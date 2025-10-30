-

Bybit深化与Thredd的合作，推动多币种加密货币关联借记卡的全球规模化发展

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的新一代支付处理商Thredd今日宣布，与按交易量计全球第二大加密货币交易所Bybit深化合作。此次合作将支持Bybit旗下旗舰产品——多币种加密货币关联支付卡Bybit Card在各地区的推广，助力该卡在全球关键市场弥合数字资产与日常支付之间的鸿沟。

Thredd的处理平台具备规模化能力，且能应对不同地区的监管要求。通过单一连接，Bybit可以配置符合特定市场合规需求的项目，同时保持集中化的可视性。这种灵活性使Bybit得以快速拓展多个市场，并持续扩大业务版图。

全球超过200万用户信赖Bybit Card，核心原因在于其三大优势：具有竞争力的持卡人奖励、真正的全球使用权限，以及加密货币一键兑换法币的便捷性。Bybit借助Thredd的基础设施，发行虚拟与实体两种形态的Visa和Mastercard支付卡，让用户可实时将持有的加密货币兑换为法币进行消费。此次合作还涵盖完整的钱包代币化功能：除支持目前市面上的多种其他数字钱包外，还能与Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay实现无缝整合。随着Bybit业务版图扩张，Thredd将通过本地化发卡行识别码(BIN)发行服务和实时卡片控制功能，为其市场准入提供支持。

Thredd首席执行官Jim McCarthy表示：“Bybit正在打造数字金融的新时代，Thredd很荣幸能助力其将加密货币愿景转化为现实应用价值。我们的平台通过安全发卡、钱包代币化和新市场快速接入服务，使其能够实现全球规模化发展。”

Bybit支付业务部营销负责人Sophie Chen表示：“Thredd的平台对于帮助我们弥合加密货币与日常交易之间的鸿沟至关重要。我们已建立战略合作伙伴关系，为用户提供流畅、无国界的支付体验。无论在哪个地区，其多币种BIN配置、钱包整合能力和灵活的技术架构，都能帮助我们快速且合规地开展业务。”

此次合作充分证明，Bybit这类原生加密货币平台可通过合适的基础设施，提供主流金融服务功能。在Thredd的支持下，Bybit正为全球范围内融合加密货币的现代支付树立行业标准。

关于Bybit

按交易量计，Bybit是全球第二大加密货币交易所，服务全球逾7000万用户。公司成立于2018年，致力于为所有人打造更简单、开放且公平的生态系统，重新定义去中心化世界的开放性。Bybit高度聚焦Web3领域，与领先区块链协议建立战略合作伙伴关系，以提供强大的基础设施并推动链上创新。Bybit以其安全的资产托管服务、多元化的交易市场、直观的用户体验和先进的区块链工具而著称，弥合了传统金融(TradFi)与去中心化金融(DeFi)之间的鸿沟，助力开发者、创作者和爱好者释放Web3的全部潜力。如需探索去中心化金融的未来，请访问Bybit.com
如需了解更多关于Bybit的详情，请访问Bybit新闻中心
媒体咨询请联系：media@bybit.com
最新动态请关注：Bybit的社区与社交媒体账号

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

关于Thredd

Thredd是全球创新企业信赖的下一代支付处理合作伙伴，致力于帮助机构在全球范围内实现支付服务的现代化转型。公司每年处理数十亿笔借记卡、预付卡及信用卡交易，为遍布47个国家的100多家金融科技公司、数字银行及嵌入式金融服务提供商提供支持，服务覆盖个人与企业客户。详情请访问 https://www.thredd.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Simeon Lando
首席营销官
press@thredd.com

