Andersen Consulting pogłębia swoją platformę dzięki współpracy z firmą threon

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting pogłębia zdolności w zakresie transformacji przedsiębiorstw i cyfrowej transformacji, zawierając umowę o współpracy z firmą threon z siedzibą w Belgii, która słynie z pragmatycznych, kompleksowych usług wsparcia w zakresie realizacji strategii.

Od ponad 20 lat firma threon świadczy godne zaufania usługi doradztwa na rzecz organizacji pragnących przekuć wielkie pomysły w działania biznesowe o rzeczywistym oddziaływaniu. Firma posiada wiedzę fachową w zakresie strategicznego zarządzania portfelem, cyfrowej transformacji i szkoleń dla kierownictwa, dzięki czemu może wprawnie pomagać liderom w opracowywaniu wizji, a następnie przekładaniu ich na konkretne działania. Unikalne podejście threon łączy realizację projektów, rozwój kadr i inteligentne rozwiązania w dziedzinie oprogramowania, aby wspierać zespoły i pomagać im szybciej osiągać wyznaczone cele, bez obaw zwiększać skalę prowadzonej działalności i cieszyć się trwałymi rezultatami.

– Dzięki nam organizacje mogą spokojnie skoncentrować się na tym, co istotne, aby móc szybciej podejmować decyzje i dokonywać zrównoważonych przemian z uwzględnieniem swojej wyjątkowej tożsamości – powiedział Tom Dedecker, dyrektor generalny threon.

– Naszym celem jest wdrażanie zmian w sposób zrównoważony, dostosowując strategię do realizacji na każdym szczeblu. Współpraca z Andersen Consulting pozwala nam zwiększyć zasięg na arenie międzynarodowej, pogłębić zdolności i zwiększyć potencjał pod względem wsparcia udzielanego klientom, aby mogli oni z powodzeniem stawiać czoła zawiłościom – dodał Eric Noerdinger, dyrektor zarządzający threon.

– Metodologia firmy threon zapewnia jasność złożonych programów, wprowadza do nich dyscyplinę i dba o ich trafność, dlatego firma stanowi doskonałe uzupełnienie naszej globalnej platformy. Jej zdolności w zakresie dostosowywania ram działania do określonego kontekstu danej organizacji zapewniają nie tylko wdrożenie zmian, ale również ich trwałość – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 44 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 600 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.