Andersen Consulting amplía su plataforma a través de una colaboración con threon

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting refuerza sus capacidades en transformación empresarial y digital mediante un acuerdo de colaboración con threon, empresa de consultoría con sede en Bélgica reconocida por ofrecer un enfoque pragmático y soluciones integrales para la ejecución de estrategias.

Durante más de 20 años, threon ha sido un asesor de confianza para organizaciones que buscan convertir grandes ideas en resultados de negocio concretos. La firma combina su experiencia en gestión estratégica de portafolios, transformación digital y formación ejecutiva para ayudar a los líderes a pasar de la visión a la ejecución. Su enfoque único integra la gestión de proyectos, el desarrollo del talento y soluciones de software inteligentes, lo que permite a los equipos entregar resultados más rápido, escalar con confianza y alcanzar impactos sostenibles.

Tom Dedecker, CEO de threon, afirmó: “Aportamos enfoque y serenidad a las organizaciones, lo que les permite tomar decisiones más rápidas y lograr transformaciones sostenibles basadas en su identidad única”.

Eric Noerdinger, gerente general de threon, añadió: “Nuestro objetivo es incorporar el cambio de manera sostenible al alinear la estrategia con la ejecución en todos los niveles. Colaborar con Andersen Consulting amplía nuestro alcance global, fortalece nuestras capacidades y mejora nuestra destreza para ayudar a los clientes a transitar la complejidad”.

Mark L. Vorsatz, Director Global y CEO de Andersen, comentó: “La metodología de threon aporta claridad, disciplina y relevancia a programas complejos, lo que la convierte en una incorporación complementaria a nuestra plataforma global. Su habilidad para adaptar los marcos de trabajo al contexto específico de cada organización garantiza que el cambio no solo se implemente, sino que perdure en el tiempo”.

Andersen Consulting es una práctica global de consultoría que ofrece un conjunto integral de servicios que incluyen estrategia corporativa, negocios, tecnología y transformación basada en inteligencia artificial, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra dentro del modelo de servicios multidimensional de Andersen Global, que brinda experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, asuntos legales, valuación, movilidad global y asesoría. La red cuenta con más de 44.000 profesionales y presencia en más de 600 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que presta servicios de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.