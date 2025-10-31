Motive introduceert naadloze eSIM-activering voor luxe Europese automerken in Latijns-Amerika

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Motive, een wereldleider in levenscyclusbeheer en automatisering van verbonden apparaten, heeft een baanbrekende samenwerking aangekondigd met een toonaangevende operator in Midden- en Zuid-Amerika. Deze samenwerking brengt naadloze en veilige mobiele connectiviteit naar de voertuigen van een luxe Europees automerk in Mexico. De oplossing – aangestuurd door Motive's Entitlement Server – stelt de abonnees van de provider in staat hun mobiele identiteit rechtstreeks aan hun voertuigen te koppelen met behulp van embedded SIM (eSIM)-technologie die gebruik maakt van de mobiele connectiviteitsnormen van GSMA.

Deze primeur in de auto-industrie voor Latijns-Amerika stelt bestuurders in staat hun mobiele abonnement te activeren bij het instappen, wat een gepersonaliseerde, verbonden ervaring oplevert die vergelijkbaar is met die van hun smartphone.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.