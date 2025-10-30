-

Andersen Consulting透過與threon合作強化其平台功能

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與總部位於比利時的顧問公司threon簽署合作協議，以此深化自身在業務轉型和數位化轉型領域的服務能力。threon以提供務實、端對端的策略執行支援而著稱。

20多年來，threon一直是各類企業值得信賴的顧問，協助它們將宏大構想轉化為真正的業務影響力。該公司整合了在策略組合管理、數位化轉型和高階主管培訓方面的專業能力，協助領導者將願景轉化為實際行動。threon的獨特方法融合了專案交付、員工發展和智慧軟體解決方案，賦能團隊更快提供成果、自信實現規模化發展，並取得永續的成效。

threon執行長Tom Dedecker表示：「我們為企業帶來專注力和穩定性，協助其加快決策速度，並以自身獨特定位為基礎實現永續轉型。」

threon董事總經理Eric Noerdinger補充說道：「我們的目標是讓變革永續落地，確保各層級的策略和執行保持一致。與Andersen Consulting合作，能擴大我們的全球業務版圖、深化服務能力，並強化我們協助客戶因應複雜挑戰的實力。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「threon的方法論能為複雜的計畫帶來清晰度、嚴謹性和針對性，這使其成為我們全球平台的重要補充。他們能夠根據每個企業的具體情況調整架構，確保變革不僅能成功實施，還能持續推進。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過44,000名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在600多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

