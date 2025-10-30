Bybit深化與Thredd的合作，推動與加密貨幣相關聯的多幣種簽帳金融卡的全球規模化發展

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的下一代全球支付處理商Thredd今日宣布，與按交易量計全球第二大加密貨幣交易所Bybit深化合作。此次合作將支援Bybit旗下旗艦產品——多幣種加密貨幣關聯支付卡Bybit Card在各地區的推廣，協助該卡在全球關鍵市場彌合數字資產與日常支付之間的差距。

Thredd的處理平台具備規模化能力，且能因應不同地區的法規要求。透過單一連接，Bybit即可設定符合當地法規遵循要求的市場特定方案，同時保持集中化可視管理。這種靈活性使Bybit得以快速進軍多個市場，並持續擴大業務版圖。

全球超過200萬使用者信賴Bybit Card，核心原因在於其三大優勢：具有競爭力的持卡人獎勵、真正的全球使用權限，以及加密貨幣一鍵兌換法幣的便捷性。Bybit借助Thredd的基礎設施，發行虛擬與實體兩種形態的Visa和Mastercard支付卡，讓使用者可即時將持有的加密貨幣兌換為法幣進行消費。此次合作還涵蓋完整的錢包代幣化功能：除支援目前市面上的多種其他數位錢包外，還能與Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay實現順暢整合。隨著Bybit業務版圖擴張，Thredd將透過在地化BIN發行服務和即時卡片控制功能，為其市場准入提供支援。

Thredd執行長Jim McCarthy表示：「Bybit正在打造數位金融的新時代，Thredd很榮幸能協助其將加密貨幣願景轉化為現實應用價值。我們的平台透過安全發卡、錢包代幣化和新市場快速上線服務，使其能夠實現全球規模化發展。」

Bybit支付業務部行銷負責人Sophie Chen表示：「Thredd的平台對於協助我們彌合加密貨幣與日常交易之間的差距至關重要。我們已建立策略性合作夥伴關係，為使用者提供流暢、無國界的支付體驗。無論在哪個地區，其多幣種BIN設定、錢包整合能力和靈活的技術堆疊，都能協助我們快速且符合法規地經營業務。」

此次合作充分證明，Bybit這類原生加密貨幣平台可透過合適的基礎設施，提供主流金融服務功能。在Thredd的支援下，Bybit正為全球融合加密貨幣的現代支付樹立標準。

關於Bybit

按交易量計，Bybit是全球第二大加密貨幣交易所，服務全球逾7000萬使用者。公司成立於2018年，致力於為所有人打造更簡單、開放且公平的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度聚焦Web3領域，與領先區塊鏈協議建立策略性合作夥伴關係，以提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產代管服務、多元化的交易市場、直覺式的使用者體驗和先進的區塊鏈工具而著稱，彌合了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的差距，協助開發者、創作者和愛好者釋放Web3的全部潛力。如欲探索去中心化金融的未來，請造訪Bybit.com。

如欲瞭解更多關於Bybit的詳情，請造訪Bybit新聞中心

媒體查詢請聯絡：media@bybit.com

最新動態請關注：Bybit的社群與社群媒體帳號

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

關於Thredd

Thredd是尋求全球支付服務現代化的創新者所信賴的次世代支付處理合作夥伴。我們每年處理數十億筆簽帳卡、預付卡及信用卡交易，為遍佈47個國家/地區、橫跨消費端至企業端的超過100家金融科技公司、數位銀行及嵌入式金融服務提供商提供服務。若要了解更多資訊，請瀏覽 https://www.thredd.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。