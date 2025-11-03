REPEAT/NMG finalise plusieurs ententes « offtake » portant sur sa production de graphite de la phase 2, témoignant du fort appui du gouvernement du Canada et de ses clients

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Alors que les leaders des pays occidentaux sont réuni·es au Canada pour la réunion des ministres de l’Énergie et de l’Environnement du G7, Nouveau Monde Graphite Inc. (collectivement avec ses filiales en propriété exclusive, « NMG » ou la « Société ») (NYSE: NMG, TSX : NOU) annonce des ententes commerciales avec le gouvernement du Canada ; Panasonic Energy Co., Ltd. (« Panasonic Energy »), filiale en propriété exclusive de Panasonic Holdings Corporation (« Panasonic ») (TYO : 6752) ; Traxys North America LLC (« Traxys ») ; ainsi qu’un fabricant d’anode bien établi (le « Fabricant »). Grâce à ces ententes et arrangements couvrant potentiellement près de 100 % de la production de graphite de la mine Matawinie de la phase 2, NMG peut faire progresser les discussions relatives au financement du projet en vue d’une décision d’investissement définitive (« DID ») afin de lancer la construction de sa production commerciale pour desservir les secteurs stratégiques en pleine croissance dans les pays occidentaux, y compris les secteurs de l’énergie, de la défense, des technologies et de l’industrie manufacturière.

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, a affirmé : « Dans l'environnement dynamique actuel, nous avons démontré notre agilité et notre pertinence sur le marché en diversifiant notre base commerciale et en rationalisant le processus d'obtention d'ententes pluriannuelles bancables. Les ententes commerciales conclues pour la future production de la mine Matawinie de la phase 2 offrent désormais à nos partenaires financiers cibles une visibilité sur la rentabilité et le profil de risque du projet, ce qui leur permet d'avancer en confiance vers une décision d'investissement définitive et le lancement des opérations commerciales. Notre plan de développement est plus solide que jamais et opportun pour réduire les risques et tirer parti des commandes fermes. NMG est un actrice stratégique qui soutient l'autonomie énergétique, la sécurité nationale et les efforts de fabrication des gouvernements et des industries à travers l’Occident. »

L’honorable Tim Hodgson, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du Gouvernement du Canada, a annoncé : « « Le Canada est fier d’aider Nouveau Monde Graphite à faire progresser une mise en valeur des minéraux critiques qui soutient nos priorités nationales et nos engagements internationaux, et de conclure un accord d’achat stratégique qui renforcera la sécurité économique et nationale. Dans le cadre de l’Alliance sur la production de minéraux critiques, nous travaillons avec des partenaires fiables pour déployer des outils souverains, mobiliser des investissements et du financement, et conclure des accords d’achat en vue d’accélérer la mise en place de chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques sûres et résilientes. Les minéraux critiques faciliteront la transition vers l’énergie propre, démultiplieront nos capacités de défense et de fabrication, et feront du Canada un fournisseur fiable pour ses alliés. »

Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, a ajouté : « Le soutien apporté par le Canada à Nouveau Monde Graphite témoigne de notre attachement à la mise en valeur responsable des ressources et à la collaboration internationale. En faisant avancer des projets qui cadrent avec les objectifs de l’Alliance sur la production de minéraux critiques, nous contribuons à mettre en place des chaînes d’approvisionnement résilientes, à stimuler l’innovation et à affermir la position du Canada en tant que de partenaire mondial fiable dans le développement continu de l’énergie propre et de la fabrication de pointe. »

Eric Desaulniers, ajoute : « Nous sommes extrêmement ravi∙es d'accueillir le gouvernement du Canada en tant que partenaire d'achat. Le rôle proactif joué par le gouvernement du Canada dans la consolidation de la demande des pays alliés et des acteurs industriels stratégiques renforce la crédibilité de notre stratégie commerciale. Ce soutien envoie un signal fort à nos prêteurs et investisseurs alors que nous nous rapprochons d'une décision d'investissement définitive pour la mine Matawinie de la phase 2. »

Leadership du Canada auprès des pays alliés et des marchés stratégiques

NMG a signé un protocole d’entente contraignant avec le gouvernement du Canada en vue de la conclusion d’une entente « offtake » de sept ans prévoyant 30 000 tonnes par an (« tpa ») de concentré de graphite destinées au Canada et aux pays et entités alliés, pour des applications stratégiques et la commercialisation sur les marchés nationaux.

