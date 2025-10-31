AT&T携手泰雷兹推出全新eSIM解决方案，革新物联网部署模式

阿灵顿，弗吉尼亚州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 根据GSMA Intelligence预测，到2030年，全球蜂窝物联网连接数将突破58亿，涵盖从智能电表到可穿戴健康追踪器等各类应用。在此背景下，市场对安全可靠、可扩展且易于管理的连接方案需求比以往任何时候都更加迫切。全球领先的连接与物联网解决方案提供商AT&T（美国电话电报公司），携手在网络安全与数字技术领域处于全球领先地位的泰雷兹，共同推出一款新型eSIM解决方案，旨在帮助企业实现物联网设备的远程激活与管理。这款搭载泰雷兹自适应连接技术（Thales Adaptive Connect，以下简称“TAC”）的eSIM解决方案，将作为核心组件融入AT&T全球物联网解决方案——AT&T物联网虚拟配置管理平台，可广泛应用于汽车、智慧城市、医疗保健、公共事业等多个行业领域。

该创新方案符合GSMA SGP.32标准1要求，使客户能够通过预装泰雷兹eSIM的设备将产品运往全球任何地区，并在部署后远程激活相应的本地连接配置，无需对设备进行任何物理接触。这不仅显著加速产品上市进程，更为全球物联网部署带来更简化的物流管理。依靠经过行业认证的统一接口，AT&T及其客户还能全程通过“空中写卡”（OTA）的方式，轻松管理连接策略、运行诊断及订阅变更。

该解决方案还引入先进的自动化功能，简化大规模设备的远程eSIM管理流程。通过自动执行订阅切换、设备群组规则更新等复杂任务，帮助企业减少物流与运营时间投入，加快新产品与服务的上市速度。

GSMA SGP.32标准是全球移动通信系统协会（GSMA）最新发布的eSIM（嵌入式SIM卡）远程配置（RSP）规范，用于支持物联网（IoT）设备和其他类型移动设备的远程eSIM管理。

凭借这些先进特性，泰雷兹eSIM解决方案（TAC）为企业提供灵活选择，使其无需更换硬件，即可在AT&T的全球网络合作伙伴中实现本地化部署，或调整大规模设备群组的订阅方案，协助企业实现成本、供应链、网络覆盖与运行效能的最优化。

该服务现已正式投入商用，可为全球客户提供技术支持。

AT&T连接解决方案副总裁Cameron Coursey 表示，“AT&T致力于提供值得信赖的智能物联网解决方案——这类方案具备高度安全性、端到端服务能力及可扩展架构。我们与泰雷兹的强强联合，将助力客户消除管理壁垒，在确保可靠连接的同时全面掌控设备管理。”

泰雷兹移动连接解决方案执行副总裁Eva Rudin表示，“我们正迎来远程eSIM配置的全新时代，该技术将为数十亿物联网设备赋能。我们很荣幸与AT&T携手，共同推动全球更智能、更安全的物联网连接。借助泰雷兹自适应连接技术，我们确保每台联网设备在整个生命周期中享有强大的安全防护、可靠的服务支撑与简化的管理体验。”

关于泰雷兹

作为全球先进科技的领导者之一，泰雷兹（泛欧证券交易所代码：HO）专注于航空、航天、网络与数字技术等领域，为构建一个更安全、更环保、更包容的世界开发产品及解决方案。

集团每年投入超过40亿欧元研发资金用于关键创新领域，如人工智能、网络安全、量子科技和云技术等。

泰雷兹全球83000余名员工遍布68个国家和地区。2024年集团销售收入206亿欧元。

关于AT&T

我们为超过1亿美国家庭、亲友与邻里，以及近250万家企业构筑连接更多可能的桥梁。从140多年前接通首个电话，到如今提供5G无线网络与超千兆互联网服务，@AT&T始终以创新之力推动生活品质的提升。要更多了解AT&T Inc.（NYSE:T）请访问about.att.com。投资者可前往investors.att.com获取更多相关资讯。

