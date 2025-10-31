Svante celebra 18 anni di innovazione nella gestione del carbonio con traguardi storici nel 2025

VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante), un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per la cattura e la rimozione del carbonio, celebra questo mese il 18° anniversario – quasi due decenni di tecnologie pionieristiche per la gestione industriale del carbonio. Il 2025 è risultato uno degli anni più trasformativi della sua storia, definito da innovazione improntata a obiettivi ambiziosi, dalla sigla di partnership strategiche e dalla messa in servizio del primo stabilimento di produzione commerciale al mondo di filtri per la cattura e la rimozione del carbonio basati su sorbenti solidi.

Fondata nel 2007 con l’obiettivo di rivoluzionare la gestione delle emissioni di anidride carbonica a livello globale, Svante è oggi un player mondiale nel settore della gestione del carbonio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.