SLB OneSubsea sluit EPC-contracten met PTTEP voor twee diepwaterprojecten voor de kust van Maleisië

Geïntegreerde onderzeese productiesystemen helpen bij het aanboren van belangrijke olie- en gasreserves

As part of the EPC contracts, SLB OneSubsea will deliver comprehensive subsea production systems (SPS) for the Alum, Bemban, and Permai deepwater gas fields located in Block H and the Kikeh field, Malaysia’s first deepwater oil project.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) heeft vandaag bekendgemaakt dat PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) twee omvangrijke EPC-contracten (techniek, aankoop en bouw) heeft gegund aan zijn joint venture OneSubsea™. De contracten bouwen voort op een 20-jarige samenwerking tussen de twee bedrijven en zullen twee velden voor de kust van Maleisië uitbreiden.

Als onderdeel van de EPC-contracten gaat SLB OneSubsea uitgebreide onderzeese productiesystemen (SPS) leveren voor de diepwatergasvelden Alum, Bemban en Permai in blok H en het Kikeh-veld, het eerste diepwaterolieproject van Maleisië.

Release Versions
