Bybit breidt haar partnerschap met Thredd uit om multivaluta crypto-linked debetkaarten wereldwijd op schaal te brengen

SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Thredd, de toonaangevende verwerker van internationale betalingen van de nieuwe generatie, maakte vandaag bekend dat het haar partnerschap uitbreidt met Bybit, ’s werelds tweede grootste cryptovalutabeurs qua handelsvolume. Deze samenwerking ondersteunt de regionale uitrol van de Bybit Card — de multivaluta crypto-linked betaalkaart van Bybit, waarmee de kloof tussen digitale activa en dagelijkse betalingen in belangrijke wereldwijde markten wordt overbrugd.

Het verwerkingsplatform van Thredd is gebouwd om regelgevende vereisten in verschillende regio's op schaal te brengen en te navigeren. Met één enkele verbinding kan Bybit marktspecifieke programma's configureren die aan lokale nalevingsbehoeften voldoen en tegelijk gecentraliseerde zichtbaarheid behouden. Dankzij deze flexibiliteit kon Bybit snel in verschillende markten uitbreiden, met meer aan de horizon.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.