-

Motive在拉丁美洲为欧洲豪华汽车品牌提供无缝eSIM激活服务

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 互联设备生命周期管理与自动化领域的全球领导者Motive宣布，已与中南美洲一家领先运营商达成里程碑式合作，将为某欧洲豪华汽车品牌在墨西哥市场的车辆提供无缝、安全的移动互联服务。该解决方案由Motive的授权服务器(Entitlement Server)提供技术支持，可让运营商的用户借助符合GSMA移动互联标准的嵌入式SIM (eSIM)技术，将个人移动身份直接与车辆绑定。

这是拉丁美洲地区首个专为汽车打造的此类服务，它让车主进入车辆后即可激活移动订阅，获得与智能手机相当的个性化互联体验。无论是娱乐、导航还是通信服务，用户都能不间断使用个人移动服务，同时享有更高的安全性与隐私保护。

Motive拉丁美洲地区销售副总裁Francisco Viana表示：“此次部署充分展现了智能授权与配置技术的强大功能。它简化了用户体验，也为全球任何服务提供商开启了规模化互联汽车服务的大门。”

Motive的授权服务器连接移动网络与车辆，核心功能包括：

  • 用户身份联合(User Identity Federation)：将个人移动档案安全绑定至车辆系统。
  • 动态eSIM档案配置(Dynamic eSIM Profile Provisioning)：在汽车嵌入式SIM上下载并激活档案。
  • 会话感知管理(Session-Aware Management)：确保仅当车主使用车辆时，用户档案才处于激活状态，非常适合共享出行场景。

目前，该Motive解决方案已在墨西哥部署，未来将逐步扩展至该运营商在拉丁美洲地区多个国家的分支机构，最终为该汽车品牌的数千万辆汽车提供互联服务。

这一创新基于Motive授权服务器开发，这是一个运营商级平台，用于管理设备授权、安全eSIM配置，以及VoLTE、VoWiFi和富媒体通信服务(RCS)等高级功能。如需了解该解决方案如何为汽车、移动和物联网(IoT)生态系统中的互联设备提供支持，请访问motive.com/entitlement-server

关于Motive
Motive拥有数十年经验，服务对象涵盖全球规模最大、最成功的运营商群体，是设备与服务管理解决方案领域公认的领导者。

Motive在全球150多个部署项目中管理着超过18亿台设备，助力通信服务提供商监控固定、移动和物联网网络中的设备。这一能力可帮助全球电信运营商最大限度地利用其基础设施，并提供下一代服务。

如需了解更多信息，请访问www.motive.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

全球公关联系人
motive@libertycomms.com

拉丁美洲公关联系人
Lorena Rivera Sotto
lorena@anqacomms.com

Industry:

Motive

Release Versions
EnglishGermanItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

全球公关联系人
motive@libertycomms.com

拉丁美洲公关联系人
Lorena Rivera Sotto
lorena@anqacomms.com

More News From Motive

Motive授权服务器在Counterpoint Research的2025年排名中被评为“行业标杆”

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 设备管理领域的全球领导者Motive今日宣布，其在Counterpoint Research的2025年授权服务器排名(Entitlement Server Rankings)中被评为“行业标杆”(Pacesetter)。Counterpoint将Motive列入其最高级别的右上角“行业标杆”象限，这是该排名中最先进的认可等级。 这一荣誉反映了在运营商面临紧迫期限（包括Apple 2025年9月的RCS要求）之际，Motive在授权编排方面的果断投资。Motive已占据领先地位，证明了其大规模交付能力，目前已在北美、欧洲、非洲、中东、亚太和拉丁美洲的大型移动服务提供商中部署。 消除RCS及更多领域的障碍 长期以来，行业一直受制于富媒体商务消息(RBM)缺乏商业框架，以及Android和iOS之间缺乏跨平台支持的问题。Motive通过确保运营商能够毫无延迟地在Apple和Android设备上安全启用RCS来解决这一问题。这种方法通过将授权编排打造为多用途创新平台（而非单一用途的押注），降低了运营商的投资风险。 Motive...

Motive和Telefónica携手推进GSMA开放网关计划，通过基于API的电话号码验证方案共拓收入潜力

马德里--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Motive与Telefónica成功完成概念验证（PoC），展示了使用GSMA开放网关号码验证API的无缝认证方案。该解决方案在2025年巴塞罗那世界移动通信大会（MWC）期间首次亮相于Google Cloud展台，它无需SMS-OTP即可实现安全身份验证，从而降低欺诈风险并改善用户体验。 该验证试验运用了Motive授权服务器与Telefónica的西班牙网络基础设施，揭示采用TS.43运营商令牌认证机制的开放网关号码验证CAMARA API。该服务已集成至Google的Firebase电话号码验证系统，从而通过安全令牌实现基于SIM卡的认证。 Telefónica网络负责人Alexandre Harmand表示，“安全与便捷是我们数字化转型的核心。通过号码验证认证方案，我们增强了用户信任、降低了欺诈风险，同时提升了整体认证体验。” Motive产品与研发副总裁Jeevithan Muttu指出，“此次合作巩固了我们在授权服务领域的领先地位。运营商可通过无缝应用认证、富媒体通信（RCS）实现及安全商业消息服务开辟新收...

Motive实现Apple iPhone和Android设备快速部署RCS

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 移动设备和服务管理领域的领导者Motive今日宣布与Google合作，成功实现了富通信服务（RCS）协议的无缝配置。这对于全球网络运营商实现安全的RCS配置至关重要，也是支持Apple近期加入RCS所需的跨平台互操作性的关键。 Motive授权服务器负责RCS的认证和配置，确保Android设备和iPhone设备顺利接入和端到端加密。通过成功的预集成和测试，促进了RCS消息在移动平台之间的流动，使运营商能够加快RCS部署，减少集成复杂性并缩短上市时间。 Motive设备管理高级副总裁Nick Wennekers表示：“RCS正在成为一种通用的消息传递标准，为移动网络运营商（MNO）提供增强终端用户参与度的新途径。此次合作进一步巩固了Motive在授权服务器领域的领导地位，为运营商提供了面向未来的基础设施，确保顺利部署RCS。” 行业协同与市场影响 RCS正在弥合移动设备制造商之间的差距，Apple和Androi正在向统一的通信框架靠拢。Motive的进展确保了移动网络运营商能够无缝接入支持RCS的设备，而不会出现生态系统...
Back to Newsroom