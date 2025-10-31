Motive bietet nahtlose eSIM-Aktivierung für europäische Luxusautomarke in Lateinamerika

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Motive, ein Weltmarktführer für das Lifecycle-Management und die Automatisierung vernetzter Geräte, hat eine bedeutende Partnerschaft mit einem führenden Betreiber in Mittel- und Südamerika bekannt gegeben, in deren Rahmen nahtlose und sichere mobile Konnektivität für die Fahrzeuge einer europäischen Luxusautomarke in Mexiko bereitgestellt werden soll. Die mittels des Entitlement Servers von Motive bereitgestellte Lösung ermöglicht es den Kunden des Betreibers, ihre mobilen Identitäten mithilfe der Embedded-SIM-Technologie (eSIM) unter Verwendung der Mobilfunkkonnektivitätsstandards der GSMA direkt mit ihren Fahrzeugen zu verknüpfen.

Diese Neuheit in der Automobilbranche für die Region Lateinamerika ermöglicht es Fahrern, ihr Mobilfunkabonnement beim Einsteigen in ein Fahrzeug zu aktivieren. Dadurch wird eine personalisierte, vernetzte Erfahrung geboten, die mit der ihres Smartphones vergleichbar ist. Ob für Unterhaltung, Navigation oder Kommunikationsdienste: Die Nutzer profitieren von einem ununterbrochenen Zugang zu ihren Mobilfunkdiensten mit erhöhter Sicherheit und Datenschutz.

„Diese Implementierung ist ein Beweis für die Leistungsfähigkeit intelligenter Berechtigungs- und Bereitstellungsdienste“, so Francisco Viana, VP Sales, LATAM, Motive. „Sie bietet eine unkompliziertere Benutzererfahrung und alle Diensteanbieter weltweit können damit nun skalierbare Connected-Car-Dienste anbieten.“

Der Entitlement Server von Motive schlägt eine Brücke zwischen dem Mobilfunknetz und dem Fahrzeug und ermöglicht:

User Identity Federation (föderiertes Identitätsmanagement): Sichere Verknüpfung persönlicher Mobilfunkprofile mit dem Fahrzeugsystem.

Dynamic eSIM Profile Provisioning (Dynamische Bereitstellung von eSIM-Profilen): Herunterladen und Aktivieren von Profilen auf der im Fahrzeug integrierten SIM-Karte.

Session-Aware Management (sitzungsbezogene Verwaltung): Stellt sicher, dass Benutzerprofile nur dann aktiv sind, wenn der Fahrer das Fahrzeug benutzt, was ideal für Shared-Mobility-Anwendungsfälle ist.

Die derzeit in einem Land implementierte Motive-Lösung wird auf die verschiedenen Tochtergesellschaften des Betreibers in der Region ausgeweitet werden und letztendlich Dutzende Millionen Fahrzeuge der Marke miteinander verbinden.

Die Innovation basiert auf dem Motive Entitlement Server, einer Carrier-Grade-Plattform zur Verwaltung von Geräteberechtigungen, für die sichere eSIM-Bereitstellung und für erweiterte Funktionen wie VoLTE, VoWiFi und Rich Communication Services (RCS). Um mehr darüber zu erfahren, wie die Lösung vernetzte Geräte in Automobil-, Mobil- und IoT-Ökosystemen unterstützt, besuchen Sie bitte motive.com/entitlement-server.

Über Motive

Mit Jahrzehnten an Erfahrung bei der Arbeit mit den größten und erfolgreichsten Service-Anbietern ist Motive der ausgewiesene Marktführer im Bereich Geräte- und Servicemanagement-Lösungen.

Motive verwaltet über 1,8 Milliarden Geräte in 150+ globalen Implementierungen und bietet Kommunikationsdienstleistern die Möglichkeit, Geräte in Festnetz-, Mobilfunk- und IoT-Netzwerken zu überwachen. Dadurch werden Telekommunikationsbetreiber weltweit dabei unterstützt, ihre Infrastruktur optimal zu nutzen und Dienstleistungen der nächsten Generation anzubieten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.motive.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.