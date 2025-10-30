-

AT&T e Thales collaborano per rivoluzionare le implementazioni di IoT con la nuova soluzione eSIM Solution

  • AT&T e Thales presentano una soluzione di eSIM di nuova generazione, basata sulle ultime specifiche GSMA IOT (SGP.32), che offre alle aziende una piattaforma consolidata per gestire in remoto e in modo sicuro gli abbonamenti all'IoT, pur preservando l'integrità dei dispositivi su una rete molto sicura e affidabile.
  • Con il supporto dell'approccio “secure by design” di Thales, questa soluzione mira al massimo livello di cybersicurezza per i dispositivi IoT e supporta la conformità alle normative globali di cybersicurezza in costante evoluzione.
  • Ottimizzata per implementare l'IoT su ampia scala, la nuova piattaforma di gestione delle eSIM semplifica le operazioni, riduce i costi e offre automazione avanzata oltre gli standard SGP.32 per supportare varie industrie e diversi tipi di dispositivi.
original Source 123Ref

Source 123Ref

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Con oltre 5,8 miliardi di connessioni cellulari IoT previste in tutto il mondo entro il 2030 (GSMA Intelligence), che alimenta tutto, da contatori intelligenti a dispositivi indossabili per il monitoraggio della salute, la necessità di una connettività sicura, scalabile e facile da gestire è più grande che mai.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

CONTATTO PER LA STAMPA

Thales, Relazioni con i media
Nord America
Jennifer Tumminio
jennifer.tumminio@thalesgroup.com

AT&T Comunicazioni aziendali
Veleisa Burrell
Telefono: 214-773-0040
Email: veleisa.burrell@att.com

Industry:

Thales

BOURSE:HO
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

CONTATTO PER LA STAMPA

Thales, Relazioni con i media
Nord America
Jennifer Tumminio
jennifer.tumminio@thalesgroup.com

AT&T Comunicazioni aziendali
Veleisa Burrell
Telefono: 214-773-0040
Email: veleisa.burrell@att.com

More News From Thales

Riassunto: Thales lancia la prima smartcard certificata in Europa pronta per l'era quantistica

MEUDON, Francia--(BUSINESS WIRE)--Con l'evolversi del calcolo quantistico, molti dei metodi crittografici di oggi non saranno più sicuri, poiché i computer quantistici saranno in grado di risolvere problemi matematici complessi molto più rapidamente rispetto ai computer tradizionali. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua o...

Riassunto: Curve Pay e Thales uniscono le forze per trasformare in sicurezza i wallet digitali sull’iPhone

MEUDON, Francia--(BUSINESS WIRE)--Curve, azienda che produce il wallet digitale all’avanguardia Curve Pay, oggi ha annunciato la sua collaborazione con Thales, leader mondiale nello sviluppo di tecnologie avanzate, per offrire soluzioni di pagamento moderne e sicure per istituti finanziari. Questa partnership è stata stretta sulla scia del lancio di Curve Pay su iOS, che segna un momento decisivo in relazione ai pagamenti mobili e rappresenta un passo significativo nella trasformazione delle sp...

Riassunto: Thales rafforza la sua leadership nella connettività eSIM e IoT mediante una soluzione certificata ‘pronta all'uso’

MEUDON, Francia--(BUSINESS WIRE)--Entro il 2030 si prevedono oltre 5,8 miliardi di connessioni cellulari IoT in tutto il mondo (GSMA Intelligence) e le aziende, in molteplici settori, devono far fronte a una spinta crescente a implementare dispositivi connessi alla scala necessaria – in sicurezza e con efficienza. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devon...
Back to Newsroom