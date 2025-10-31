Andersen Consulting styrker sin platform gennem samarbejde med threon

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sine kompetencer inden for forretningstransformation og digital transformation via en samarbejdsaftale med threon, der er et belgisk konsulentfirma, som er kendt for at levere pragmatisk og helhedsorienteret støtte til strategiimplementering.

I mere end 20 år har threon været en vigtig rådgiver for organisationer, der ønsker at omsætte store idéer til reel forretningsmæssig effekt. Virksomheden er specialiseret i strategisk porteføljestyring, digital transformation og ledelsestræning for at hjælpe ledere med at omsætte visioner til konkret handling. threons unikke tilgang kombinerer projektlevering, udvikling af medarbejdere og intelligente softwareløsninger, hvilket giver teams mulighed for at levere hurtigere, opskalere i det rette tempo og opnå varige resultater.

Tom Dedecker, CEO for threon, udtalte: "Vi skaber fokus og ro i organisationer, hvilket gør det muligt at træffe hurtigere beslutninger og gennemføre en bæredygtig transformation, der er forankret i organisationens unikke identitet."

Eric Noerdinger, der er administrerende direktør for threon, tilføjede: "Vores mål er at skabe forandring på en bæredygtig måde og sikre, at strategi og eksekvering er i overensstemmelse på alle niveauer. Samarbejdet med Andersen Consulting udvider vores globale rækkevidde, styrker vores kompetencer og forbedrer vores evne til at hjælpe kunder med at navigere i komplekse udfordringer."

Mark L. Vorsatz, der er global bestyrelsesformand og CEO for Andersen, udtalte: "threons metode skaber klarhed, disciplin og relevans i komplekse programmer og udgør dermed et velkomment supplement til vores globale platform. Deres evne til at tilpasse rammerne til den specifikke kontekst i hver organisation sikrer, at forandring ikke blot implementeres, men også fastholdes."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder et omfattende udvalg af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretning, teknologi og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og anden rådgivning på en global platform med mere end 44.000 fagfolk verden over samt tilstedeværelse på over 600 lokationer gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdspartnere globalt.

