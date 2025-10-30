-

AT&T en Thales werken samen aan IoT-implementaties met nieuwe eSIM-oplossing

  • AT&T en Thales introduceren een eSIM-oplossing van de toekomst, gebaseerd op de nieuwste GSMA IoT-specificatie (SGP.32). Deze oplossing biedt bedrijven een geconsolideerd platform om IoT-abonnementen op afstand en veilig te beheren, terwijl de integriteit van apparaten op een zeer veilig en betrouwbaar netwerk behouden blijft.
  • Dankzij de ‘secure by design’-benadering van Thales biedt deze oplossing het hoogste niveau van cyberbeveiliging voor IoT-apparaten en ondersteunt het de naleving van de steeds veranderende wereldwijde cyberbeveiligingsvoorschriften.
  • Het nieuwe eSIM-beheerplatform is geoptimaliseerd voor grootschalige IoT-implementaties, vereenvoudigt de bedrijfsvoering, verlaagt de kosten en biedt geavanceerde automatisering die verder gaat dan de SGP.32-normen, ter ondersteuning van diverse sectoren en apparaattypen.
original Source 123Ref

Source 123Ref

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Rond 2030 zullen er wereldwijd meer dan 5,8 miljard IoT-mobiele verbindingen zijn (GSMA Intelligence) — voor het gebruik van slimme meters tot draagbare gezondheidstrackers. De vraag naar veilige, schaalbare en eenvoudig te beheren connectiviteit groeit sneller dan ooit.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

PERSCONTACT

Thales, mediarelaties
Noord-Amerika
Jennifer Tumminio
jennifer.tumminio@thalesgroup.com

AT&T-bedrijfscommunicatie
Veleisa Burrell
Telefoon: 214-773-0040
E-mail: veleisa.burrell@att.com

Industry:

Thales

BOURSE:HO
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

PERSCONTACT

Thales, mediarelaties
Noord-Amerika
Jennifer Tumminio
jennifer.tumminio@thalesgroup.com

AT&T-bedrijfscommunicatie
Veleisa Burrell
Telefoon: 214-773-0040
E-mail: veleisa.burrell@att.com

More News From Thales

Samenvatting: Thales lanceert Europa’s eerste gecertificeerde smartcard die klaar is voor het kwantumtijdperk

MEUDON, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Naarmate kwantumrekenkracht zich verder ontwikkelt, zullen veel van de huidige cryptografische methoden niet langer veilig zijn, omdat kwantumcomputers complexe wiskundige problemen veel sneller kunnen oplossen dan klassieke computers. Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is....

Samenvatting: Thales versterkt leiderschap op gebied eSIM- en IoT-connectiviteit met gebruiksklare gecertificeerde oplossing

MEUDON, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Naar schatting zullen er in 2030 wereldwijd meer dan 5,8 miljard mobiele IoT-verbindingen zijn (GSMA Intelligence). Bedrijven en industrieën staan onder toenemende druk om op grote schaal verbonden apparaten in te zetten – op een veilige en efficiënte manier. Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is....

Samenvatting: Curve Pay en Thales bundelen krachten voor veilige digitale portemonnee op iPhone

MEUDON, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Curve, de ultieme digitale portemonnee, heeft vandaag een uitbreiding van zijn samenwerking met Thales, de wereldwijde leider op het gebied van geavanceerde technologieën, aangekondigd. Thales levert veilige, moderne betaaloplossingen voor financiële instellingen. Deze samenwerking volgt op de lancering van Curve Pay op iOS door Curve, wat een keerpunt is op het gebied van mobiele betalingen en een belangrijke stap om dagelijkse uitgaven opnieuw vorm te geven...
Back to Newsroom