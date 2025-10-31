Motive ofrece activación eSIM sencilla a una marca automotriz europea de lujo en Latinoamérica

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Motive, líder mundial en gestión de ciclo de vida y automatización de dispositivos conectados, anunció una alianza estratégica con un operador líder en Centroamérica y Sudamérica que proporciona conectividad móvil fluida y segura a los vehículos de una marca automotriz europea de lujo en México. La solución, impulsada por el Motive Entitlement Server, permite a los suscriptores del operador vincular sus identidades móviles directamente a sus vehículos mediante tecnología de SIM incorporada (eSIM), aprovechando los estándares de conectividad móvil de la GSMA.

Esta primicia en el sector automotriz para Latinoamérica permite a los conductores activar su suscripción móvil al entrar al vehículo, brindándoles una experiencia personalizada y conectada similar a la de sus smartphones. Ya sea para entretenimiento, navegación o comunicación, los usuarios disfrutan de acceso ininterrumpido a sus servicios móviles con mayor seguridad y privacidad.

"Esta implementación demuestra el poder de la gestión de derechos y el aprovisionamiento inteligentes", comentó Francisco Viana, vicepresidente de Ventas, LATAM, Motive. "Simplifica la experiencia del usuario y abre la puerta a servicios de autos conectados escalables para cualquier proveedor de servicios, a nivel mundial".

El Motive Entitlement Server conecta la red móvil con el vehículo, permitiendo lo siguiente:

Federación de identidades de usuario: vinculación segura de perfiles móviles personales al sistema del vehículo.

Aprovisionamiento dinámico de perfiles eSIM: descarga y activación del perfil en la SIM integrada del auto.

Gestión con reconocimiento de sesión: garantiza que los perfiles de usuario estén activos solo cuando el conductor esté utilizando el vehículo, ideal para casos de uso de movilidad compartida.

Actualmente implementada en un solo país, la solución de Motive se extenderá a las numerosas filiales del operador en la región, conectando finalmente decenas de millones de automóviles de la marca.

Esta innovación se basa en el Motive Entitlement Server, una plataforma de nivel de operador para la gestión de derechos de dispositivos, el aprovisionamiento seguro de eSIM y funciones avanzadas como VoLTE, VoWiFi y Servicios de Comunicación Enriquecida (RCS). Para obtener más información sobre cómo la solución soporta dispositivos conectados en los ecosistemas automotriz, móvil y de IoT, visite motive.com/entitlement-server.

Acerca de Motive

Con décadas de experiencia trabajando con los operadores de servicios más grandes y exitosos, Motive es el líder indiscutible en soluciones de gestión de dispositivos y servicios.

Motive gestiona más de 1800 millones de dispositivos en más de 150 implementaciones globales, lo que permite a los proveedores de servicios de comunicación supervisar los dispositivos en redes fijas, móviles y de IoT. Esto ayuda a los operadores de telecomunicaciones de todo el mundo a optimizar su infraestructura y ofrecer servicios de última generación.

Obtenga más información en www.motive.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.