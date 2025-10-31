-

Svante庆祝成立18周年，以2025年度重大里程碑庆祝碳管理创新之旅

加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Svante Technologies Inc.（以下简称“Svante”），全球领先的碳捕集与去除解决方案供应商，本月迎来成立18周年，庆祝公司在工业碳管理技术领域近二十年的开创性成就。2025年堪称Svante发展历程中最具变革意义的一年，公司以勇于创新的精神和前瞻性的战略合作，推动多项重大突破——其中最具里程碑意义的，是全球首座采用固体吸附剂技术的碳捕集与去除滤芯商业化制造工厂正式投产。

Svante成立于2007年，秉持着“重塑全球二氧化碳排放管理方式”的愿景，现已发展成为全球碳管理产业的中坚力量。2025年，公司这一愿景迎来了历史性飞跃——位于不列颠哥伦比亚省本拿比市的Redwood工厂正式启用。这座占地14.1万平方英尺的碳捕集与去除卓越中心，是全球首座同类制造设施，专为批量生产基于固体吸附剂的滤芯而设计，每年可实现高达1,000万吨二氧化碳的捕集能力，相当于减少约270万辆燃油汽车的年度排放量。

“今年，我们不仅是在庆祝过去的成就，更以行动宣示：Svante已经整装待发，迈向商业化阶段，致力于共创可持续的未来。”Svante总裁兼首席执行官Claude Letourneau表示，“Redwood工厂的投产不仅是公司发展的重要里程碑，更向全球传递了一个强有力的信号——可扩展、环保且高性能的碳捕集与去除技术已经到来，而且是由加拿大自主研发制造的。”

Redwood工厂采用Svante拥有专利的结构化吸附滤芯技术，这些滤芯以金属有机框架（MOF）及其他固体吸附纳米材料为核心涂层，代表着工业碳捕集与去除技术的跨时代跃升。目前，这一创新技术已应用于多项重点项目，包括：

  • 位于美国加利福尼亚州的雪佛龙（Chevron）Kern River设施
  • 加拿大不列颠哥伦比亚省拉法基豪瑞（Lafarge Holcim）里士满水泥厂的CO₂MENT项目
  • 多个采用Svante结构化滤芯技术的直接空气捕集（DAC）试点及商业化项目

此外，Svante与Mercer International合作的碳捕集项目已在加拿大阿尔伯塔省的Peace River制浆厂推进至初步前端工程设计（Pre-FEED）阶段，项目重点针对可持续生物质来源的生物性二氧化碳排放。与此同时，Svante亦已准备在美国德克萨斯州Delek US旗下的Big Spring炼油厂进入前端工程设计（FEED）阶段。

除持续的技术突破外，Svante多年来还吸引了约6亿美元的资本投资，投资方包括Chevron New Energies、Temasek、M&G、United Airlines Ventures、GE Vernova、Samsung Venture Investment、Canada Growth Fund以及InBC等战略合作伙伴与机构投资者。这些资金的注入，有力支持了Svante在产品工业化、制造产能扩张以及未来设施与技术研发方面的布局，推动公司加速满足全球对碳捕集与去除技术日益增长的需求。

为庆祝公司成立18周年，Svante于今年5月举办了为期两天的盛会——GO25开幕活动，邀请来自全球的行业领袖、投资者与政策制定者齐聚一堂，共同探讨碳管理的未来发展。活动期间举行的专题论坛与炉边对谈，汇聚了来自Amazon、BMO、JPMorganChase、CGF、Climate Investment、Carbon Direct、SAMSUNG E&A以及Emissions Reduction Alberta等机构的嘉宾，共同分享行业洞见，充分彰显了Svante在商业化落地、项目开发及加拿大气候创新领域的引领地位。

2025年，Svante还公布了多项重要举措，包括：

展望未来，Svante将继续加速在生物能源、重工业及能源等领域推广其工程化碳管理解决方案。正如Letourneau所言，公司正着力“破解二氧化碳价值化的密码”，以推动碳减排从理念走向可持续的商业实践。

关于Svante
Svante是一家以使命为核心驱动的全球领先碳捕集与去除解决方案提供商。公司自主研发纳米工程滤芯与模块化旋转接触器设备，能够以环境友好的方式从工业排放及空气中高效捕集并去除二氧化碳。Svante荣登2025年Global Cleantech 100全球清洁技术百强榜，并入选《时代》杂志（TIME）与Statista联合评选的2025年全球绿色科技公司榜单。更多信息，请访问： www.svanteinc.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联络：
Colleen Nitta
市场与传播总监
cnitta@svanteinc.com

Industry:

Svante Technologies Inc.

