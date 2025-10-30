AT&T et Thales unissent leurs forces pour révolutionner l’IoT avec une nouvelle solution eSIM

ARLINGTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)--ARLINGTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)-- Avec plus de 5,8 milliards de connexions cellulaires IoT attendues d’ici 2030 (source GSMA Intelligence) – des compteurs intelligents aux dispositifs de santé connectés – le besoin d’une connectivité sécurisée, évolutive et simple à gérer n’a jamais été aussi crucial. AT&T, leader mondial des solutions de connectivité et d’IoT, et Thales, leader mondial en technologies cyber et numériques avancées, annoncent le lancement d’une nouvelle solution eSIM destinée à aider les entreprises à activer et gérer à distance leurs appareils IoT en toute sécurité. Boostée par Thales Adaptive Connect (TAC), cette solution devient un pilier clé de la plateforme IoT mondiale d’AT&T (AT&T Virtual Profile Management for IoT), capable de répondre aux besoins de multiples secteurs, de l’automobile aux villes intelligentes, en passant par la santé et les services publics.

Conforme à la nouvelle norme GSMA SGP.321, cette solution permet aux entreprises d’expédier leurs appareils connectés dans le monde entier avec une seule eSIM Thales préintégrée. Le profil de connectivité local peut ensuite être activé à distance et de manière transparente, sans intervention physique sur l’appareil. Résultat : des déploiements IoT plus rapides, une logistique simplifiée et une flexibilité accrue pour les opérations internationales.

La plateforme permet en outre à AT&T et à ses clients de gérer, via une interface unique et certifiée, l’ensemble des politiques de connectivité, diagnostics et changements d’abonnement, entièrement par voie hertzienne.

Cette solution intègre une automatisation avancée qui simplifie la gestion à distance des eSIM à grande échelle. Les opérations complexes, comme le changement d’abonnement ou la mise à jour des politiques de gestion de flotte, sont désormais gérées automatiquement, permettant aux entreprises de réduire la charge opérationnelle et de lancer plus rapidement de nouveaux produits et services.

Grâce à ces fonctionnalités avancées, la solution eSIM de Thales offre aux entreprises toute la flexibilité nécessaire pour se localiser sur le réseau des partenaires d’AT&T ou ajuster les abonnements de leurs flottes d’appareils sans modification matérielle. Cette approche permet d’optimiser les coûts, les chaînes d’approvisionnement, la couverture et les performances.

Le service est désormais disponible à des fins commerciales et prend en charge les clients à travers le monde.

« Chez AT&T, nous proposons des solutions IoT intelligentes, fiables et hautement sécurisées, conçues pour évoluer avec les besoins de nos clients », déclare Cameron Coursey, vice-président d’AT&T Connected Solutions. « En alliant notre technologie de pointe à la solution de Thales, nous aidons les entreprises à réduire les frictions et à garder la maîtrise de la gestion de leurs appareils, grâce à une connectivité performante et de confiance. »

« Nous entrons dans une nouvelle ère de déploiement à distance d’eSIM, capable d’alimenter des milliards d’appareils IoT. Nous sommes fiers de collaborer avec AT&T pour offrir une connectivité IoT plus intelligente et plus sûre dans le monde entier », commente Eva Rudin, vice‑présidente exécutive des solutions de connectivité mobile chez Thales. « Avec Thales Adaptive Connect, chaque appareil bénéficie d’une sécurité renforcée, d’une gestion simplifiée et d’une fiabilité maximale, dès la première connexion et tout au long de sa durée de vie. »

1 La norme GSMA SGP.32 est la dernière spécification de la GSM Association pour l’eSIM (carte SIM intégrée) Remote SIM Provisioning (RSP), destinée à la gestion à distance des eSIM des appareils de l’Internet des objets (IoT) et d’autres types de déploiements d’appareils mobiles.

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies pour les secteurs de la Défense, de l’Aérospatial et de la Cybersécurité & Digital. Son portefeuille de produits et de services innovants contribue à répondre à plusieurs défis majeurs : souveraineté, sécurité, durabilité et inclusion.

Le Groupe investit plus de 4 milliards d’euros par an en Recherche & Développement dans des domaines clés, en particulier pour les environnements critiques, tels que l’Intelligence Artificielle, la cybersécurité, le quantique et les technologies du cloud.

Thales compte plus de 83 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros.

À propos d’AT&T

Nous aidons plus de 100 millions de familles, d’amis et de voisins américains, ainsi que près de 2,5 millions d’entreprises, à se connecter à de nouvelles possibilités. Depuis le premier appel téléphonique il y a plus de 140 ans jusqu’à nos offres Internet sans fil 5G et multi-gigabit d’aujourd’hui, chez @ATT, nous innovons pour améliorer la vie des gens. Pour plus d’informations sur AT&T Inc. (NYSE : T), rendez-vous sur about.att.com. Les investisseurs peuvent se rendre sur investors.att.com pour en savoir plus.

RENDEZ-VOUS SUR

Thales Group

Télécharger les photos HD

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.