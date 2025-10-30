SLB OneSubsea erhält EPC-Aufträge von PTTEP für zwei Tiefseeprojekte vor der Küste Malaysias

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Das weltweit tätige Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) gab heute bekannt, dass sein Joint Venture OneSubsea™ zwei umfangreiche EPC-Aufträge (Engineering, Procurement and Construction) von PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) erhalten hat. Die Verträge basieren auf einer 20-jährigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen und umfassen die Erweiterung von zwei Feldern vor der Küste Malaysias.

Im Rahmen der EPC-Verträge wird SLB OneSubsea umfassende Unterwasser-Fördersysteme (SPS) für die Tiefsee-Gasfelder Alum, Bemban und Permai im Block H sowie für das Kikeh-Feld, Malaysias erstes Tiefsee-Ölprojekt, liefern. Der Umfang umfasst horizontale Unterwasserbäume, Versorgungsleitungen, Steuerungssysteme und damit verbundene Dienstleistungen.

„Wir sind sehr stolz darauf, unsere langjährige Zusammenarbeit mit PTTEP fortzusetzen, in deren Rahmen wir in den letzten 20 Jahren mehr als 50 Systeme geliefert haben“, erklärte Mads Hjelmeland, Chief Executive Officer von SLB OneSubsea. „Durch die Nutzung unserer Erfahrung in komplexen Tiefseeumgebungen und die Einführung eines stark kooperativen, frühzeitigen Einbindungsprozesses mit unseren Kunden werden wir PTTEP dabei unterstützen, den maximalen Wert aus diesen Projekten zu erzielen.“

Die Gasförderung im Block H begann im Februar 2021 mit der Produktion von Erdgas aus den Feldern Rotan und Buluh, während das Öl- und Gasfeld Kikeh bereits seit 2007 in Betrieb ist. Die Felder weisen Wassertiefen zwischen 1.100 und 1.300 Metern auf. Die Erfahrung von SLB OneSubsea in der Entwicklung und dem Einsatz von Technologien in komplexen Tiefseeumgebungen wird die Lebensdauer dieser beiden Felder weiter verlängern, zur Energiesicherheit beitragen und den Energiebedarf in der Region decken.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über SLB OneSubsea

SLB OneSubsea leitet eine neue Ära der Unterwassertechnik ein, indem es digitale und technologische Innovationen nutzt, um die Öl- und Gasförderung unserer Kunden zu optimieren, Emissionen bei Unterwasseroperationen zu reduzieren und das große Potenzial von Unterwasserlösungen zu erschließen, um eine nachhaltige Energiezukunft zu gestalten. SLB OneSubsea ist ein von SLB, Aker Solutions und Subsea7 getragenes Joint Venture mit Hauptsitz in Oslo und Houston und 10.000 Mitarbeitern weltweit. Erfahren Sie mehr unter onesubsea.slb.com.

