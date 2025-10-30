AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Mercantil Seguros y Reaseguros, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera, (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb” (Buena) de Mercantil Seguros y Reaseguros, S.A. (Mercantil Seguros) (Panamá). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Mercantil Seguros reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las perspectivas estables reflejan la capacidad de Mercantil Seguros de mantener métricas rentables que fortalezcan y protejan su base de capital.

Mercantil Seguros es un (re)asegurador establecido en Panamá en 2013, con prima emitida principalmente de salud, la cual representa 90% de la cartera y el riesgo restante distribuido entre las líneas de negocio de daños (P/C, por sus siglas en inglés). La compañía, la cual forma parte del grupo internacional Mercantil y es controlada por la matriz última del grupo, Mercantil Servicios Financieros Internacional, S.A. (MSFI), opera en Panamá a través de una red de corredores y canales de distribución directa. Mercantil Seguros también se desempeña como retrocesionario en negocios de reaseguro originados en Venezuela, impulsados por corredores de reaseguro. Al mismo tiempo, el tamaño de Mercantil Seguros es relativamente pequeño entre sus pares domiciliados en Panamá.

La fortaleza del balance de Mercantil Seguros se encuentra respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). La evaluación más fuerte también refleja el programa de reaseguro bien estructurado de la compañía entre contrapartes de fuerte calidad crediticia, sólidas prácticas de suscripción y estrategia de inversión conservadora. La compañía ha incrementado consistentemente su capital, respaldada por utilidades netas positivas e impulsada por un flujo constante de ingresos por suscripción y producto financiero.

Mercantil Seguros ha mostrado sólidas prácticas de suscripción, caracterizadas por niveles generales de suficiencia de primas. Adicionalmente, los ingresos constantes por reaseguro, que ayudan a compensar los costos de adquisición, continúan respaldando la rentabilidad de la compañía.

AM Best espera que la actual diversificación geográfica de Mercantil Seguros mejore aún más a través de las sinergias de los canales de distribución proporcionadas por el grupo en el corto y mediano plazo, permitiendo a Mercantil Seguros expandir su negocio en Panamá y disminuir la dependencia de su negocio en Venezuela.

Los factores que podrían llevar a acciones negativas de calificación incluyen el deterioro ya sea de las fuentes de ingresos del grupo o del apalancamiento financiero de MSFI, obstaculizando la capacidad del grupo para pagar sus deudas y ejerciendo presión sobre la fortaleza financiera de las entidades de seguros. Desempeño operativo adverso, que conduzca a un deterioro significativo en la capitalización ajustada por riesgos de Mercantil Seguros, o la agitación política que afecte a los negocios de origen venezolano, podrían derivar en acciones negativas de calificación. Si bien es poco probable en el mediano plazo, un factor que podría resultar en acciones positivas de calificación es la mejora en el perfil crediticio del grupo, como resultado de una rentabilidad sostenida que fortalezca la base de capital del grupo.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

