AT&T y Thales colaboran para revolucionar las implementaciones de IoT con una nueva solución eSIM

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Con miras a que en 2030 habrá más de 5800 millones de conexiones celulares de IoT a nivel mundial (GSMA Intelligence), que impulsarán todo, desde medidores inteligentes hasta monitores de salud portátiles, la necesidad de una conectividad segura, escalable y fácil de gestionar es mayor que nunca. AT&T, líder en conectividad y soluciones de IoT, y Thales, líder mundial en tecnologías cibernéticas y digitales avanzadas, anuncian el lanzamiento de una nueva solución eSIM diseñada para ayudar a las empresas a activar y gestionar dispositivos de IoT de forma remota. Esta solución eSIM, impulsada por Thales Adaptive Connect (TAC), se convierte en un componente clave de la solución global de IoT de AT&T, AT&T Virtual Profile Management for IoT, y puede dar soporte a numerosos sectores a nivel mundial, como el automotriz, las ciudades inteligentes, la salud y los servicios públicos.

La nueva solución, que cumple con el estándar SGP.32 de la GSMA1, permite a los clientes enviar dispositivos conectados a cualquier parte del mundo con una única eSIM preintegrada de Thales y, posteriormente, activar sin problemas el perfil de conectividad local correcto de forma remota, eliminando la necesidad de acceso físico. Esto se traduce en lanzamientos más rápidos y una logística más sencilla para las implementaciones globales de IoT. Además, permite a AT&T, y a sus clientes, gestionar fácilmente las políticas de conectividad, los diagnósticos y los cambios de suscripción de forma totalmente inalámbrica a través de una única interfaz unificada y certificada por la industria.

Esta solución también incorpora automatización avanzada para simplificar la gestión remota de eSIM de un gran número de dispositivos. Automatiza tareas complejas, como cambiar de suscripciones o actualizar las reglas de flotas, para que las empresas puedan dedicar menos tiempo a la logística y las operaciones, a la vez que lanzan nuevos productos y servicios al mercado con mayor rapidez.

1 El estándar SGP.32 de la GSMA es la última especificación de la Asociación GSM para el aprovisionamiento remoto de SIM (RSP) eSIM (SIM integrada) para la gestión remota de eSIM de dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y otros tipos de implementaciones de dispositivos móviles. Expand

Gracias a estas funciones avanzadas, la solución eSIM de Thales (TAC) brinda a las empresas la flexibilidad de localizar dentro de los socios de red de AT&T o ajustar las suscripciones de los dispositivos en grandes flotas sin cambios de hardware, lo que ayuda a optimizar los costos, las cadenas de suministro, la cobertura y el rendimiento.

El servicio ahora está disponible para uso comercial y brinda soporte a clientes en todo el mundo.

“En AT&T, ofrecemos soluciones de IoT inteligentes en las que puede confiar: altamente seguras, de extremo a extremo y diseñadas para escalar”, afirmó Cameron Coursey, vicepresidente de Soluciones Conectadas de AT&T. “Nuestro enfoque de vanguardia, combinado con la solución de Thales, ayudará a los clientes a reducir la fricción y a controlar la gestión de sus propios dispositivos con una conectividad confiable”.

“Estamos entrando en una nueva era para el aprovisionamiento remoto de eSIM, listos para impulsar miles de millones de dispositivos de IoT, y estamos orgullosos de colaborar con AT&T para brindar una conectividad de IoT más inteligente y segura en todo el mundo”, destacó Eva Rudin, vicepresidente ejecutiva de Soluciones de Conectividad Móvil de Thales. “Con Thales Adaptive Connect, garantizamos que cada dispositivo conectado se beneficie de una seguridad sólida, un servicio confiable y una gestión simplificada, desde la primera conexión y durante toda su vida útil“.

Sobre Thales

Thales (Euronext París: HO) es líder mundial en tecnologías avanzadas para los sectores de defensa, aeroespacial, cibernético y digital. Su cartera de productos y servicios innovadores aborda diversos desafíos importantes: soberanía, seguridad, sostenibilidad e inclusión.

El Grupo invierte más de 4.000 millones de euros al año en Investigación y Desarrollo en áreas clave, especialmente para entornos críticos, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, y las tecnologías cuánticas y en la nube.

Thales cuenta con más de 83.000 empleados en 68 países. En 2024, el Grupo generó ventas por €20.600 millones.

Sobre Thales en EE. UU.

En Estados Unidos, Thales ha desarrollado importantes capacidades de investigación y desarrollo, fabricación y servicio durante más de 130 años. Actualmente, la compañía cuenta con 40 ubicaciones en todo el país y emplea a casi 5000 personas. Trabajando en estrecha colaboración con clientes y socios locales, Thales es capaz de satisfacer los requisitos más complejos en cualquier entorno operativo.

Sobre AT&T

AT&T ayuda a más de 100 millones de familias, amigos y vecinos en EE. UU., además de a casi 2,5 millones de empresas, para conectarse con mayores posibilidades. Desde la primera llamada telefónica hace más de 140 años hasta las actuales ofertas de internet inalámbrico 5G y multigigabit, @ATT innova para mejorar vidas. Para ver más información sobre AT&T Inc. (NYSE:T), puede visitarse about.att.com. Los inversores pueden obtener más información en investors.att.com.

