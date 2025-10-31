-

SLB OneSubsea si assicura contratti EPC da PTTEP per due progetti in acque profonde al largo della Malesia

I sistemi di produzione sottomarina integrati aiuteranno l'accesso a importanti giacimenti di gas e di petrolio

original As part of the EPC contracts, SLB OneSubsea will deliver comprehensive subsea production systems (SPS) for the Alum, Bemban, and Permai deepwater gas fields located in Block H and the Kikeh field, Malaysia’s first deepwater oil project.

As part of the EPC contracts, SLB OneSubsea will deliver comprehensive subsea production systems (SPS) for the Alum, Bemban, and Permai deepwater gas fields located in Block H and the Kikeh field, Malaysia’s first deepwater oil project.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB), società globale di tecnologia energetica, ha annunciato oggi l'assegnazione di due importanti contratti di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) da parte di PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) alla sua joint venture OneSubsea™. I contratti si basano su una collaborazione ventennale tra le due aziende e coprono la superficie di due giacimenti al largo della Malesia.

Nell'ambito dei contratti EPC contracts, SLB OneSubsea realizzerà sistemi di produzione sottomarina (SPS) completi per i giacimenti di gas sottomarini Alum, Bemban e Permai situati nel campo Block H e nel campo Kikeh, il primo progetto petrolifero in acque profonde della Malesia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Media
Josh Byerly – SVP delle Comunicazioni globali
Moira Duff – Direttore delle Comunicazioni esterne
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investitori
James R. McDonald – SVP delle Relazioni con gli investitori e Affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore delle Relazioni con gli investitori
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

slb.com/newsroom

Industry:

SLB

NYSE:SLB
Details
Headquarters: Paris, Houston, London, and The Hague, ..
Website: www.slb.com
CEO: Olivier Le Peuch
Employees: 96,000
Organization: PUB
Revenues: 36.29 Billion (2024)
Net Income: 4.46 Billion (2024)
Release Versions
EnglishPortugueseGermanItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

Media
Josh Byerly – SVP delle Comunicazioni globali
Moira Duff – Direttore delle Comunicazioni esterne
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investitori
James R. McDonald – SVP delle Relazioni con gli investitori e Affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore delle Relazioni con gli investitori
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

slb.com/newsroom

More News From SLB

Riassunto: SLB e Ormat collaborano per accelerare lo sviluppo delle risorse geotermiche integrate e dei sistemi geotermici potenziati (EGS)

HOUSTON e RENO, Nev.--(BUSINESS WIRE)--La società tecnologica globale SLB (NYSE: SLB) e la società leader nel settore geotermico e delle energie rinnovabili Ormat Technologies (NYSE: ORA) oggi hanno annunciato un accordo per accelerare lo sviluppo e la commercializzazione di asset geotermici integrati, inclusi i sistemi geotermici potenziati (EGS). EGS è la tecnologia geotermica di nuova generazione, finalizzata a sbloccare l'energia geotermica in regioni nelle quali non esistono risorse geoter...

SLB annuncia i risultati per il terzo trimestre del 2025

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi i risultati per il terzo trimestre del 2025. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido....

Riassunto: SLB si aggiudica un importante contratto per un progetto in acque ultra profonde al largo del Brasile

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La società tecnologica globale SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato un importante contratto aggiudicato da Petrobras (NYSE: PBR) per la fornitura di servizi e tecnologia a un massimo di 35 pozzi in acque ultra profonde nel Santos Basin, località di importanza strategica. I pozzi, che fanno parte del secondo sviluppo dei campi Atapu e Sépia, sono mirati a enormi giacimenti di petrolio e di gas sottostanti spessi strati di sale, situati fino a 2.000 metri sotto la superfic...
Back to Newsroom