En vertu de cet engagement, le gouvernement du Canada est en voie d’obtenir 15 000 tpa de concentré de graphite sur une base à prendre ou à payer (take-or-pay) à un prix fixé selon le marché nord-américain pour un panier de produits allant des paillettes fines aux paillettes larges et jumbo, avec un niveau de pureté minimum de 94 % Cg. Ce cadre d'achat est soumis à la conclusion par NMG d'ententes d'approvisionnement avec des pays ou des entités alliés, à des conditions sensiblement identiques pour des engagements annuels globaux équivalents à 15 000 tpa, et à la satisfaction de toutes les conditions préalables.

Un protocole d’entente de commercialisation relative au volume engagé par le gouvernement du Canada permet à NMG de commercialiser son volume et prévoit un partage des bénéfices à parts égales au-delà du prix fixe convenu, après déduction des pertes éventuelles subies par le gouvernement du Canada et des frais de commercialisation versés à NMG.

NMG et le gouvernement du Canada travailleront activement à finaliser les ententes définitives et à obtenir les autorisations gouvernementales nécessaires, notamment l'approbation du Conseil du Trésor, la diligence raisonnable et le processus d'affectation des crédits. Rien ne garantit que NMG sera en mesure de conclure des ententes définitives avec les pays et entités alliés et/ou le gouvernement du Canada et de satisfaire à toutes les conditions préalables.

La stratégie canadienne sur les minéraux critiques place le graphite parmi un groupe priorisé de minéraux désignés pour stimuler le secteur manufacturier national et mettre en place des chaînes d’approvisionnement intégrées. Le soutien à la production locale de graphite et aux activités de transformation à valeur ajoutée s’inscrit dans la stratégie du Canada visant à développer les minéraux critiques afin de stimuler la croissance industrielle, de renforcer l’action climatique, d’élargir les partenariats commerciaux et d’honorer son engagement d’investissement envers l’OTAN.

Mise à jour des ententes commerciales avec les principaux clients

Compte tenu de l’évolution des conditions du marché et des exigences en matière de financement de projets, NMG a travaillé de concert avec ses principaux clients pour mettre à jour les ententes commerciales en vigueur.

MATÉRIEL D’ANODE ACTIF POUR PANASONIC ENERGY

L’entente commerciale conclue avec Panasonic Energy a été révisée (« l’Entente contraignante d’achat “offtake” de Panasonic Energy 2025 ») dans le but de faire progresser la mise en production de 13 000 tpa de matériel d’anode actif via la chaîne de valeur intégrée de la phase 2 de NMG. Environ 25 000 tpa de concentré de graphite provenant de la mine Matawinie de la phase 2 seront requises pour produire le volume de matériel d’anode actif destiné à Panasonic Energy. L’Entente contraignante d’achat “offtake” de Panasonic Energy 2025 énonce des conditions préalables qui sont usuelles pour des ententes de cette nature. De plus amples détails concernant l’entente « offtake » contraignante 2025 avec Panasonic Energy sont disponibles via une annonce simultanée : https://nmg.com/fr/entente-offtake-panasonic-2025/.

CONCENTRÉ DE GRAPHITE POUR TRAXYS

L’entente d’achat « offtake » et de commercialisation conjointe avec Traxys (« l’Entente contraignante d’achat “offtake” et de commercialisation de Traxys 2025») sera mise à jour afin d’assurer un volume d’approvisionnement pouvant atteindre 20 000 tpa de concentré de graphite provenant de la mine Matawinie de la phase 2, dont 10 000 tpa sont assujettis à un engagement d’achat ferme. La signature de l’Entente contraignante d’achat “offtake” et de commercialisation de Traxys 2025 est soumise à l'approbation du conseil d'administration de Traxys. De plus amples détails concernant l’Entente contraignante d’achat “offtake” et de commercialisation de Traxys 2025 sont disponibles dans une annonce simultanée : https://nmg.com/fr/entente-traxys-2025/.

MISE À JOUR SUR LES ENTENTES AVEC GM & AUTRES NÉGOTIATIONS ACTIVES

NMG est en négociation active avec le Fabricant pour garantir un approvisionnement de concentré de graphite de la mine Matawinie de la phase 2 pouvant aller jusqu’à 30 000 tpa, pour une période initiale de six ans. La portion à prendre ou à payer (take-or-pay) de ce volume devrait représenter environ 15 000 tpa, avec des prix de vente basés sur les indices du marché et un prix plancher, destinée à servir de matière première pour la production de matériel d'anode actif.

