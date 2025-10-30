-

Andersen Consulting breidt platform uit door samenwerking met threon

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting verdiept zijn mogelijkheden op het gebied van bedrijfstransformatie en digitale transformatie via een samenwerkingsovereenkomst met threon, een in België gevestigd adviesbureau dat bekendstaat om zijn pragmatische, end-to-end ondersteuning bij strategische implementatie.

Threon is al meer dan 20 jaar een vertrouwde adviseur voor organisaties die grote ideeën willen omzetten in daadwerkelijke impact op de bedrijfsactiviteiten. Het bedrijf bundelt zijn expertise in strategisch portfoliomanagement, digitale transformatie en executive training om leiders te helpen de overstap te maken van visie naar uitvoering. De unieke aanpak van threon combineert projectlevering, personeelsontwikkeling en slimme softwareoplossingen, waardoor teams sneller kunnen presteren, vol vertrouwen kunnen opschalen en blijvende resultaten kunnen behalen.

Tom Dedecker, CEO van threon, verklaarde: "We brengen focus en rust in organisaties, waardoor snellere besluitvorming en duurzame transformatie mogelijk worden, geworteld in hun unieke identiteit."

Eric Noerdinger, managing director van threon, voegde hieraan toe: "Ons doel is om verandering duurzaam te verankeren, door strategie en uitvoering op elk niveau op elkaar af te stemmen. Samenwerking met Andersen Consulting vergroot ons wereldwijde bereik, verdiept onze mogelijkheden en verbetert ons vermogen om klanten te helpen om te gaan met complexiteit."

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, stelde: "De methodologie van threon brengt helderheid, discipline en relevantie in complexe programma's, waardoor ze een waardevolle aanvulling vormen op ons wereldwijde platform. Hun vermogen om raamwerken aan te passen aan de specifieke context van elke organisatie zorgt ervoor dat verandering niet alleen wordt geïmplementeerd, maar ook wordt behouden."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingadvies, juridische dienstverlening, taxatie, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 44.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

