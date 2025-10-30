SLB OneSubsea fecha contratos EPC com a PTTEP para dois projetos em águas profundas na costa da Malásia

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A empresa global de tecnologia energética SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje a adjudicação de dois contratos importantes de engenharia, aquisição e construção (EPC) pela PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) à sua joint venture OneSubsea™. Os contratos baseiam-se em uma colaboração de 20 anos entre as duas empresas e abrangem a expansão de dois campos offshore na Malásia.

Como parte dos contratos EPC, a SLB OneSubsea fornecerá sistemas de produção submarina (SPS) abrangentes para os campos de gás em águas profundas Alum, Bemban e Permai, localizados no Bloco H, e para o campo Kikeh, o primeiro projeto de petróleo em águas profundas da Malásia. O escopo inclui árvores submarinas horizontais, umbilicais, sistemas de controle e serviços associados.

“Estamos orgulhosos de dar continuidade ao nosso relacionamento de longa data com a PTTEP, que resultou na entrega de mais de 50 sistemas nos últimos 20 anos”, disse Mads Hjelmeland, diretor executivo da SLB OneSubsea. “Ao aproveitar nossa experiência em ambientes complexos de águas profundas e adotar um processo de engajamento antecipado e altamente colaborativo com nossos clientes, ajudaremos a PTTEP a obter o máximo valor desses projetos.”

O desenvolvimento de gás do Bloco H iniciou a produção de gás natural a partir dos campos Rotan e Buluh em fevereiro de 2021, enquanto o campo de petróleo e gás Kikeh está em produção desde 2007. Os campos possuem profundidades de água que variam entre 1.100 e 1.300 metros. A experiência da SLB OneSubsea no desenvolvimento e implantação de tecnologias em ambientes complexos de águas profundas permitirá prolongar ainda mais a vida útil desses dois campos, contribuindo para a segurança energética e atendendo à demanda por energia na região.

