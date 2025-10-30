AT&T en Thales werken samen aan IoT-implementaties met nieuwe eSIM-oplossing
AT&T en Thales werken samen aan IoT-implementaties met nieuwe eSIM-oplossing
- AT&T en Thales introduceren een eSIM-oplossing van de toekomst, gebaseerd op de nieuwste GSMA IoT-specificatie (SGP.32). Deze oplossing biedt bedrijven een geconsolideerd platform om IoT-abonnementen op afstand en veilig te beheren, terwijl de integriteit van apparaten op een zeer veilig en betrouwbaar netwerk behouden blijft.
- Dankzij de ‘secure by design’-benadering van Thales biedt deze oplossing het hoogste niveau van cyberbeveiliging voor IoT-apparaten en ondersteunt het de naleving van de steeds veranderende wereldwijde cyberbeveiligingsvoorschriften.
- Het nieuwe eSIM-beheerplatform is geoptimaliseerd voor grootschalige IoT-implementaties, vereenvoudigt de bedrijfsvoering, verlaagt de kosten en biedt geavanceerde automatisering die verder gaat dan de SGP.32-normen, ter ondersteuning van diverse sectoren en apparaattypen.
ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Rond 2030 zullen er wereldwijd meer dan 5,8 miljard IoT-mobiele verbindingen zijn (GSMA Intelligence) — voor het gebruik van slimme meters tot draagbare gezondheidstrackers. De vraag naar veilige, schaalbare en eenvoudig te beheren connectiviteit groeit sneller dan ooit.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
PERSCONTACT
Thales, mediarelaties
Noord-Amerika
Jennifer Tumminio
jennifer.tumminio@thalesgroup.com
AT&T-bedrijfscommunicatie
Veleisa Burrell
Telefoon: 214-773-0040
E-mail: veleisa.burrell@att.com