是娱乐、导航还是通信服务，用户都能不间断使用个人移动服务，同时享有更高的安全性与隐私保护。

Motive拉丁美洲地区销售副总裁Francisco Viana表示：“此次部署充分展现了智能授权与配置技术的强大功能。它简化了用户体验，也为全球任何服务提供商开启了规模化互联汽车服务的大门。”

Motive的授权服务器连接移动网络与车辆，核心功能包括：

用户身份联合(User Identity Federation)：将个人移动档案安全绑定至车辆系统。

动态eSIM档案配置(Dynamic eSIM Profile Provisioning)：在汽车嵌入式SIM上下载并激活档案。

会话感知管理(Session-Aware Management)：确保仅当车主使用车辆时，用户档案才处于激活状态，非常适合共享出行场景。

目前，该Motive解决方案已在墨西哥部署，未来将逐步扩展至该运营商在拉丁美洲地区多个国家的分支机构，最终为该汽车品牌的数千万辆汽车提供互联服务。

这一创新基于Motive授权服务器开发，这是一个运营商级平台，用于管理设备授权、安全eSIM配置，以及VoLTE、VoWiFi和富媒体通信服务(RCS)等高级功能。如需了解该解决方案如何为汽车、移动和物联网(IoT)生态系统中的互联设备提供支持，请访问motive.com/entitlement-server。

关于Motive

Motive拥有数十年经验，服务对象涵盖全球规模最大、最成功的运营商群体，是设备与服务管理解决方案领域公认的领导者。

Motive在全球150多个部署项目中管理着超过18亿台设备，助力通信服务提供商监控固定、移动和物联网网络中的设备。这一能力可帮助全球电信运营商最大限度地利用其基础设施，并提供下一代服务。

如需了解更多信息，请访问www.motive.com。

