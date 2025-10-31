SLB OneSubsea si assicura contratti EPC da PTTEP per due progetti in acque profonde al largo della Malesia
SLB OneSubsea si assicura contratti EPC da PTTEP per due progetti in acque profonde al largo della Malesia
I sistemi di produzione sottomarina integrati aiuteranno l'accesso a importanti giacimenti di gas e di petrolio
HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB), società globale di tecnologia energetica, ha annunciato oggi l'assegnazione di due importanti contratti di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) da parte di PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) alla sua joint venture OneSubsea™. I contratti si basano su una collaborazione ventennale tra le due aziende e coprono la superficie di due giacimenti al largo della Malesia.
Nell'ambito dei contratti EPC contracts, SLB OneSubsea realizzerà sistemi di produzione sottomarina (SPS) completi per i giacimenti di gas sottomarini Alum, Bemban e Permai situati nel campo Block H e nel campo Kikeh, il primo progetto petrolifero in acque profonde della Malesia.
