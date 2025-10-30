AT&T e Thales collaborano per rivoluzionare le implementazioni di IoT con la nuova soluzione eSIM Solution
- AT&T e Thales presentano una soluzione di eSIM di nuova generazione, basata sulle ultime specifiche GSMA IOT (SGP.32), che offre alle aziende una piattaforma consolidata per gestire in remoto e in modo sicuro gli abbonamenti all'IoT, pur preservando l'integrità dei dispositivi su una rete molto sicura e affidabile.
- Con il supporto dell'approccio “secure by design” di Thales, questa soluzione mira al massimo livello di cybersicurezza per i dispositivi IoT e supporta la conformità alle normative globali di cybersicurezza in costante evoluzione.
- Ottimizzata per implementare l'IoT su ampia scala, la nuova piattaforma di gestione delle eSIM semplifica le operazioni, riduce i costi e offre automazione avanzata oltre gli standard SGP.32 per supportare varie industrie e diversi tipi di dispositivi.
ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Con oltre 5,8 miliardi di connessioni cellulari IoT previste in tutto il mondo entro il 2030 (GSMA Intelligence), che alimenta tutto, da contatori intelligenti a dispositivi indossabili per il monitoraggio della salute, la necessità di una connettività sicura, scalabile e facile da gestire è più grande che mai.
