Svante celebra 18 anni di innovazione nella gestione del carbonio con traguardi storici nel 2025
Svante celebra 18 anni di innovazione nella gestione del carbonio con traguardi storici nel 2025
VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante), un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per la cattura e la rimozione del carbonio, celebra questo mese il 18° anniversario – quasi due decenni di tecnologie pionieristiche per la gestione industriale del carbonio. Il 2025 è risultato uno degli anni più trasformativi della sua storia, definito da innovazione improntata a obiettivi ambiziosi, dalla sigla di partnership strategiche e dalla messa in servizio del primo stabilimento di produzione commerciale al mondo di filtri per la cattura e la rimozione del carbonio basati su sorbenti solidi.
Fondata nel 2007 con l’obiettivo di rivoluzionare la gestione delle emissioni di anidride carbonica a livello globale, Svante è oggi un player mondiale nel settore della gestione del carbonio.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Referente per i media
Colleen Nitta
Direttrice marketing e comunicazioni
cnitta@svanteinc.com