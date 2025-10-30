AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Olé Insurance Group Corp I.I.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena), y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb” (Buena) de Olé Insurance Group Corp I.I. (Olé Insurance) (San Juan, Puerto Rico). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Olé Insurance reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones también reflejan el nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos del grupo, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), prácticas de inversión prudentes y su modelo de negocios innovador. Por otro lado, Olé Insurance está sujeta a la volatilidad derivada de su relativamente reciente inicio de operaciones, riesgo de expansión y sensibilidad a cambios en la evolución de su plan de negocios.

Olé Insurance, junto con su empresa hermana, Olé Management Corp., es en última instancia propiedad de Amedex Assurance Company y subsidiarias (Amedex), un grupo domiciliado en Delaware.

Olé Insurance está especializada en seguros de vida a plazo, e inició operaciones en 2019 como Amedex Assurance Corp I.I. La compañía cuenta con licencia como Aseguradora Internacional Clase 5. Geográficamente, a junio de 2025, las primas emitidas se distribuyen principalmente en América Latina: México (23%), Ecuador (20%), Chile (12%), y el resto (45%) en 17 otros países.

La operación del grupo está apoyada por sistemas automatizados y personal especializado equipado con herramientas digitales para atender a clientes potenciales; el grupo también utiliza la comprobación de antecedentes y herramientas tecnológicas para analizar el perfil de sus clientes. Algunas solicitudes son aprobadas automáticamente y no requieren exámenes médicos.

En general, el balance del grupo es muy fuerte, pero está sujeto a la volatilidad derivada de la distribución y el crecimiento del portafolio de negocios neto de la compañía.

A junio de 2025, las primas devengadas del grupo se posicionaron en 2.9 millones de dólares y, la utilidad técnica y los resultados al cierre del año fueron negativos, principalmente como consecuencia de los gastos de administración. Prácticas prudentes de suscripción son un factor clave que podría influir en resultados operativos futuros, al mismo tiempo que se logra el crecimiento de prima necesario para absorber los gastos administrativos.

Podrían ocurrir acciones de calificación negativas como resultado de una evolución desfavorable de la estrategia de negocios del grupo, reflejada en ingresos insuficientes para cubrir los gastos operativos corrientes, o si la capitalización ajustada por riesgos del grupo se deteriora hasta un nivel que deje de respaldar las calificaciones actuales, como consecuencia de una erosión de la base de capital. A pesar de ser poco probable, factores que podrían conducir a acciones de calificación positivas incluyen el crecimiento continuo de la base de capital del grupo en el mediano plazo, en línea con su nivel actual de capitalización ajustada por riesgos, y la consolidación exitosa de su estrategia de negocios.