NMG a travaillé et continuera de travailler à la conclusion d'une entente définitive avec le Fabricant, qui pourrait impliquer un investissement en capital de la part de ce dernier. Dans le cadre de ce processus, GM et NMG ont convenu de mettre fin à leurs ententes d'approvisionnement et d'investissement précédemment annoncées, avec effet au 30 novembre 2025. GM explore avec le Fabricant, à titre non contraignant, une entente d'approvisionnement potentielle dans le cadre de laquelle GM achèterait une partie du matériel d'anode actif destiné à la fabrication des batteries des véhicules électriques de GM. Le reste du volume devrait être commercialisé conjointement par NMG et le Fabricant auprès d'une liste de clients utilisant des batteries lithium-ion. Rien ne garantit que NMG sera en mesure de conclure l'entente définitive avec le Fabricant, ni que GM et le Fabricant parviendront à une entente définitive.

Mise à jour de la stratégie d’exécution en vue du lancement de la production commerciale

En combinant l’ensemble des ententes « offtake » et arrangements commerciaux annoncés aujourd’hui, NMG a confirmé un intérêt commercial couvrant la quasi-totalité de sa production future de graphite en paillettes de la mine Matawinie de la phase 2, en plus d’un volume initial de 13 000 tpa de matériel d’anode actif de l’usine de matériaux de batteries de Bécancour de la phase 2.

À la lumière de ces informations, NMG entend confirmer le soutien de ses investisseurs stratégiques et des prêteurs ciblés pour le financement du projet, que ce soit pour une DID combinée, englobant la mine Matawinie de la phase 2 et l’usine de matériaux pour batteries de Bécancour de la phase 2, ou une DID en étapes, débutant par la mine Matawinie de la phase 2 et suivie de l’usine de matériaux de batteries de Bécancour de la phase 2. Compte tenu de l’Entente contraignante d’achat « offtake » de Panasonic Energy 2025, NMG évalue également la faisabilité commerciale et technique d'une capacité initiale dans l'usine de matériaux de batteries de Bécancour de la phase 2, en vue de respecter efficacement ses engagements en matière de volumes dès que la DID combinée ou séquentielle pour l'usine de matériaux de batteries de Bécancour de la phase 2 aura été prise. Rien ne garantit que la Société sera en mesure d'obtenir des engagements supplémentaires, ni que NMG sera en mesure de remplir les conditions préalables de l’Entente contraignante d’achat « offtake » de Panasonic Energy 2025 au moment de la DID.

Les démarches de financement du projet ont progressé de manière considérable au cours des derniers mois. Les exercices de diligence raisonnable sont désormais pratiquement terminés, en collaboration avec des cabinets de conseils spécialisés, afin d’évaluer les volets organisationnel, technique, commercial et ESG des opérations prévues dans le cadre de la phase 2, et d’éclairer l’analyse des risques menée par les partenaires financiers. La conclusion des exercices de diligence raisonnable servira à orienter l’élaboration de la documentation juridique et de la structure du financement par emprunt, en vue de son examen par les comités d’investissement. Ce volet sera finalisé après la signature des ententes définitives avec les différents acheteurs. Des négociations sont en cours concernant un protocole d’entente exhaustif avant sa présentation aux comités d’investissement des prêteurs, en vue d’obtenir leur approbation de crédit dans les prochains mois.

La Société a réduit considérablement les risques liés à la mine Matawinie de la phase 2 au cours des dernières années grâce aux progrès constants réalisés dans les stades clés de développement, y compris :

Parallèlement, la Société continue de faire progresser activement la stratégie d'ingénierie et d'exécution de l'usine de matériaux de batteries de Bécancour de la phase 2, dont la conception est modulaire.

Mise en garde

Rien ne garantit que NMG sera en mesure de conclure les ententes définitives avec le gouvernement du Canada et/ou le Fabricant, que le Fabricant et GM seront en mesure de conclure une entente définitive, ou que NMG sera en mesure de remplir les conditions préalables des ententes définitives une fois celles-ci signées ou les conditions préalables de tout ou partie des ententes d'achat et de commercialisation mentionnées ci-dessus.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite est une société intégrée qui développe des opérations responsables d’exploitation minière et de traitement avancé pour approvisionner l’économie mondiale en matériaux de graphite de pointe carboneutre. La Société développe actuellement une chaîne de valeur entièrement intégrée, allant du minerai jusqu’au graphite raffiné, au Québec (Canada), afin de répondre aux besoins des industries de demain dans les domaines de l’énergie, de la défense, des technologies et de la fabrication manufacturière. Grâce à ses normes ESG reconnues et à ses partenariats structurants avec d’importants clients, NMG est en voie de devenir un fournisseur stratégique de matériaux avancés pour des fabricants spécialisés de premier plan, tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com

