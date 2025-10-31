Motive proporciona ativação eSIM simplificada para marca automotiva europeia de luxo na América Latina

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Motive, líder mundial em gestão e automação do ciclo de vida de dispositivos conectados, anunciou uma parceria estratégica com uma importante operadora da América Central e do Sul, levando conectividade móvel perfeita e segura a veículos de uma marca automotiva europeia de luxo no México. A solução, baseada no Entitlement Server da Motive. permite que os assinantes da operadora vinculem suas identidades móveis diretamente a seus veículos com uso da tecnologia eSIM (SIM incorporado), ao aproveitar os padrões de conectividade móvel da GSMA.

Este pioneirismo no setor automotivo na América Latina permite que os motoristas ativem sua assinatura de celular ao entrar no veículo, ao propiciar uma experiência personalizada e conectada, equivalente à de seus smartphones. Seja para entretenimento, navegação ou serviços de comunicação, os usuários se beneficiam de acesso ininterrupto a seus serviços móveis com maior segurança e privacidade.

"Esta implementação demonstra o poder da gestão de direitos e provisionamento inteligentes", disse Francisco Viana, Vice-Presidente de Vendas da Motive na América Latina. "Isto simplifica a experiência do usuário e abre as portas para serviços de carros conectados escaláveis ​​a qualquer provedor de serviços a nível mundial."

O servidor de gestão de direitos da Motive interconecta a rede móvel e o veículo, ao possibilitar:

Federação de identidade do usuário: Associação segura de perfis móveis pessoais ao sistema do veículo.

Provisionamento dinâmico de perfil eSIM: Download e ativação do perfil no SIM integrado do veículo.

Gestão com reconhecimento de sessão: Garante que os perfis de usuário estejam ativos apenas quando o motorista estiver usando o veículo, ideal para casos de uso de mobilidade compartilhada.

Atualmente implementada em um país, a solução Motive será expandida às diversas filiais da operadora na região, conectando, finalmente, dezenas de milhões de veículos da marca.

Esta inovação está baseada no Motive Entitlement Server, uma plataforma a nível de operadora para gestão de direitos de dispositivos, provisionamento seguro de eSIM e recursos avançados como VoLTE, VoWiFi e Rich Communication Services (RCS). Para saber mais sobre como a solução oferece suporte a dispositivos conectados nos ecossistemas automotivo, móvel e de IoT, acesse motive.com/entitlement-server.

Sobre a Motive

Com décadas de experiência atendendo às maiores e mais bem-sucedidas operadoras de serviços, a Motive é líder comprovada em soluções de gestão de dispositivos e serviços.

A Motive administra mais de 1,8 bilhão de dispositivos em mais de 150 implantações em todo o mundo, permitindo que provedores de serviços de comunicação supervisionem dispositivos em redes fixas, móveis e de IoT. Isto ajuda operadoras de telecomunicações internacionais a maximizar sua infraestrutura e prestar serviços de última geração.

Saiba mais em www.motive.com.

