Svante庆祝成立18周年，以2025年度重大里程碑庆祝碳管理创新之旅

加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Svante Technologies Inc.（以下简称“Svante”），全球领先的碳捕集与去除解决方案供应商，本月迎来成立18周年，庆祝公司在工业碳管理技术领域近二十年的开创性成就。2025年堪称Svante发展历程中最具变革意义的一年，公司以勇于创新的精神和前瞻性的战略合作，推动多项重大突破——其中最具里程碑意义的，是全球首座采用固体吸附剂技术的碳捕集与去除滤芯商业化制造工厂正式投产。

Svante成立于2007年，秉持着“重塑全球二氧化碳排放管理方式”的愿景，现已发展成为全球碳管理产业的中坚力量。2025年，公司这一愿景迎来了历史性飞跃——位于不列颠哥伦比亚省本拿比市的Redwood工厂正式启用。这座占地14.1万平方英尺的碳捕集与去除卓越中心，是全球首座同类制造设施，专为批量生产基于固体吸附剂的滤芯而设计，每年可实现高达1,000万吨二氧化碳的捕集能力，相当于减少约270万辆燃油汽车的年度排放量。

“今年，我们不仅是在庆祝过去的成就，更以行动宣示：Svante已经整装待发，迈向商业化阶段，致力于共创可持续的未来。”Svante总裁兼首席执行官Claude Letourneau表示，“Redwood工厂的投产不仅是公司发展的重要里程碑，更向全球传递了一个强有力的信号——可扩展、环保且高性能的碳捕集与去除技术已经到来，而且是由加拿大自主研发制造的。”

Redwood工厂采用Svante拥有专利的结构化吸附滤芯技术，这些滤芯以金属有机框架（MOF）及其他固体吸附纳米材料为核心涂层，代表着工业碳捕集与去除技术的跨时代跃升。目前，这一创新技术已应用于多项重点项目，包括：

位于美国加利福尼亚州的 雪佛龙（Chevron）Kern River设施 ；

； 加拿大不列颠哥伦比亚省拉法基豪瑞（Lafarge Holcim）里士满水泥厂的 CO₂MENT项目 ；

； 多个采用Svante结构化滤芯技术的直接空气捕集（DAC）试点及商业化项目。

此外，Svante与Mercer International合作的碳捕集项目已在加拿大阿尔伯塔省的Peace River制浆厂推进至初步前端工程设计（Pre-FEED）阶段，项目重点针对可持续生物质来源的生物性二氧化碳排放。与此同时，Svante亦已准备在美国德克萨斯州Delek US旗下的Big Spring炼油厂进入前端工程设计（FEED）阶段。

除持续的技术突破外，Svante多年来还吸引了约6亿美元的资本投资，投资方包括Chevron New Energies、Temasek、M&G、United Airlines Ventures、GE Vernova、Samsung Venture Investment、Canada Growth Fund以及InBC等战略合作伙伴与机构投资者。这些资金的注入，有力支持了Svante在产品工业化、制造产能扩张以及未来设施与技术研发方面的布局，推动公司加速满足全球对碳捕集与去除技术日益增长的需求。

为庆祝公司成立18周年，Svante于今年5月举办了为期两天的盛会——GO25开幕活动，邀请来自全球的行业领袖、投资者与政策制定者齐聚一堂，共同探讨碳管理的未来发展。活动期间举行的专题论坛与炉边对谈，汇聚了来自Amazon、BMO、JPMorganChase、CGF、Climate Investment、Carbon Direct、SAMSUNG E&A以及Emissions Reduction Alberta等机构的嘉宾，共同分享行业洞见，充分彰显了Svante在商业化落地、项目开发及加拿大气候创新领域的引领地位。

2025年，Svante还公布了多项重要举措，包括：

展望未来，Svante将继续加速在生物能源、重工业及能源等领域推广其工程化碳管理解决方案。正如Letourneau所言，公司正着力“破解二氧化碳价值化的密码”，以推动碳减排从理念走向可持续的商业实践。

关于Svante

Svante是一家以使命为核心驱动的全球领先碳捕集与去除解决方案提供商。公司自主研发纳米工程滤芯与模块化旋转接触器设备，能够以环境友好的方式从工业排放及空气中高效捕集并去除二氧化碳。Svante荣登2025年Global Cleantech 100全球清洁技术百强榜，并入选《时代》杂志（TIME）与Statista联合评选的2025年全球绿色科技公司榜单。更多信息，请访问： www.svanteinc.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。