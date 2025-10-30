AT&T und Thales arbeiten gemeinsam an eSIM-Lösung der nächsten Generation

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Mit weltweit über 5,8 Milliarden IoT-Mobilfunkverbindungen, die bis 2030 erwartet werden (GSMA Intelligence) und alles von intelligenten Zählern bis hin zu tragbaren Gesundheits-Trackern versorgen, ist der Bedarf an sicherer, skalierbarer und einfach zu verwaltender Konnektivität größer denn je. AT&T, ein führender Anbieter von Konnektivitäts- und IoT-Lösungen, und Thales, ein weltweit führender Anbieter von Cyber- und Digitaltechnologien, geben die Einführung einer neuen eSIM-Lösung bekannt. Diese soll Unternehmen dabei unterstützen, IoT-Geräte aus der Ferne zu aktivieren und zu verwalten. Diese eSIM-Lösung, die auf Thales Adaptive Connect (TAC) basiert, wird zu einem wesentlichen Bestandteil der globalen IoT-Lösung von AT&T, AT&T Virtual Profile Management for IoT. Sie kann zahlreiche Branchen weltweit unterstützen, darunter Automobilindustrie, Smart Cities, Gesundheitswesen und Versorgungsunternehmen.

Die neue Lösung entspricht dem GSMA SGP.32-Standard1 und ermöglicht es Kunden, vernetzte Geräte mit einer einzigen, vorintegrierten eSIM von Thales weltweit zu versenden. Im Anschluss kann das richtige lokale Konnektivitätsprofil nahtlos aus der Ferne aktiviert werden , ohne dass ein physischer Zugriff erforderlich ist. Dies ermöglicht eine schnellere Markteinführung und vereinfacht die Logistik für globale IoT-Implementierungen. Darüber hinaus können AT&T und seine Kunden damit Konnektivitätsrichtlinien, Diagnosen und Abonnementänderungen ganz einfach über eine einzige, branchenzertifizierte Schnittstelle vollständig über Funk verwalten.

Diese Lösung bietet außerdem erweiterte Automatisierungsfunktionen, um die Fernverwaltung einer großen Anzahl von Geräten mit eSIM zu vereinfachen. Sie automatisiert komplexe Aufgaben wie den Wechsel von Verträgen oder die Aktualisierung von Flottenregeln. So müssen Unternehmen weniger Zeit für Logistik und Betrieb aufwenden und können gleichzeitig neue Produkte und Dienstleistungen schneller auf den Markt bringen.

____________________ 1 Der GSMA SGP.32-Standard ist die neueste Spezifikation der GSM Association für eSIM (Embedded SIM) Remote SIM Provisioning (RSP) zur Fernverwaltung von eSIMs in IoT-Geräten (Internet of Things) und anderen Arten von Mobilgeräten. Expand

Dank dieser fortschrittlichen Funktionen bietet die eSIM-Lösung (TAC) von Thales Unternehmen die Flexibilität, innerhalb des Netzwerks der AT&T-Partner zu lokalisieren oder die Abonnements von Geräten in großen Flotten ohne Hardwareänderungen anzupassen. Dies trägt zu einer Optimierung von Kosten, Lieferketten, Abdeckung und Leistung bei.

Der Service ist nun für die kommerzielle Nutzung verfügbar und unterstützt Kunden weltweit.

„Bei AT&T bieten wir intelligente IoT-Lösungen, auf die Sie sich verlassen können – hochsicher, durchgängig und skalierbar“, erklärt Cameron Coursey, VP bei AT&T Connected Solutions. „Unser moderner Ansatz in Verbindung mit der Lösung von Thales wird Kunden dabei unterstützen, Reibungsverluste zu reduzieren und die Kontrolle über die Verwaltung ihrer eigenen Geräte mit zuverlässiger Konnektivität zu erlangen.“

„Wir treten in eine neue Ära der Remote-eSIM-Bereitstellung ein, die Milliarden von IoT-Geräten versorgen kann, und wir sind stolz darauf, mit AT&T zusammenzuarbeiten, um weltweit intelligentere und sicherere IoT-Konnektivität bereitzustellen“, betont Eva Rudin, EVP Mobile Connectivity Solutions bei Thales. „Mit Thales Adaptive Connect stellen wir sicher, dass jedes verbundene Gerät von hoher Sicherheit, zuverlässigem Service und vereinfachter Verwaltung profitiert – von der ersten Verbindung an und während seiner gesamten Lebensdauer.“

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Technologien für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber & Digital. Das Portfolio an innovativen Produkten und Dienstleistungen befasst sich mit mehreren großen Herausforderungen: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion.

Die Group investiert jährlich mehr als 4 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen, insbesondere für kritische Umgebungen wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien.

Thales beschäftigt mehr als 83.000 Mitarbeiter in 68 Ländern. Im Jahr 2024 erzielte die Group einen Umsatz von 20,6 Milliarden Euro.

Über Thales in den USA

In den Vereinigten Staaten verfügt Thales seit mehr als 130 Jahren über bedeutende Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, Fertigungs- und Servicekompetenzen. Heute verfügt Thales über 40 Standorte in den Vereinigten Staaten und beschäftigt nahezu 5.000 Mitarbeiter. Durch die enge Zusammenarbeit mit Kunden und lokalen Partnern ist Thales in der Lage, selbst komplexeste Anforderungen für jede Betriebsumgebung zu erfüllen.

Über AT&T

Wir unterstützen über 100 Millionen US-amerikanische Familien, Freunde und Nachbarn sowie fast 2,5 Millionen Unternehmen dabei, neue Möglichkeiten zu erschließen. Vom ersten Telefonanruf vor über 140 Jahren bis hin zu unseren heutigen 5G-Mobilfunk- und Multi-Gigabit-Internetangeboten – wir bei ATT entwickeln Innovationen, um das Leben zu verbessern. Für weitere Informationen über AT&T Inc. (NYSE:T) besuchen Sie uns bitte unter about.att.com. Investoren können sich unter investors.att.com näher informieren.

