Motive introduceert naadloze eSIM-activering voor luxe Europese automerken in Latijns-Amerika

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Motive, een wereldleider in levenscyclusbeheer en automatisering van verbonden apparaten, heeft een baanbrekende samenwerking aangekondigd met een toonaangevende operator in Midden- en Zuid-Amerika. Deze samenwerking brengt naadloze en veilige mobiele connectiviteit naar de voertuigen van een luxe Europees automerk in Mexico. De oplossing – aangestuurd door Motive's Entitlement Server – stelt de abonnees van de provider in staat hun mobiele identiteit rechtstreeks aan hun voertuigen te koppelen met behulp van embedded SIM (eSIM)-technologie die gebruik maakt van de mobiele connectiviteitsnormen van GSMA.

Deze primeur in de auto-industrie voor Latijns-Amerika stelt bestuurders in staat hun mobiele abonnement te activeren bij het instappen, wat een gepersonaliseerde, verbonden ervaring oplevert die vergelijkbaar is met die van hun smartphone.

