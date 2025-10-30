Andersen Consulting aprimora sua plataforma por meio de colaboração com a threon

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting aprofunda seus recursos de transformação empresarial e transformação digital através de um acordo de colaboração com a threon, uma firma de consultoria com sede na Bélgica, para fornecimento de suporte pragmático à execução estratégica de ponta a ponta.

Há mais de 20 anos, a threon é a consultora confiada pelas organizações que buscam transformar grandes ideias em verdadeiro impacto empresarial. A firma reúne sua expertise em gestão estratégica de portfólio, transformação digital e treinamento executivo para ajudar os líderes a ir da visão à execução. A abordagem exclusiva da threon combina entrega de projeto, desenvolvimento de mão de obra e soluções de software inteligente, capacitando as equipes a desempenhar de forma mais rápida, em escala e com confiança, e obter resultados duradouros.

O CEO da threon, Tom Dedecker, afirmou: "Levamos foco e paz às organizações, possibilitando tomada de decisão mais rápida e transformação sustentável enraizada na sua identidade exclusiva".

Eric Noerdinger, diretor-gerente da threon, acrescentou: "Nossa meta é integrar mudança de forma sustentável, alinhando estratégia com execução em todos os níveis. A colaboração com a Andersen Consulting amplia nosso alcance global, aprofunda nossas capacidades e aprimora nossa habilidade de ajudar os clientes a navegar complexidade".

O presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz, afirmou: "A metodologia da threon traz clareza, disciplina e relevância para programas complexos, tornando a empresa uma adição complementar para a nossa plataforma global. Sua capacidade de adaptar estruturas para o contexto específico de cada organização garante que a mudança não só é implementada, mas sustentada".

A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um conjunto abrangente de serviços, incluindo estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação de IA, além de soluções de capital humano. Integrada ao modelo multidimensional da Andersen Global, a empresa oferece consultoria de classe mundial, além de expertise em impostos, direito, avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 44.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 600 localidades por meio de suas firmas-membro e firmas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP opera como uma sociedade limitada, fornecendo soluções de consultoria por meio de suas firmas-membros e firmas colaboradoras espalhadas pelo mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.