NMG et Panasonic Energy actualisent leur entente commerciale ; planification d’une capacité initiale de production de matériel d'anode actif

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSX : NOU) par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, NMG Bécancour Inc. (« NMG Bécancour », collectivement dénommées « NMG »), et Panasonic Energy Co., Ltd. (« Panasonic Energy »), une filiale en propriété exclusive de Panasonic Holdings Corporation (« Panasonic ») (TYO : 6752), ont révisé et mis à jour leur entente contraignante d'achat « offtake » pluriannuelle (l'« Entente contraignante d’achat “offtake” de Panasonic Energy 2025 ») dans le but de faire progresser la production de matériel d'anode actif. En tant que client et actionnaire stratégique, Panasonic Energy réaffirme son soutien au développement de la chaîne de valeur intégrée de NMG, de l'extraction du minerai à la fabrication de matériaux pour batteries.

Kazuo Tadanobu, président et chef de la direction de Panasonic Energy, a annoncé : « Nous sommes ravis de voir notre partenariat avec NMG passer à la phase suivante. Fondée sur la confiance mutuelle et des objectifs communs, cette collaboration constitue une étape importante vers la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement en matériaux de batteries plus durable et plus fiable. Ensemble, nous combinons notre expertise et nos ressources pour renforcer la stabilité de l'approvisionnement, améliorer l'innovation et répondre aux besoins croissants de l'industrie. Ce partenariat souligne notre engagement commun en faveur d'une croissance à long terme, d'un progrès responsable et de la mise en place des bases des technologies futures. »

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, a déclaré : « Panasonic Energy est un partenaire fiable et précieux dans le développement technologique de notre stratégie commerciale. Avec cette révision de l'entente d'achat « offtake », nous ouvrons la voie au lancement de la capacité initiale de l'usine de matériaux de batteries de Bécancour de la phase 2, adaptée aux spécifications de Panasonic Energy et en phase avec la croissance progressive du marché nord-américain. Des véhicules électriques aux systèmes de stockage d'énergie pour les énergies renouvelables et les centres de données, la portée commerciale de Panasonic Energy offre à NMG une base solide pour notre entrée sur le marché. »

Entente contraignante d'achat « offtake » de Panasonic Energy 2025

Compte tenu de l'évolution des conditions du marché, des résultats de l'étude de faisabilité actualisée de NMG et des exigences de financement du projet, NMG a collaboré avec Panasonic Energy afin de mettre à jour l’entente commerciale existante et les conditions préalables. L'Entente contraignante d'achat « offtake » de Panasonic Energy 2025 porte sur 13 000 tonnes par an (« tpa ») de matériel d'anode actif de NMG pour une durée initiale de sept ans à compter du début de production de la phase 2 de la Société. Environ 25 000 tpa de concentré de graphite sont réservées à même la future production de la mine Matawinie de la phase 2 afin d'exécuter ce volume pour Panasonic Energy. Le matériel d'anode actif de NMG continue de progresser dans le protocole de qualification de Panasonic Energy afin de confirmer sa qualité et ses performances.

Le prix de vente sera basé sur une formule de prix convenue, liée aux prix courants futurs du marché, ainsi que sur un mécanisme de tarification visant à satisfaire les ratios de financement du projet et à garantir un approvisionnement stable pour Panasonic Energy. L'Entente contraignante d'achat « offtake » de Panasonic Energy 2025 est soumis à des conditions préalables qui sont courantes pour un projet de cette nature, notamment le démarrage réussi de l'exploitation commerciale et la qualification finale du produit. Elle contient également des droits de résiliation standard pour une entente de cette nature.

Panasonic Energy réitère son intention de soutenir le développement des installations de phase 2 de NMG, ce qui pourrait impliquer un investissement en capital de Panasonic lors de la décision d'investissement définitive (« DID ») pour l'usine de matériaux de batteries de Bécancour, conformément à l'investissement initial de Panasonic en 2024.

Grâce à l'Entente contraignante d'achat « offtake » de Panasonic Energy 2025, Panasonic Energy est en voie de tirer parti de la production nord-américaine entièrement intégrée de NMG, de son profil carboneutre et de ses pratiques ESG proactives pour établir une chaîne de valeur de fabrication de batteries fiable, locale et responsable.

Informations complémentaires

Avec potentiellement près de 100 % de la future production de concentré de graphite de la mine Matawinie de la phase 2 désormais allouée à plusieurs clients à travers des segments diversifiés, la Société travaille à avancer son projet minier jusqu'à la DID, parallèlement ou avant l’usine de matériaux de batteries de Bécancour de la phase 2, qui pourrait être ajustée afin d'atteindre la capacité appropriée pour honorer les contrats d'achat pluriannuels conclus avec ses clients avant la DID.

