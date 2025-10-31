Svante festeja 18 años de innovación en la gestión del carbono con hitos históricos en 2025

VANCOUVER, Columbia Británica--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante), líder mundial en soluciones para captar y eliminar el carbono, tiene el orgullo de festejar este mes su 18.º aniversario y conmemorar así casi dos décadas de tecnología pionera en la gestión industrial del carbono. Este año ha sido uno de los más transformadores en la trayectoria de Svante, definido por una innovación audaz, alianzas estratégicas y la puesta en marcha de la primera planta de fabricación comercial del mundo de filtros sólidos con sorbentes para captar y eliminar el carbono.

Fundada en 2007 con la visión de revolucionar la forma en que el mundo gestiona las emisiones de dióxido de carbono, Svante se ha convertido en una piedra angular de la industria internacional de la gestión del carbono. En 2025, esa visión dio un salto monumental con la puesta en marcha de la planta Redwood en Burnaby, Columbia Británica. Se trata de un centro de excelencia de 141.000 pies cuadrados, especializado en la captura y eliminación de carbono. Esta fábrica, la primera de este tipo, fue diseñada para producir suficientes filtros sólidos con sorbentes como para captar hasta 10 millones de toneladas de CO₂ por año, lo que equivale a eliminar las emisiones de más de 2,7 millones de automóviles alimentados con nafta.

"Este año no solo festejamos los logros de nuestro pasado, sino que hemos hecho una declaración audaz de que estamos listos para comercializar y construir un futuro sostenible", aseguró Claude Letourneau, presidente y director ejecutivo de Svante. "La puesta en marcha de Redwood es más que un hito; es una señal que mandamos al mundo para mostrar que ya existe una tecnología para captar y eliminar el carbono que es escalable, respetuosa con el medio ambiente, de alto rendimiento y sobre todo, que es de fabricación canadiense".

La planta de Redwood funciona con los filtros adsorbentes estructurados patentados por Svante, con revestimiento de estructuras metalorgánicas (MOF) y demás nanomateriales sorbentes sólidos, lo que representa un salto generacional en cuanto a captura y eliminación industrial del carbono. Actualmente, estos filtros se están utilizando en proyectos importantes, entre ellos:

La planta de Chevron en Kern River, California (EE. UU.).

California (EE. UU.). El proyecto CO₂MENT con Lafarge Holcim en la planta cementera de Richmond, en Columbia Británica, Canadá

con Lafarge Holcim en la planta cementera de Richmond, en Columbia Británica, Canadá Varias instalaciones piloto y a escala comercial de captura directa de aire (DAC) que aplican las tecnologías de filtros estructurados de Svante.

Svante también sigue avanzando en su proyecto conjunto de captura de carbono con Mercer International hasta la fase Pre-FEED en la fábrica de pasta de papel de Mercer en Peace River, Alberta con el objetivo de captar las emisiones de CO₂ biogénico procedentes de biomasa de origen sostenible. Asimismo, Svante está lista para entrar en la fase FEED en la refinería Big Spring de Delek US en Texas, EE. UU.

Además de los hitos técnicos logrados por la empresa a lo largo de los años, Svante ha obtenido casi 600 millones de dólares estadounidenses en inversiones de capital de diversos socios estratégicos e inversores, entre ellos, Chevron New Energies, Temasek, M&G, United Airlines Ventures, GE Vernova, Samsung Venture Investment, Canada Growth Fund e InBC. La financiación que Svante ha recibido en estos años ha sustentado la industrialización de los productos de la empresa, la ampliación de las capacidades de fabricación de Svante y el desarrollo de futuras instalaciones y tecnologías para abastecer la demanda mundial.

En el marco de los festejos por su 18.º aniversario, Svante organizó en mayo de este año el GO25, un evento de inauguración de dos jornadas que reunió a líderes del sector, inversores y responsables políticos de todo el mundo para explorar el futuro de la gestión del carbono. En los paneles y charlas informales participaron representantes de Amazon, BMO, JPMorganChase, CGF, Climate Investment, Carbon Direct, SAMSUNG E&A y Emissions Reduction Alberta, que destacaron el liderazgo de Svante en la comercialización, el desarrollo y la innovación canadiense en proyectos climáticos.

En 2025, Svante hizo otros anuncios, entre ellos:

De cara al futuro, Svante mantiene su compromiso de acelerar la implementación de sus soluciones de gestión del carbono diseñadas para los sectores biogénico, de la industria pesada y la energía, al "descifrar el código" de la monetización del CO 2 , como afirma Letourneau.

