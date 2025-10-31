Svante célèbre 18 ans d'innovation dans la gestion du carbone et franchit des jalons historiques en 2025

VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante), un chef de file mondial des solutions de captage et d'élimination du carbone, est fier de fêter son 18e anniversaire ce mois-ci, célébrant près de deux décennies de technologie de gestion pionnière du carbone industriel. Cette année a été l’une des plus transformatrices de l’histoire de Svante, caractérisée par une innovation audacieuse, des partenariats stratégiques et la mise en service de la première installation de fabrication commerciale au monde de filtres de captage et d’élimination du carbone à base de sorbants solides.

Créé en 2007 avec la mission de révolutionner la façon dont le monde gère les émissions de dioxyde de carbone, Svante est devenu une pierre angulaire de l'industrie mondiale de la gestion du carbone. En 2025, cette vision a fait un bond en avant considérable avec le lancement du site Redwood à Burnaby, en Colombie-Britannique, un centre d’excellence de 141 000 pieds carrés pour le captage et l’élimination du carbone. Cette usine de fabrication unique en son genre est conçue pour produire suffisamment de filtres à base de sorbant solide pour capter jusqu'à dix millions de tonnes de CO2 par an, ce qui équivaut à éliminer les émissions de plus de 2,7 millions de voitures à essence.

« Cette année, nous n’avons pas seulement célébré notre passé : nous avons fait une déclaration audacieuse selon laquelle nous sommes prêts à commercialiser et à construire un avenir durable », déclare Claude Letourneau, président et chef de la direction de Svante. « La mise en service de Redwood est plus qu’une étape importante ; il s’agit d’un signal au monde indiquant que la technologie de captage et d’élimination du carbone est évolutive, respectueuse de l’environnement et performante, et qu’elle est fabriquée au Canada. »

Le site Redwood est alimenté par les filtres adsorbants structurés brevetés de Svante, enduits de cadres métallo-organiques et d’autres nanomatériaux sorbants solides, ce qui représente un saut générationnel dans le captage et l’élimination du carbone industriel. Ces filtres sont actuellement déployés dans le cadre de grands projets, notamment :

Le site Kern River de Chevron en Californie, États-Unis

en Californie, États-Unis Le projet CO₂MENT avec Lafarge Holcim à la cimenterie Richmond en Colombie-Britannique, Canada

avec Lafarge Holcim à la cimenterie Richmond en Colombie-Britannique, Canada Diverses installations pilotes et commerciales de captage direct dans l’air utilisant les technologies de filtres structurés de Svante.

Svante a également fait avancer son projet conjoint de captage du carbone avec Mercer International jusqu'à la phase pré-FEED à l’usine de pâte de Mercer à Peace River, en Alberta, ciblant les émissions de CO2 d’origine biologique provenant de la biomasse d’origine durable. En outre, Svante est prêt à entrer dans la phase FEED à la raffinerie Big Spring de Delek US au Texas, États-Unis.

Outre les jalons techniques de la société au fil des ans, Svante a obtenu environ 600 millions de dollars d’investissements en capital de partenaires stratégiques et d’investisseurs tels que Chevron New Energies, Temasek, M&G, United Airlines Ventures, GE Vernova, Samsung Venture Investment, Canada Growth Fund et InBC. Le financement reçu par Svante au fil des ans a soutenu l’industrialisation des produits de l’entreprise, l’expansion des capacités de fabrication de Svante et le développement d’installations et de technologies futures pour répondre à la demande mondiale.

Dans le cadre de sa célébration du 18e anniversaire, Svante a organisé le GO25 en mai de cette année, un événement d'ouverture de deux jours qui a réuni des leaders de l'industrie, des investisseurs et des décideurs du monde entier pour explorer l'avenir de la gestion du carbone. Des panels et des discussions au coin du feu ont fait entendre des voix d’Amazon, de BMO, de JPMorganChase, de CGF, de Climate Investment, de Carbon Direct, de SAMSUNG E&A et d’Emissions Reduction Alberta, soulignant le leadership de Svante en matière de commercialisation, de développement de projets et d’innovation climatique canadienne.

En 2025, Svante a fait d'autres annonces, notamment :

Pour l’avenir, Svante reste déterminé à accélérer le déploiement de ses solutions techniques de gestion du carbone dans les secteurs de la biogénicité, de l’industrie lourde et de l’énergie en « décryptant le code » de la monétisation du CO 2 .

À propos de Svante

Svante est un fournisseur de solutions de captage et d'élimination du carbone. La société fabrique des filtres nanotechniques et des machines à contacteurs rotatifs modulaires qui capturent et éliminent le CO 2 de manière écologiquement responsable dans les émissions industrielles et dans l'air. Svante figure au classement Global Cleantech 100 2025 et sur la liste TIME & Statista des meilleures entreprises de technologies vertes de 2025. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.svanteinc.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.