AT&T e Thales colaboram para revolucionar implantações de IoT com nova solução eSIM

  • AT&T e Thales apresentam uma solução eSIM de última geração, baseada na mais recente especificação GSMA IoT (SGP.32), oferecendo às empresas uma plataforma unificada para gerenciar remotamente e de forma segura assinaturas IoT, preservando a integridade dos dispositivos em uma rede altamente confiável e segura.
  • Baseada no modelo "secure by design" da Thales, essa solução oferece o mais alto nível de cibersegurança para dispositivos IoT e garante conformidade com as normas globais de cibersegurança em constante evolução.
  • Otimizada para implantações de IoT em larga escala, a nova plataforma de gestão de eSIM simplifica operações, reduz custos e oferece automação avançada além dos padrões SGP.32, atendendo a diferentes setores e tipos de dispositivos.
ARLINGTON, Virgínia--(BUSINESS WIRE)--Com mais de 5,8 bilhões de conexões celulares IoT previstas globalmente até 2030 (GSMA Intelligence), abrangendo desde medidores inteligentes até dispositivos vestíveis de monitoramento de saúde, a necessidade de conectividade segura, escalável e fácil de gerenciar nunca foi tão grande. A AT&T, líder em conectividade e soluções IoT, e a Thales, referência global em tecnologias digitais e de cibersegurança avançadas, anunciam o lançamento de uma nova solução eSIM projetada para ajudar empresas a ativar e gerenciar dispositivos IoT remotamente. Essa solução eSIM, baseada no Thales Adaptive Connect (TAC), integra-se à solução global de IoT da AT&T, o AT&T Virtual Profile Management for IoT, e pode atender diversos setores em todo o mundo, incluindo automotivo, cidades inteligentes, saúde e serviços essenciais.

Em conformidade com a norma GSMA SGP.321 , a nova solução permite que os clientes enviem dispositivos conectados para qualquer lugar do mundo com um único eSIM pré-integrado da Thales, ativando remotamente o perfil de conectividade local correto sem a necessidade de acesso físico. Isso resulta em lançamentos mais rápidos e logística simplificada para implantações globais de IoT. Além disso, possibilita que a AT&T e seus clientes gerenciem facilmente políticas de conectividade, diagnósticos e alterações de assinaturas totalmente over-the-air, por meio de uma interface única e certificada pelo setor.

Esta solução também traz automação avançada para simplificar o gerenciamento remoto de eSIMs em grandes volumes de dispositivos. Ela automatiza tarefas complexas, como a troca de assinaturas ou atualizações de regras de frotas, permitindo que as empresas dediquem menos tempo à logística e às operações, lançando novos produtos e serviços mais rapidamente no mercado.

1 A norma GSMA SGP.32 é a especificação mais recente da GSM Association para eSIM (SIM embarcado) e Remote SIM Provisioning (RSP), voltado ao gerenciamento remoto de eSIMs em dispositivos de Internet das Coisas (IoT) e outros tipos de dispositivos móveis.

Com esses recursos avançados, a solução de eSIM da Thales (TAC) oferece às empresas a flexibilidade de localizar dispositivos dentro da rede de parceiros da AT&T ou ajustar assinaturas em grandes frotas sem necessidade de alterações de hardware, otimizando custos, cadeias de suprimento, cobertura e desempenho. O serviço já está disponível para uso comercial e atende clientes em todo o mundo.

"Na AT&T, oferecemos soluções de IoT inteligentes em que você pode confiar, totalmente seguras, completas e escaláveis", disse Cameron Coursey, vice-presidente da AT&T Connected Solutions . "Nossa abordagem de ponta, combinada com a solução da Thales, ajudará os clientes a reduzir dificuldades e assumir o controle do gerenciamento de seus próprios dispositivos com conectividade confiável".

"Estamos entrando em uma nova era para o Provisionamento Remoto de eSIM, com a capacidade de conectar bilhões de dispositivos IoT, e temos orgulho de colaborar com a AT&T para oferecer conectividade IoT mais inteligente e segura em todo o mundo", afirmou Eva Rudin, vice-presidente executiva de soluções de conectividade móvel da Thales . "Com o Thales Adaptive Connect, garantimos que cada dispositivo conectado tenha segurança reforçada, serviço confiável e gerenciamento simplificado, desde a primeira conexão e durante toda sua vida útil".

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial e Ciber & Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores atua em grandes desafios como soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.

O Grupo investe mais de € 4 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento em áreas estratégicas, especialmente para ambientes críticos, como inteligência artificial, cibersegurança, tecnologias quânticas e de nuvem.

A Thales conta com mais de 83.000 colaboradores em 68 países. Em 2024, o Grupo registrou vendas de € 20,6 bilhões.

Sobre a Thales nos EUA

Nos Estados Unidos, a Thales possui mais de 130 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento, manufatura e prestação de serviços. Atualmente, a Thales conta com 40 unidades nos EUA e emprega cerca de 5.000 pessoas. Trabalhando em colaboração com clientes e parceiros locais, a Thales consegue atender aos requisitos mais complexos em qualquer ambiente operacional.

Sobre a AT&T

Ajudamos mais de 100 milhões de famílias, amigos e vizinhos nos EUA, além de quase 2,5 milhões de empresas a se conectarem a novas possibilidades. Desde a primeira ligação telefônica há mais de 140 anos até nossas soluções atuais de internet 5G e de alta velocidade, nós da AT&T inovamos para melhorar vidas. Para mais informações sobre a AT&T Inc. (NYSE:T), acesse about.att.com. Os investidores podem saber mais em investors.att.com.

Thales Group
Fazer download de fotos HD

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Thales, relações com a mídia
América do Norte
Jennifer Tumminio
jennifer.tumminio@thalesgroup.com

Comunicação corporativa da AT&T
Veleisa Burrell
Telefone: 214-773-0040
E-mail: veleisa.burrell@att.com

