Svante viert 18 jaar innovatie op het gebied van koolstofbeheer met historische mijlpalen in 2025

VANCOUVER, Brits-Columbia--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante), een wereldwijde leider op het gebied van oplossingen voor koolstofafvang en -verwijdering, viert deze maand trots zijn 18e verjaardag. Het bedrijf blikt terug op bijna twee decennia baanbrekende industriële koolstofmanagementtechnologie. Dit jaar was een van de meest transformatieve in de geschiedenis van Svante, gekenmerkt door gedurfde innovatie en strategische partnerschappen. Ook stelde het 's werelds eerste commerciële productiefaciliteit voor koolstofafvang- en -verwijderingsfilters op basis van vaste sorptiemiddelen in bedrijf.

Svante werd in 2007 opgericht met de visie om de wijze waarop de wereld omgaat met kooldioxide-uitstoot radicaal te veranderen. Het bedrijf is uitgegroeid tot een hoeksteen van de wereldwijde koolstofmanagementsector.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.