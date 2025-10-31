Motive在拉丁美洲為歐洲豪華汽車品牌提供順暢eSIM啟動服務

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 互連裝置生命週期管理與自動化領域的全球領導者Motive宣布，已與中南美洲一家首屈一指的營運商達成里程碑式合作，將為某歐洲豪華汽車品牌在墨西哥市場的車輛提供順暢、安全的行動互連服務。該解決方案由Motive的授權伺服器(Entitlement Server)提供技術支援，可讓營運商的使用者借助符合GSMA行動互連標準的內建式SIM (eSIM)技術，將個人行動身分直接與車輛綁定。

這是拉丁美洲地區第一個專為汽車打造的此類服務，它讓車主進入車輛後即可啟動行動訂閱，獲得與智慧型手機相當的個人化互連體驗。無論是娛樂、導航還是通訊服務，使用者都能不間斷使用個人行動服務，同時享有更高的安全性與隱私保護。

Motive拉丁美洲地區銷售副總裁Francisco Viana表示：「此次部署充分展現了智慧授權與設定技術的強大功能。它簡化了使用者體驗，也為全球任何服務提供者開啟了規模化互連汽車服務的大門。」

Motive的授權伺服器連接行動網路與車輛，核心功能包括：

使用者身分聯合(User Identity Federation)：將個人行動檔案安全綁定至車輛系統。

動態eSIM檔案設定(Dynamic eSIM Profile Provisioning)：在汽車內建式SIM上下載並啟動檔案。

會話感知管理(Session-Aware Management)：確保僅當車主使用車輛時，使用者檔案才處於啟動狀態，非常適合共享出行場景。

目前，該Motive解決方案已在墨西哥部署，未來將逐步擴展至該營運商在拉丁美洲地區多個國家的分支機搆，最終為該汽車品牌的數千萬輛汽車提供互連服務。

這一創新以Motive授權伺服器為基礎開發，這是一個營運商級平台，用於管理裝置授權、安全eSIM設定，以及VoLTE、VoWiFi和富媒體通訊服務(RCS)等先進功能。如欲瞭解該解決方案如何為汽車、行動和物聯網(IoT)生態系統中的互連裝置提供支援，請造訪motive.com/entitlement-server。

關於Motive

Motive擁有數十年經驗，服務對象涵蓋全球規模最大、最成功的營運商群體，是裝置與服務管理解決方案領域公認的領導者。

Motive在全球150多個部署專案中管理著超過18億台裝置，協助通訊服務提供者監控固定、行動和物聯網網路中的裝置。這一能力可協助全球電信營運商充分利用其基礎設施，並提供下一代服務。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.motive.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。