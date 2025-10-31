-

AT&T攜手Thales推出全新eSIM解決方案，革新物聯網部署方式

  • AT&T與Thales聯合推出下一代eSIM解決方案，該解決方案以最新GSMA物聯網規範(SGP.32)為基礎建構，為企業提供統一管理平台，可以遠端方式安全地管理物聯網訂閱，在高度安全可靠的網絡環境中全面保障裝置完整性。
  • 該解決方案以Thales的「安全融入設計」理念為後盾，旨在為物聯網裝置提供最高層級的網絡安全防護，並協助企業始終符合不斷演進的全球網絡安全法規要求。
  • 這款全新eSIM管理平台針對大規模物聯網部署進行優化，可簡化營運流程、降低成本，並提供超越SGP.32標準的先進自動化功能，以支持不同產業和裝置類型。
維吉尼亞州阿靈頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 據GSMA Intelligence預測，到2030年，全球蜂窩物聯網連接數將超過58億，涵蓋從智慧電錶到穿戴式健康追蹤器等各類應用。在此背景下，市場對安全、可擴充且易於管理的連接方案需求比以往任何時候都更為迫切。全球領先的連接與物聯網解決方案提供商AT&T，攜手在網絡安全與數字技術領域處於全球領先地位的Thales，共同宣布推出全新eSIM解決方案，旨在幫助企業實現物聯網設備的遠程激活與管理。這款搭載Thales Adaptive Connect (TAC)技術的eSIM解決方案，將作為核心組件融入AT&T全球物聯網解決方案——AT&T Virtual Profile Management for IoT，可廣泛應用於全球多個產業，包括汽車、智慧城市、醫療保健和公用事業。

該全新解決方案符合GSMA SGP.32標準1，客戶只需為聯網裝置預先安裝Thales的eSIM解决方案，即可將裝置運往全球任何地區，隨後透過遠端方式順暢啟動對應的本地連接設定檔，無需對裝置進行任何實體操作。這一特性可加快全球物聯網部署的上線速度，簡化物流管理。依靠經過行業認證的統壹接口，AT&T及其客戶還能全程通過“空中寫卡”(OTA)的方式，輕松管理連接策略、運行診斷及訂閱變更。

該解決方案還新增了先進的自動化功能，以簡化對大量裝置的遠端eSIM管理。它能自動執行複雜任務(如切換訂閱或更新裝置群組規則)，幫助企業減少在物流和營運上的時間投入，更快地將新產品和服務推向市場。

____________________

1 GSMA SGP.32標準是全球移動通信系統協會(GSMA)最新發布的eSIM(嵌入式SIM卡)遠程配置(RSP)規範，適用於物聯網(IoT)裝置及其他類型行動裝置部署的遠端eSIM管理。

歸功於這些先進特性，Thales的eSIM解決方案(TAC)為企業提供靈活選擇，使其無需更改硬體，即可在AT&T全球網絡合作夥伴中實現在地化部署，或調整大規模裝置群組的訂閱方案，協助企業實現成本、供應鏈、涵蓋範圍和效能的最佳化。

目前，該服務已開放商業使用，可為全球客戶提供支持。

AT&T連接解決方案副總裁Cameron Coursey 表示：「AT&T致力於提供值得信賴的智慧物聯網解決方案——這類方案具備高度安全性、端對端涵蓋能力，且支持規模化擴充。我們與泰雷茲的強強聯合，將協助客戶減少流程阻礙，透過可靠連接實現對自有裝置的自主管理。」

Thales移動連接解決方案執行副總裁Eva Rudin 表示：「我們正迎來遠端eSIM配置的全新時代，該技術將為數十億物聯網設備賦能。我們很驕傲能與AT&T合作，共同推動全球更智能、更安全的物聯網連接。借助Thales Adaptive Connect技術，我們確保每一台聯網裝置在整個生命周期中都能享有強大的安全性、可靠的服務和簡化的管理體驗。」

關於Thales

作為全球先進科技的領導者之壹，Thales（泛歐證券交易所代碼：HO）專註於航空、航天、網絡與數字技術等領域，為構建壹個更安全、更環保、更包容的世界開發產品及解決方案。

集團每年投入超過40億歐元研發資金用於關鍵創新領域，如人工智能、網絡安全、量子科技和雲技術等。

Thales全球83,000余名員工遍布68個國家和地區。2024年集團銷售收入206億歐元。

關於AT&T

我們為美國超1億家庭、個人使用者，以及近250萬家企業提供連接服務，協助他們探索更多可能。從140多年前的首次電話通話，到如今的5G無線通訊和多千兆網際網路服務，我們(@ATT)始終透過創新改善人們的生活。如欲瞭解更多關於AT&T Inc. (NYSE:T)的資訊，請造訪我們的網站：about.att.com。投資人可造訪investors.att.com了解更多資訊。