Release Versions
EnglishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

媒体联络：
Colleen Nitta
市场与传播总监
cnitta@svanteinc.com

More News From Svante Technologies Inc.

Svante庆贺诺贝尔化学奖公布，印证金属有机框架技术对商业碳捕集至关重要

不列颠哥伦比亚省本拿比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Svante作为基于固体吸附剂的碳捕集和去除过滤器技术领域的领导者，上周对2025年诺贝尔化学奖的公布表示庆贺。该奖项授予科学家Susumu Kitagawa、Richard Robson和Omar Yaghi，以表彰他们在金属有机框架(MOF)领域的开创性工作。瑞典皇家科学院为MOF的研发授予此奖项，称其具备“巨大潜力”，且独特的分子结构能形成高容积的多孔材料，可捕集并储存包括二氧化碳在内的特定物质。 Svante首席运营官兼Svante OEM&D部门总裁Richard Laliberté表示：“诺贝尔委员会对Svante所采用的这类材料予以认可，这对整个碳捕集和去除领域而言都是极具分量的印证。MOF领域的前沿研究是我们在该行业取得成功的核心基石之一。” 诺贝尔奖项公告强调了MOF在气体分离和高容量捕集方面的卓越能力，而这正是Svante专利过滤器技术的核心。具体而言，奖项的科学背景文件提及了与工业碳捕集相关的MOF，包括CALF-20，这种MOF由卡尔加里大学的George Shimizu博...

Svante与SAMSUNG E&A签署联合开发协议，推出数字化橇装式模块化碳捕集工厂

不列颠哥伦比亚省温哥华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Svante Technologies Inc. (Svante)与SAMSUNG E&A今日宣布，双方签署了一项联合开发协议，以Svante新颖的VeloxoTherm固体吸附剂碳捕集过滤器技术为基础，利用SAMSUNG E&A的先进数字化解决方案和模块化能力，共同开发一套标准化的橇装式模块化碳捕集工厂。该协议是在Svante的盛大开业活动期间签署的，此次活动标志着其位于加拿大温哥华的新商业过滤器制造工厂进入试运行。这是世界上首个采用Svante过滤器技术的超级工厂，能够生产出足够的过滤器，每年可捕集1000万吨二氧化碳。 Svante总裁兼首席执行官Claude Letourneau表示：“我们正努力消除快速部署工业碳捕集技术的最大障碍，首先是建造我们世界级的制造工厂，其次是与SAMSUNG E&A合作，通过标准化的设计和制造解决方案，缩短项目执行时间并降低现场建设成本。” SAMSUNG E&A是全球能源行业的综合解决方案提供商，也是世界领先的工程、采购和施工(EPC...

Svante启动全球首个用于碳捕集与去除过滤器的商业超级工厂

不列颠哥伦比亚省温哥华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 碳捕集与去除技术领域的全球领导者Svante Technologies Inc. (Svante)已正式完成其位于不列颠哥伦比亚省本拿比的碳捕集与去除卓越中心——雷德伍德制造工厂的试运行工作。这一里程碑标志着全球首个致力于生产商业规模碳捕集与去除过滤器的超级工厂的启动，这些过滤器旨在直接捕集来自工业排放和大气中的二氧化碳，并且采用大批量自动化和产品标准化的理念来降低制造成本。 雷德伍德工厂占地14.1万平方英尺，能够制造出足够多的固体吸附剂过滤器，每年可捕集高达1000万吨的二氧化碳，这相当于超过2700万辆汽车的排放量。Svante获得专利的结构化吸附剂过滤器涂覆有金属有机框架(MOF)，代表着用于管理工业碳排放的新一代解决方案。 Svante总裁兼首席执行官Claude Letourneau表示：“今天，我们正在创造历史。这座超级工厂是在构建推动碳管理产业规模化发展、打造实物二氧化碳市场所需的基础设施方面迈出的关键一步。这座首创的制造工厂展示了当技术与气候目标相结合时，帮助大自然管理全球二氧化碳排放的...
Back to Newsroom