SLB OneSubsea獲得PTTEP的兩項馬來西亞近海深水工程EPC合約

整合式海底生產系統將助力開發重要油氣儲備

根據EPC合約條款，SLB OneSubsea將為位於H區塊的Alum、Bemban及Permai深水氣田，以及馬來西亞首個深水油氣項目Kikeh油田，提供完整的海底生產系統(SPS)。

休斯頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球能源技術公司SLB（紐交所代碼：SLB）於今日宣布，其OneSubsea™合資企業獲泰國國家石油公司勘探與生產公共有限公司（PTTEP）授予兩項大型工程、採購與施工（EPC）合約。此合約以雙方二十年的合作為基礎，涵蓋馬來西亞近海兩處油氣田的擴建工程。

根據EPC合約條款，SLB OneSubsea將為位於H區塊（Block H）的Alum、Bemban及Permai深水氣田，以及馬來西亞首個深水石油項目Kikeh油田，提供完整的海底生產系統（SPS）。交付範圍涵蓋水平海底樹、臍帶纜、控制系統及相關服務。

「我們很自豪能延續與PTTEP的長期合作關係，過去二十年來我們已交付五十多套系統。」SLB OneSubsea執行長馬德斯•赫爾梅蘭（Mads Hjelmeland）表示，「憑藉在複雜深水環境的豐富經驗，並透過高度協作、早期參與工程項目的優勢，我們將協助PTTEP從這些項目中獲取最大價值。」

H區塊天然氣開發項目自2021年2月開始於Rotan 與 Buluh油氣田生產天然氣，Kikeh油氣田則自2007年持續生產至今。這些油氣田水深介於1,100至1,300公尺之間。SLB OneSubsea在複雜深水環境中開發與利用其技術之經驗，將進一步延長這兩座油氣田的生產週期，為區域能源安全與滿足能源需求作出貢獻。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com

關於SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正透過數位與技術創新引領海底新紀元，致力最優化客戶油氣生產、降低海底作業排放，並釋放海底解決方案的巨大潛能，塑造永續的能源未來。SLB OneSubsea 是一家合資企業，由SLB、Aker Solutions及Subsea7共同出資，總部位於奧斯陸與休士頓，在全球擁有一萬名員工。更多資訊請瀏覽onesubsea.slb.com。

關於前瞻性陳述的警示聲明：

本新聞稿包含美國聯邦證券法律意義上的「前瞻性陳述」，即關於未來而非過往事件的陳述。此類陳述通常包含諸如「期望」、「可能」、「可以」、「估計」、「意圖」、「預期」、「將要」、「潛在」、「預計」等字詞以及其他類似的字詞。前瞻性陳述涉及不同程度上不確定的事項，例如關於SLB新技術與合作夥伴關係的部署或預期收益的預測或期望；關於永續發展和環境問題的目標、計畫和預測的陳述；關於能源轉型與全球氣候變遷的預測或預期；以及操作程序和技術的改進等。這些陳述涉及各種風險和不確定性，其中包括但不限於：無法達成淨負碳排放目標；無法實現由SLB的策略、措施或合作夥伴關係帶來的預期利益；針對環境問題的立法和監管措施，包括針對全球氣候變遷影響的措施；主關機關核准和授權的時間安排或接收情況；以及SLB向美國證券交易委員會遞交的最新10-K、10-Q和8-K表格中詳細說明的其他風險和不確定性。如果這些或其他風險或不確定性中的一個或多個成為現實（或此類發展的後果發生了變化），或者如果基本假設經證明是不正確的，實際結果可能與我們前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況。無論是由於新資訊、未來事件還是其他原因，SLB概不承擔任何公開更新或修訂此類陳述的意圖或義務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

媒體
Josh Byerly – 全球傳高階深副總裁
Moira Duff – 外部傳播總監
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

投資者
James R. McDonald – 投資者關係與產業事務高階副總裁
Joy V. Domingo – 投資者關係總監
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

slb.com/newsroom

