Bybit amplia la partnership stretta con Thredd per estendere a livello globale le carte di debito multivaluta collegate alle criptovalute

SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Thredd, leader nell’elaborazione di pagamenti di nuova generazione a livello globale, oggi ha annunciato l’ampliamento della partnership stretta con Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi. La collaborazione supporta il lancio su scala regionale della Bybit Card – la carta di pagamento multivaluta di punta di Bybit collegata alle criptovalute – che consente di colmare il divario tra asset digitali e pagamenti quotidiani nei principali mercati internazionali.

La piattaforma di elaborazione Thredd è stata sviluppata per garantire scalabilità e conformità ai requisiti normativi di vari paesi. Grazie a una singola connessione, Bybit può configurare programmi specifici per ciascun mercato, nel rispetto delle normative locali e mantenendo una visibilità centralizzata. Questa flessibilità ha permesso a Bybit di espandersi rapidamente in numerosi mercati, con ulteriori estensioni già in programma.

