Panamá y O.N.E Amazon firman una Carta de Intención para proteger la región del Darién y liderar nuevos modelos de financiamiento para la conservación

Ciudad de Panamá--(BUSINESS WIRE)--El Ministerio de Ambiente de la República de Panamá y O.N.E Amazon, una empresa disruptiva que redefine la conservación como Inversión con Propósito, firmaron una Carta de Intención para colaborar en el diseño e implementación de iniciativas de conservación a largo plazo en la región del Darién.

La firma se realizó durante la Cumbre de la Naturaleza Panamá 2025 (Panama Nature Summit 2025), en la sesión de alto nivel “De la protección a la prosperidad: el modelo de O.N.E Amazon para las finanzas de la naturaleza.”

El acuerdo reafirma el compromiso de ambas partes de fortalecer la cooperación en acción climática, protección de bosques y biodiversidad, tecnología ambiental e iniciativas de economía verde, alineadas con el Pacto de Panamá con la Naturaleza, que busca restaurar 100 mil hectáreas de tierras degradadas y reducir en un 11% las emisiones para 2035.

La colaboración se centrará en analizar y desarrollar proyectos en cuatro áreas principales:

Desarrollo de proyectos de tecnología ambiental, monitoreo climático, reforestación, carbono azul y conservación de ecosistemas.

Fortalecimiento de capacidades técnicas en gestión ambiental, educación climática y transición energética.

Intercambio de información, buenas prácticas y metodologías de gestión de bosques y biodiversidad.

Promoción de iniciativas conjuntas de visibilidad internacional en materia de acción climática y sostenibilidad.

Cada iniciativa se desarrollará dentro de un marco de transparencia y evidencia científica, que garantice trazabilidad, rendición de cuentas y pleno respeto por la soberanía panameña.

Los proyectos futuros también podrán incorporar instrumentos digitales basados en la naturaleza para atraer inversión privada hacia resultados de conservación medibles.

Juan Carlos Navarro, Minitro de Ambiente de Panamá, señaló que:

“Como parte de esta alianza, O.N.E Amazon implementará su sistema de Internet de los Bosques (IoF™️), un sistema avanzado de monitoreo impulsado por satélites, LiDAR y sensores terrestres, que brindará inteligencia ecológica en tiempo real para apoyar la gobernanza ambiental y la transparencia.”

“O.N.E Amazon fue creada para alinear el capital global con la conservación de los ecosistemas más valiosos del planeta. Junto a Panamá, queremos demostrar cómo la innovación, la transparencia y el propósito compartido pueden convertir la conservación en una verdadera oportunidad económica, que beneficie tanto a la naturaleza como a las personas. O.N.E Amazon es más que un instrumento financiero: es un nuevo contrato entre la humanidad, los mercados de capital y la naturaleza. Cuando la innovación se une al propósito, los mercados se convierten en motores de regeneración”, Rodrigo Veloso, Fundador y CEO de O.N.E Amazon.

Esta alianza se basa en el trabajo que O.N.E Amazon ya adelanta en el Darién, incluyendo su piloto del Internet de los Bosques (IoF™) en la Reserva Hidrológica Filo del Tallo – Canglón, que abastece de agua a más de 40 comunidades. La iniciativa demuestra cómo los datos verificados y las finanzas responsables pueden fortalecer la gestión ambiental y mejorar los medios de vida locales.

Acerca de O.N.E Amazon

O.N.E Amazon es una empresa disruptiva que transforma la conservación en Inversión con Propósito. En el centro de su modelo se encuentra el O.N.E Amazon Coin - un nuevo activo digital regulado y próximo a ser lanzado— respaldado por el Internet de los Bosques (nternet of Forests - IoF™) y el Fondo de Impacto y Sostenibilidad O.N.E Amazon (OAIF). Al convertir los servicios invisibles del Amazonas en valor financiero medible, demostramos que la conservación puede ser más valiosa que la deforestación. Con el 85% de los ingresos permaneciendo en los países de origen, O.N.E Amazon genera impacto medible para la naturaleza, las personas y los inversionistas.