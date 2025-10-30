Bybit renforce son partenariat avec Thredd pour déployer à l’échelle mondiale des cartes de débit multidevises adossées à des cryptomonnaies

SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--Thredd, leader mondial des processeurs de paiement de nouvelle génération, a annoncé aujourd’hui l’élargissement de son partenariat avec Bybit, la deuxième plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde en termes de volume de transactions. Cette collaboration soutient le déploiement régional de la carte Bybit, la carte de paiement multidevises emblématique de Bybit adossée à la cryptomonnaie, et vise à combler le fossé entre les actifs numériques et les paiements du quotidien sur les principaux marchés internationaux.

La plateforme de traitement de Thredd a été conçue pour évoluer à grande échelle tout en s’adaptant aux exigences réglementaires propres à chaque région. Grâce à une connexion unique, Bybit peut déployer des programmes personnalisés selon les spécificités de chaque marché, en garantissant à la fois la conformité locale et une supervision centralisée. Cette souplesse opérationnelle a permis à Bybit de se développer rapidement sur plusieurs marchés, avec d’autres lancements prévus prochainement.

Plus de deux millions d’utilisateurs dans le monde font confiance à la carte Bybit pour ce qui compte le plus : des récompenses compétitives pour les titulaires, un véritable accès mondial et une conversion crypto-fiat simple et instantanée. En s’appuyant sur l’infrastructure de Thredd, Bybit émet des cartes de paiement Visa et Mastercard, à la fois virtuelles et physiques, permettant aux utilisateurs de dépenser leurs cryptomonnaies comme de la monnaie fiduciaire, en temps réel. Le partenariat inclut également la tokenisation complète des portefeuilles, assurant une intégration fluide avec Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, ainsi qu’avec de nombreux autres portefeuilles numériques disponibles sur le marché. À mesure que Bybit étend sa présence mondiale, Thredd accompagne son entrée sur les marchés grâce à l’émission localisée de BINs (Bank Identification Numbers) et à des fonctionnalités de contrôle des cartes en temps réel.

« Bybit est en train de bâtir la prochaine génération de la finance numérique, et Thredd est fier de contribuer à transformer leur vision de la cryptomonnaie en une utilité concrète », a déclaré Jim McCarthy, PDG de Thredd. « Notre plateforme leur offre les moyens de se développer à l’échelle mondiale grâce à une émission sécurisée de cartes, à la tokenisation des portefeuilles et à une intégration rapide sur de nouveaux marchés », a-t-il ajouté.

« La plateforme de Thredd joue un rôle clé dans notre mission de rapprocher le monde de la cryptomonnaie du commerce quotidien. Nous avons établi un partenariat stratégique pour offrir à nos utilisateurs une expérience de paiement fluide et sans frontières », a déclaré Sophie Chen, responsable marketing de la division Paiements chez Bybit. « Leur configuration BIN multidevises, l’intégration avec les portefeuilles numériques et leur infrastructure technologique agile nous permettent de déployer rapidement nos services, tout en restant conformes aux réglementations locales, quelle que soit la région », a-t-elle ajouté.

Ce partenariat illustre la manière dont des plateformes nées dans l’univers des cryptomonnaies, comme Bybit, peuvent proposer des services financiers grand public en s’appuyant sur une infrastructure adaptée. Grâce au soutien de Thredd, Bybit établit une nouvelle référence en matière de paiements modernes adossés à la cryptomonnaie à l'échelle mondiale.

À propos de Bybit

Bybit est la deuxième plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde en termes de volume de transactions, avec une communauté de plus de 70 millions d’utilisateurs à travers le monde. Fondée en 2018, Bybit redéfinit l’ouverture dans l’univers décentralisé en construisant un écosystème plus simple, inclusif et équitable pour tous. Tournée vers le Web3, la société s’associe aux principaux protocoles blockchain pour proposer une infrastructure robuste et favoriser l’innovation sur la chaîne. Bybit est réputée pour la sécurité de sa conservation d’actifs, la diversité de ses marchés, l’intuitivité de son interface et la puissance de ses outils blockchain. Elle comble le fossé entre la finance traditionnelle (TradFi) et la finance décentralisée (DeFi), permettant aux développeurs, créateurs et passionnés d’exploiter tout le potentiel du Web3. Découvrez l’avenir de la finance décentralisée sur Bybit.com.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la salle de presse de Bybit.

Pour toute demande de renseignements de la part des médias, veuillez écrire à l'adresse suivante : media@bybit.com

Pour rester informé des nouveautés, suivez les communautés et réseaux sociaux de Bybit.

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

À propos de Thredd

Thredd est le partenaire de confiance en matière de traitement des paiements de nouvelle génération pour les innovateurs qui cherchent à moderniser leurs offres de paiement dans le monde entier. Forts d’une présence dans 47 pays, nous traitons des milliards de transactions de débit, de prépaiement et de crédit chaque année, au service de plus de 100 fintechs, banques numériques, fournisseurs de finance embarquée, allant des particuliers aux entreprises. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://www.thredd.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.