Andersen Consulting améliore sa plateforme grâce à sa collaboration avec threon

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting améliore ses capacités en matière de transformation commerciale et numérique grâce à un accord de collaboration avec threon, un cabinet de conseil basé en Belgique réputé pour son soutien pragmatique et complet à la mise en œuvre de stratégies.

Depuis plus de 20 ans, threon est un conseiller de confiance pour les organisations qui cherchent à transformer leurs grandes idées en résultats commerciaux concrets. L'entreprise met à profit son expertise en gestion stratégique de portefeuille, en transformation numérique et en formation des cadres pour aider les dirigeants à passer de la vision à la mise en œuvre. L'approche unique de Threon combine la réalisation de projets, le développement des ressources humaines et des solutions logicielles intelligentes, permettant ainsi aux équipes d'être plus réactives, d'évoluer en toute confiance et d'obtenir des résultats durables.

Tom Dedecker, PDG de threon, a déclaré : « Nous permettons aux organisations de se concentrer et de trouver la sérénité, ce qui leur permet de prendre des décisions plus rapidement et d'opérer une transformation durable ancrée dans leur identité unique. »

Eric Noerdinger, directeur général de threon, a ajouté : « Notre objectif est d'ancrer le changement de manière durable, en alignant la stratégie et l'exécution à tous les niveaux. Notre collaboration avec Andersen Consulting élargit notre portée mondiale, renforce nos capacités et améliore notre aptitude à aider nos clients à naviguer dans un environnement complexe. »

Mark L. Vorsatz, président-directeur général mondial d'Andersen, a déclaré : « La méthodologie de Threon apporte clarté, rigueur et pertinence à des programmes complexes, ce qui en fait un complément idéal à notre plateforme mondiale. Sa capacité à adapter ses cadres de travail au contexte spécifique de chaque organisation garantit non seulement la mise en œuvre du changement, mais aussi sa pérennité. »

Andersen Consulting est une pratique de conseil internationale offrant une gamme complète de services couvrant la stratégie d'entreprise, les affaires, la technologie et la transformation de l'IA, ainsi que des solutions de capital humain. Andersen Consulting s'intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité mondiale et d'expertise consultative sur une plateforme internationale avec plus de 44 000 professionnels dans le monde et une présence dans plus de 600 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses sociétés collaboratrices. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses membres et de ses collaborateurs dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.