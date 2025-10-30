-

Bybit、スレッドとの提携を拡大し、多通貨対応暗号資産連動デビットカードを世界規模で展開

シンガポール--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 次世代グローバル決済処理のリーディングカンパニーであるスレッドは、取引量で世界第2位の暗号資産取引所であるBybit（バイビット）との提携拡大を発表しました。今回の提携は、Bybitの主力商品である多通貨対応暗号資産連動デビットカード「Bybitカード」の地域展開を支援し、世界の主要市場におけるデジタル資産と日常的な決済のギャップを埋めるものです。

スレッドの処理プラットフォームは、地域間の規制要件に対応し、拡張性も備えています。Bybitは、一度接続するだけで、一元的な可視性を維持しながら各地域のコンプライアンス要件を満たす市場固有のプログラムを設定できます。この柔軟性により、Bybitは複数の市場に迅速に拡大しており、今後さらに多くの市場への展開を目指しています。

世界中で200万人以上のユーザーが、競争力のあるカード会員特典、真のグローバルアクセス、そして暗号資産から法定通貨へのスムーズな移行といった最も重要な要素を理由として、Bybitカードを選んでいます。Bybitはスレッドのインフラストラクチャを活用して、仮想および物理的なVisaおよびMastercard決済カードを発行し、ユーザーが保有する暗号資産をリアルタイムで法定通貨として使用できるようにします。今回の提携にはウォレットの完全なトークン化も含まれており、Apple Pay、Google Pay、Samsung Payとのシームレスな統合に加え、現在市場で利用可能な他の複数のデジタルウォレットもサポートされます。Bybitが事業を拡大するにつれ、スレッドはローカライズされたBIN発行とリアルタイムのカード管理機能を通じて市場参入を支援します。

「Bybitはデジタル金融の次の時代を構築しており、スレッドは同社の暗号通貨ビジョンを現実世界のユーティリティへと変える支援ができることを誇りに思います」と、スレッドのCEOであるジム・マッカーシーは述べており、次のように続けます。「当社のプラットフォームは、安全なカード発行、ウォレットのトークン化、そして新規市場への迅速なオンボーディングにより、Bybitがグローバルに事業を拡大できるようにします」

「スレッドのプラットフォームは、暗号通貨と日常の商取引の間のギャップを埋めるのに重要な役割を果たしています。私たちは、ユーザーに国境を越えたスムーズな決済体験を提供するための戦略的パートナーシップを築きました」と、Bybitの決済事業部門マーケティング責任者であるソフィー・チェン氏は述べ、次のように続けます。「同社の多通貨BINサポート、ウォレット統合、そしてアジャイルな技術スタックにより、地域を問わず迅速かつコンプライアンスを遵守した対応が可能になります」

今回の提携は、Bybitのような暗号資産ネイティブ・プラットフォームが、適切なインフラを通じて主流の金融ユーティリティを提供できることを示しています。スレッドの支援により、Bybitは世界規模で、暗号資産を活用した現代的な決済のあり方のスタンダードを確立しています。

Bybitについて

Bybitは取引量で世界第2位の暗号資産取引所であり、7000万人を超えるユーザーからなるグローバル・コミュニティにサービスを提供しています。2018年に設立されたBybitは、分散型世界におけるオープン性を再定義し、誰にとってもよりシンプルで開かれた、平等なエコシステムを構築しています。Web3に重点を置くBybitは、主要なブロックチェーン・プロトコルと戦略的に提携し、堅牢なインフラを提供し、オンチェーン・イノベーションを推進しています。安全なカストディ、多様なマーケットプレイス、直感的なユーザー・エクスペリエンス、高度なブロックチェーンツールで知られるBybitは、TradFiとDeFiのギャップを埋め、ビルダー、クリエイター、愛好家がWeb3の可能性を最大限に引き出せるよう支援します。Bybit.comで分散型金融の未来を発見してください。
Bybitの詳細については、Bybit Pressをご覧ください。
メディアに関するお問い合わせは、media@bybit.comまでご連絡ください。
最新情報については、以下をフォローください：Bybitのコミュニティとソーシャルメディア

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

スレッドについて

スレッドは、世界中で決済サービスを近代化を目指すイノベーターにとって信頼できる次世代決済処理パートナーです。年間数十億件のデビット、プリペイド、クレジット取引を処理し、47か国に拠点を置く100社以上のフィンテック企業、デジタル銀行、エンベデッド・ファイナンス・プロバイダーなどに、消費者向けから法人向けまで幅広くサービスを提供しています。詳細は https://www.thredd.com をご覧ください。

