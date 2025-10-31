Svante喜迎2025年這座歷史性的豐碑，歡慶從事碳管理創新18年有成

英屬哥倫比亞，溫哥華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Svante Technologies Inc.（以下簡稱「Svante」）是碳捕集和碳移除解決方案的全球先驅。該公司本月歡欣慶祝成立18週年，誌賀它以將近二十年的時間引領產業碳管理技術。今年可說是Svante公司史上深具變革性的一年，不僅進行了大膽創新、建立戰略合作關係，其世界第一座用固體吸附劑捕碳和除碳過濾器的商業製造設施也在今年正式投產。

Svante懷抱革新全球二氧化碳排放量管理狀況的願景成立於2007年，現在已成長為全球碳管理產業的基石。該公司於2025年在英屬哥倫比亞本拿比設立雷德伍德製造工廠 (Redwoodg Facility)，以這座141,000平方英尺的捕碳與除碳卓越中心朝向實現公司願景躍進了紀念性的一步。這座全球首見的製造廠旨在生產足夠的固體吸附式過濾器以達成每年捕獲最高達1000萬噸二氧化碳的目標，這個數量相當於移除270萬多輛汽油動力汽車的排碳量。

「今年，我們不僅慶祝過去，還大膽宣示我們已經做好商品化的準備，打造永續未來。」Svante總裁暨執行長Claude Letourneau說，「雷德伍德製造工廠投產不僅是一座里程碑，也告知全世界我們擁有可擴展的環保高效捕碳與除碳技術——而且是加拿大製造的。」

雷德伍德製造工廠運用Svante的專利結構化吸附式過濾器，塗覆金屬有機框架 (MOF) 和其他固體吸附奈米材料，代表產業捕碳和除碳技術的跨世代飛躍。這些過濾器目前已佈署於多項大型專案中，包括：

Chevron的克恩河 (Kern River) 設施 ，位於美國加州。

，位於美國加州。 CO₂MENT專案 ，與Lafarge Holcim合作，位於加拿大英屬哥倫比亞的Richmond水泥廠。

，與Lafarge Holcim合作，位於加拿大英屬哥倫比亞的Richmond水泥廠。 多項試點計畫以及商業規模的直接空氣捕集 (DAC) 設施均利用Svante的結構化過濾技術。

Svante還推進其與Mercer International合作的聯合捕碳計畫，令Mercer位於亞伯達省的Peace River紙漿廠進入Pre-FEED（初步前端工程設計）階段，處理來自永續來源生物質的生物源二氧化碳排放。除此之外，Svante也做好了讓Delek US位於美國德州的Big Spring煉油廠進入FEED（前端工程設計）階段的準備。

Svante不僅在過去幾年間連續做出多項重大技術突破，還從戰略合作夥伴以及Chevron New Energies、Temasek、M&G、United Airlines Ventures、GE Vernova、Samsung Venture Investment、Canada Growth Fund和InBC等投資者處獲得約6億美元的資本投資。Svante在這些年間獲得的資金支援該公司進行產品工業化、擴大Svante的製造能力，並佈署未來設施與技術以滿足全球需求。

為慶祝創立18週年，Svante還在今年五月主辦GO25，這是一項為期兩天的揭幕儀式，邀集來自世界各地的產業領袖、投資者、政策制定者共同探索碳管理的未來。來自Amazon、BMO、JPMorganChase、CGF、Climate Investment、Carbon Direct、SAMSUNG E&A和Emissions Reduction Alberta的各方人士在小組討論和爐邊談話中發言，強調Svante在商業化、開發專案以及加拿大氣候創新方面的領導作用。

Svante還在2025年間宣布了其他多則重大消息，包括：

展望未來，Svante將繼續致力跨生物動力、重工業和能源產業加速佈署其碳管理解決方案，一如Letourneau所說的：「破解二氧化碳貨幣化的密碼」。

關於Svante

Svante是一家目標導向的領先捕碳和除碳解決方案供應商。該公司生產奈米工程過濾器和模組化旋轉接觸器設備，以環保方式捕集並去除產業排放和空氣中的二氧化碳。Svante入選「2025年全球潔淨技術100大企業」以及《時代》雜誌和Statista評選的「2025年最佳綠色科技公司」排行榜。如欲瞭解更多資訊，請造訪： www.svanteinc.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。