SLB OneSubsea获PTTEP授予两项马来西亚近海深水项目EPC合同

一体化海底生产系统将助力释放重要油气资源潜能

根据EPC合同，SLB OneSubsea将为位于马来西亚H区块的Alum、Bemban和Permai深水天然气田，以及马来西亚首个深水油气项目——Kikeh油田，提供全面的海底生产系统（SPS）解决方案。

休斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球能源科技公司SLB（纽约证券交易所代码：SLB）今日宣布，其合资企业OneSubsea™获得PTT Exploration and Production Public Company Limited（简称“PTTEP”）授予的两项重大工程、采购与建造（EPC）合同。此次合同的签署延续了双方长达二十年的深度合作关系，项目内容涵盖马来西亚近海两个油气田的扩建工程。

根据合同内容，SLB OneSubsea将为位于马来西亚H区块的Alum、Bemban和Permai深水天然气田，以及马来西亚首个深水油田——Kikeh油田，提供全面的海底生产系统（SPS）。项目范围涵盖水平式海底采油树、脐带缆、控制系统及相关配套服务。

SLB OneSubsea首席执行官Mads Hjelmeland表示：“我们很荣幸能够延续与PTTEP长达二十年的深度合作伙伴关系，期间双方已成功交付逾50套系统。凭借我们在复杂深水作业环境中的丰富经验，以及与客户紧密协作、提前参与项目规划的工作模式，我们将助力PTTEP充分挖掘并释放这些项目的最大价值。”

马来西亚H区块天然气开发项目已于2021年2月正式投产，来自Rotan和Buluh气田的天然气现已投入供应；而Kikeh油气田自2007年起便持续生产。这些油气田的水深介于1,100至1,300米之间。凭借在复杂深水环境中开发与应用先进技术的丰富经验，SLB OneSubsea将进一步延长这两处油气田的生产周期，助力提升区域能源安全，满足不断增长的能源需求。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

关于SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正引领海底能源开发迈入新时代，凭借数字化与技术创新，帮助客户优化油气生产、降低海底作业排放，并充分释放海底解决方案的巨大潜能，塑造更加可持续的能源未来。SLB OneSubsea是由SLB、Aker Solutions和Subsea7联合组建的合资企业，总部设于奥斯陆和休斯敦，拥有约10,000名员工，业务遍及全球。详情请访问：onesubsea.slb.com

关于前瞻性声明的警示声明：

本新闻稿包含美国联邦证券法律意义上的“前瞻性声明”，即关于未来的声明，而不是关于过去事件的声明。此类语句通常包含诸如“期望”、“可能”、“可以”、“估计”、“意图”、“预期”、“将要”、“潜在”、“预计”等词语以及其它类似的表达。前瞻性声明涉及不同程度上不确定的事项。例如关于SLB新技术和合作伙伴关系的部署或预期收益的预测或期望；关于可持续发现和环境问题的目标、计划和预测的声明；关于能源运输与全球气候变化的预测或预期；以及操作程序和技术的改进等。这些声明存在风险和不确定性，其中包括但不限于无法实现净负碳排放目标；无法认识到由SLB的战略、举措或合作伙伴关系带来的预期利益；解决环境问题的立法和监管举措，包括解决全球气候变化影响的举措；监管部门批准和许可的时间安排或接收情况；以及SLB向美国证券交易委员会提交的最新表格10-K、10-Q和8-K中详细说明的其它风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个出现（或此类发展的后果发生了变化），或者如果基本假设经证明是不正确的，实际结果可能与我们前瞻性声明中反映的结果存在重大差异。前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日起生效。无论是由于新的信息、未来事件或是其它原因，SLB不承担任何公开更新或修订此类声明的意图或义务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

媒体联络
Josh Byerly – 全球传播高级副总裁
Moira Duff – 对外传播总监
SLB
电话：+1 (713) 375-3407
media@slb.com

投资者关系
James R. McDonald – 投资者关系与行业事务高级副总裁
Joy V. Domingo – 投资者关系总监
SLB
电话：+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

slb.com/newsroom

