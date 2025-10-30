SLB OneSubsea sluit EPC-contracten met PTTEP voor twee diepwaterprojecten voor de kust van Maleisië

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) heeft vandaag bekendgemaakt dat PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) twee omvangrijke EPC-contracten (techniek, aankoop en bouw) heeft gegund aan zijn joint venture OneSubsea™. De contracten bouwen voort op een 20-jarige samenwerking tussen de twee bedrijven en zullen twee velden voor de kust van Maleisië uitbreiden.

Als onderdeel van de EPC-contracten gaat SLB OneSubsea uitgebreide onderzeese productiesystemen (SPS) leveren voor de diepwatergasvelden Alum, Bemban en Permai in blok H en het Kikeh-veld, het eerste diepwaterolieproject van Maleisië.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.