-

Andersen Consulting aprimora sua plataforma por meio de colaboração com a threon

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting aprofunda seus recursos de transformação empresarial e transformação digital através de um acordo de colaboração com a threon, uma firma de consultoria com sede na Bélgica, para fornecimento de suporte pragmático à execução estratégica de ponta a ponta.

Há mais de 20 anos, a threon é a consultora confiada pelas organizações que buscam transformar grandes ideias em verdadeiro impacto empresarial. A firma reúne sua expertise em gestão estratégica de portfólio, transformação digital e treinamento executivo para ajudar os líderes a ir da visão à execução. A abordagem exclusiva da threon combina entrega de projeto, desenvolvimento de mão de obra e soluções de software inteligente, capacitando as equipes a desempenhar de forma mais rápida, em escala e com confiança, e obter resultados duradouros.

O CEO da threon, Tom Dedecker, afirmou: "Levamos foco e paz às organizações, possibilitando tomada de decisão mais rápida e transformação sustentável enraizada na sua identidade exclusiva".

Eric Noerdinger, diretor-gerente da threon, acrescentou: "Nossa meta é integrar mudança de forma sustentável, alinhando estratégia com execução em todos os níveis. A colaboração com a Andersen Consulting amplia nosso alcance global, aprofunda nossas capacidades e aprimora nossa habilidade de ajudar os clientes a navegar complexidade".

O presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz, afirmou: "A metodologia da threon traz clareza, disciplina e relevância para programas complexos, tornando a empresa uma adição complementar para a nossa plataforma global. Sua capacidade de adaptar estruturas para o contexto específico de cada organização garante que a mudança não só é implementada, mas sustentada".

A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um conjunto abrangente de serviços, incluindo estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação de IA, além de soluções de capital humano. Integrada ao modelo multidimensional da Andersen Global, a empresa oferece consultoria de classe mundial, além de expertise em impostos, direito, avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 44.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 600 localidades por meio de suas firmas-membro e firmas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP opera como uma sociedade limitada, fornecendo soluções de consultoria por meio de suas firmas-membros e firmas colaboradoras espalhadas pelo mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseFrenchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting colabora com a Acronotics para aprimorar os recursos de transformação digital liderados por IA

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting fortalece suas competências em tecnologia e transformação empresarial por meio de um Acordo de Colaboração estabelecido com a Acronotics, uma empresa de consultoria digital de rápido crescimento com sede no Reino Unido e presença nos Estados Unidos e na Índia. Na qualidade de especialista em transformação empresarial liderada por IA, a Acronotics colabora com empresas da Fortune 500 para acelerar a transformação digital, aproveitando o poder...

Andersen Consulting adiciona amplitude às capacidades de transformação digital com a MOYO

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting continua expandindo suas capacidades empresariais e transformação tecnológica através de um acordo de colaboração com a MOYO, uma consultoria digital que fornece soluções integradas em estratégia, dados, tecnologia, engenharia e desenvolvimento de talentos. Fundada em 2007 pelo diretor-geral Pierre le Roux, a MOYO combina serviços de consultoria, tecnologia e capital humano para ajudar uma base diversa de clientes, de startups a grandes empr...

Andersen Consulting amplia sua especialidade em desenvolvimento de liderança com a adição da Insight Experience

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting continua a expandir sua plataforma por meio de um Acordo de Colaboração com a Insight Experience, uma empresa de desenvolvimento de liderança reconhecida por suas simulações empresariais vivenciais e programas de aprendizagem integrados. Fundada em 2001, a Insight Experience atua principalmente com empresas da Fortune 500 e oferece treinamentos em liderança corporativa e visão de negócios, execução de estratégias, construção de cultura organ...
Back to Newsroom