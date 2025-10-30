-

Andersen Consulting amplía su plataforma a través de una colaboración con threon

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting refuerza sus capacidades en transformación empresarial y digital mediante un acuerdo de colaboración con threon, empresa de consultoría con sede en Bélgica reconocida por ofrecer un enfoque pragmático y soluciones integrales para la ejecución de estrategias.

Durante más de 20 años, threon ha sido un asesor de confianza para organizaciones que buscan convertir grandes ideas en resultados de negocio concretos. La firma combina su experiencia en gestión estratégica de portafolios, transformación digital y formación ejecutiva para ayudar a los líderes a pasar de la visión a la ejecución. Su enfoque único integra la gestión de proyectos, el desarrollo del talento y soluciones de software inteligentes, lo que permite a los equipos entregar resultados más rápido, escalar con confianza y alcanzar impactos sostenibles.

Tom Dedecker, CEO de threon, afirmó: “Aportamos enfoque y serenidad a las organizaciones, lo que les permite tomar decisiones más rápidas y lograr transformaciones sostenibles basadas en su identidad única”.

Eric Noerdinger, gerente general de threon, añadió: “Nuestro objetivo es incorporar el cambio de manera sostenible al alinear la estrategia con la ejecución en todos los niveles. Colaborar con Andersen Consulting amplía nuestro alcance global, fortalece nuestras capacidades y mejora nuestra destreza para ayudar a los clientes a transitar la complejidad”.

Mark L. Vorsatz, Director Global y CEO de Andersen, comentó: “La metodología de threon aporta claridad, disciplina y relevancia a programas complejos, lo que la convierte en una incorporación complementaria a nuestra plataforma global. Su habilidad para adaptar los marcos de trabajo al contexto específico de cada organización garantiza que el cambio no solo se implemente, sino que perdure en el tiempo”.

Andersen Consulting es una práctica global de consultoría que ofrece un conjunto integral de servicios que incluyen estrategia corporativa, negocios, tecnología y transformación basada en inteligencia artificial, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra dentro del modelo de servicios multidimensional de Andersen Global, que brinda experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, asuntos legales, valuación, movilidad global y asesoría. La red cuenta con más de 44.000 profesionales y presencia en más de 600 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que presta servicios de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishFrenchPolish

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting colabora con Acronotics para profundizar en las capacidades de transformación digital impulsadas por la IA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting fortalece sus capacidades de transformación tecnológica y comercial a través de un Acuerdo de Colaboración con Acronostics, una consultora digital de rápido crecimiento con sede en el Reino Unido y presencia en EE. UU. e India. En su carácter de especialista en transformación comercial dirigida por IA, Acronotics trabaja con las empresas de Fortune 500 para acelerar la transformación digital al aprovechar el poder de la IA. La empresa cuenta c...

Andersen Consulting se asocia con la consultora MOYO para ampliar sus capacidades de transformación digital

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting continúa ampliando sus capacidades de transformación empresarial y tecnológica mediante un acuerdo de colaboración con MOYO, una consultora digital que ofrece soluciones integradas en materia de estrategia, datos, tecnología, ingeniería y desarrollo de talento. Fundada en 2007 por el director general Pierre le Roux, MOYO combina servicios de consultoría, tecnología y capital humano para ayudar a una base de clientes diversa, desde startups has...

Andersen Consulting mejora su experiencia en desarrollo de liderazgo con la incorporación de Insight Experience

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting sigue adelante con la ampliación de su plataforma mediante un acuerdo de colaboración con Insight Experience, una empresa de desarrollo de liderazgo reconocida por sus simulaciones empresariales experienciales y sus programas de aprendizaje integrados. Fundada en 2001, Insight Experience trabaja principalmente con empresas de la lista Fortune 500 y ofrece formación en liderazgo empresarial y visión de negocios, ejecución de estrategias, creaci...
Back to Newsroom