Des informations sur la stratégie d’exécution de NMG pour lancer la production commerciale de la phase 2, ainsi que des détails sur les ententes commerciales parallèles avec le gouvernement du Canada ; Traxys North America LLC ; et un fabricant d'anode établi, sont disponibles ici : https://nmg.com/fr/ententes-offtakes-multiples-2025/.

Mise en garde

Il n'existe aucune garantie que NMG sera en mesure de remplir les conditions préalables de l’Entente contraignante d'achat « offtake » de Panasonic Energy 2025 ou de parvenir à démarrer avec succès l'exploitation commerciale et à obtenir la qualification finale du produit.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite est une société intégrée qui développe des opérations responsables d’exploitation minière et de traitement avancé pour approvisionner l’économie mondiale en matériaux de graphite de pointe carboneutre. La Société développe actuellement une chaîne de valeur entièrement intégrée, allant du minerai jusqu’au graphite raffiné, au Québec (Canada), afin de répondre aux besoins des industries de demain dans les domaines de l’énergie, de la défense, des technologies et de la fabrication manufacturière. Grâce à ses normes ESG reconnues et à ses partenariats structurants avec d’importants clients, NMG est en voie de devenir un fournisseur stratégique de matériaux avancés pour des fabricants spécialisés de premier plan, tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com

À propos de Panasonic Energy

Panasonic Energy Co., Ltd., créée en avril 2022 dans le cadre du passage du Panasonic Group à un système de sociétés opérationnelles, fournit des produits et des solutions innovants basés sur la technologie des batteries à l'échelle mondiale. Grâce à ses batteries lithium-ion pour automobiles, ses systèmes de batteries de stockage et ses batteries sèches, l'entreprise apporte une alimentation électrique sûre, fiable et pratique à un large éventail de secteurs d'activité, allant de la mobilité et des infrastructures sociales aux produits médicaux et de consommation. Panasonic Energy s'engage à contribuer à une société qui favorise le bonheur et la durabilité environnementale. À travers ses activités commerciales, l'entreprise vise à répondre aux enjeux sociétaux tout en prenant l'initiative en matière d'environnement. www.panasonic.com/global/energy/

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l’« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »), y compris, sans s’y limiter, des énoncés qui font référence à des événements ou des rendements opérationnels ou financiers futurs de la Société, et qui reflètent les attentes et les hypothèses de la direction à propos de la croissance de la Société, de ses résultats, de sa performance et de ses perspectives et occasions d’affaires. De tels énoncés prospectifs reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondés sur l’information dont elle dispose actuellement. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, la capacité de la Société à rencontrer les conditions préalables de l’Entente contraignante d'achat « offtake » de Panasonic Energy 2025, la capacité à obtenir le financement du projet et à obtenir une décision d'investissement définitive positive, incluant de compléter une entente de modalités et de finaliser la documentation légale pour le financement, d’obtenir l’investissement en équité supplémentaire potentiel de Panasonic, le développement d’une source pleinement intégrée de matériel d’anode actif à base de graphite, du minerai aux matériaux pour batteries, dans la province de Québec; la possibilité d’échelonner le financement en plusieurs phases pour la mine Matawinie de la phase 2 et l’usine de matériaux de batterie de Bécancour de la phase 2, l’achèvement de la mine Matawinie et de l’usine de matériaux pour batteries de Bécancour de la phase 2; les résultats escomptés des initiatives décrites dans le présent communiqué de presse; ainsi que les déclarations du paragraphe « À propos de Nouveau Monde Graphite » et ailleurs dans le communiqué de presse, qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société.

Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses peuvent se révéler inexactes et ne sont pas garantes du rendement futur. Par ailleurs, ces énoncés prospectifs sont basés sur différents facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment les relations d’affaires entre la Société et ses parties prenantes, la capacité d’obtenir un financement suffisant pour le développement de la mine Matawinie et de l’usine de matériaux de batterie de Bécancour et la capacité de la Société à satisfaire aux processus de diligence raisonnable appliqués par les parties prenantes, et ces énoncés ne sont pas garants du rendement de la Société.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux anticipés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs de risque susceptibles d’entraîner des écarts importants entre les événements réels et les attentes actuelles, on retrouve notamment la disponibilité d’un financement ou d’un financement à des conditions favorables pour la Société, des retards dans l’atteinte de la DID, la conjoncture économique en général, ainsi que les risques liés aux bénéfices, aux dépenses d’investissement, aux flux de trésorerie et à la structure du capital et aux risques commerciaux généraux. Une description plus détaillée des risques et des incertitudes figure dans la notice annuelle de NMG datée du 31 mars 2025, notamment dans la section intitulée « Facteurs de risque », qui est disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov. D’autres facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir un impact défavorable important sur les énoncés prospectifs.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent avoir une incidence directe ou indirecte sur les résultats réels, ou entraîner des écarts importants par rapport à ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l’avenir. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca), et pour les lecteurs et lectrices aux États-Unis sur EDGAR (www.sec.gov), ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse : www.NMG.com.