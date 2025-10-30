-

Bybit amplía su asociación con Thredd para expandir a nivel mundial las tarjetas de débito multidivisa vinculadas a criptomonedas

SINGAPUR--(BUSINESS WIRE)--Thredd, procesador líder de pagos global de última generación global, acaba de anunciar la ampliación de su asociación con Bybit, la segunda mayor bolsa de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones. Esta colaboración apoya el despliegue regional de la Bybit Card, la tarjeta de pago multidivisa insignia de Bybit vinculada a criptomonedas, que tiende un puente entre los activos digitales y los pagos cotidianos en los principales mercados mundiales.

La plataforma de procesamiento de Thredd está diseñada para adaptarse y cumplir las normativas de todas las regiones. Con una única conexión, Bybit puede configurar programas específicos para cada mercado y que respondan a los requisitos de cumplimiento locales, manteniendo una monitorización centralizada. Esta versatilidad ha permitido a Bybit expandirse rápidamente por distintos mercados y tiene más en el horizonte.

EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

