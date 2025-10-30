-

Andersen Consulting通过与threon合作强化其平台功能

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与总部位于比利时的咨询公司threon签署合作协议，以此深化自身在业务转型和数字化转型领域的服务能力。threon以提供务实、端到端的战略执行支持而著称。

20多年来，threon一直是各类组织值得信赖的顾问，助力这些组织将宏大构想转化为真正的业务影响力。该公司整合了在战略组合管理、数字化转型和高管培训方面的专业能力，帮助领导者将愿景转化为实际行动。threon的独特方法融合了项目交付、员工发展和智能软件解决方案，赋能团队更快交付成果、自信实现规模化发展，并取得可持续的成效。

threon首席执行官Tom Dedecker表示：“我们为组织带来专注力和稳定性，助力其加快决策速度，并基于自身独特定位实现可持续转型。”

threon董事总经理Eric Noerdinger补充道：“我们的目标是让变革可持续落地，确保各层级的战略和执行保持一致。与Andersen Consulting合作，能扩大我们的全球业务覆盖范围、深化服务能力，并增强我们帮助客户应对复杂挑战的实力。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“threon的方法论能为复杂项目带来清晰度、严谨性和针对性，这使其成为我们全球平台的重要补充。他们能够根据每个组织的具体情况调整框架，确保变革不仅能成功实施，还能持续推进。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过44,000名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

