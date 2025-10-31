-

Svante喜迎2025年這座歷史性的豐碑，歡慶從事碳管理創新18年有成

英屬哥倫比亞，溫哥華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Svante Technologies Inc.（以下簡稱「Svante」）是碳捕集和碳移除解決方案的全球先驅。該公司本月歡欣慶祝成立18週年，誌賀它以將近二十年的時間引領產業碳管理技術。今年可說是Svante公司史上深具變革性的一年，不僅進行了大膽創新、建立戰略合作關係，其世界第一座用固體吸附劑捕碳和除碳過濾器的商業製造設施也在今年正式投產。

Svante懷抱革新全球二氧化碳排放量管理狀況的願景成立於2007年，現在已成長為全球碳管理產業的基石。該公司於2025年在英屬哥倫比亞本拿比設立雷德伍德製造工廠 (Redwoodg Facility)，以這座141,000平方英尺的捕碳與除碳卓越中心朝向實現公司願景躍進了紀念性的一步。這座全球首見的製造廠旨在生產足夠的固體吸附式過濾器以達成每年捕獲最高達1000萬噸二氧化碳的目標，這個數量相當於移除270萬多輛汽油動力汽車的排碳量。

「今年，我們不僅慶祝過去，還大膽宣示我們已經做好商品化的準備，打造永續未來。」Svante總裁暨執行長Claude Letourneau說，「雷德伍德製造工廠投產不僅是一座里程碑，也告知全世界我們擁有可擴展的環保高效捕碳與除碳技術——而且是加拿大製造的。」

雷德伍德製造工廠運用Svante的專利結構化吸附式過濾器，塗覆金屬有機框架 (MOF) 和其他固體吸附奈米材料，代表產業捕碳和除碳技術的跨世代飛躍。這些過濾器目前已佈署於多項大型專案中，包括：

  • Chevron的克恩河 (Kern River) 設施，位於美國加州。
  • CO₂MENT專案，與Lafarge Holcim合作，位於加拿大英屬哥倫比亞的Richmond水泥廠。
  • 多項試點計畫以及商業規模的直接空氣捕集 (DAC) 設施均利用Svante的結構化過濾技術。

Svante還推進其與Mercer International合作的聯合捕碳計畫，令Mercer位於亞伯達省的Peace River紙漿廠進入Pre-FEED（初步前端工程設計）階段，處理來自永續來源生物質的生物源二氧化碳排放。除此之外，Svante也做好了讓Delek US位於美國德州的Big Spring煉油廠進入FEED（前端工程設計）階段的準備。

Svante不僅在過去幾年間連續做出多項重大技術突破，還從戰略合作夥伴以及Chevron New Energies、Temasek、M&G、United Airlines Ventures、GE Vernova、Samsung Venture Investment、Canada Growth Fund和InBC等投資者處獲得約6億美元的資本投資。Svante在這些年間獲得的資金支援該公司進行產品工業化、擴大Svante的製造能力，並佈署未來設施與技術以滿足全球需求。

為慶祝創立18週年，Svante還在今年五月主辦GO25，這是一項為期兩天的揭幕儀式，邀集來自世界各地的產業領袖、投資者、政策制定者共同探索碳管理的未來。來自Amazon、BMO、JPMorganChase、CGF、Climate Investment、Carbon Direct、SAMSUNG E&A和Emissions Reduction Alberta的各方人士在小組討論和爐邊談話中發言，強調Svante在商業化、開發專案以及加拿大氣候創新方面的領導作用。

Svante還在2025年間宣布了其他多則重大消息，包括：

展望未來，Svante將繼續致力跨生物動力、重工業和能源產業加速佈署其碳管理解決方案，一如Letourneau所說的：「破解二氧化碳貨幣化的密碼」。

關於Svante
Svante是一家目標導向的領先捕碳和除碳解決方案供應商。該公司生產奈米工程過濾器和模組化旋轉接觸器設備，以環保方式捕集並去除產業排放和空氣中的二氧化碳。Svante入選「2025年全球潔淨技術100大企業」以及《時代》雜誌和Statista評選的「2025年最佳綠色科技公司」排行榜。如欲瞭解更多資訊，請造訪： www.svanteinc.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體聯絡人：
Colleen Nitta
行銷及傳訊部主任
cnitta@svanteinc.com

Industry:

Svante Technologies Inc.

Release Versions
EnglishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

媒體聯絡人：
Colleen Nitta
行銷及傳訊部主任
cnitta@svanteinc.com

More News From Svante Technologies Inc.

Svante慶賀諾貝爾化學獎公布，印證金屬有機骨架技術對商業碳捕集至關重要

卑詩省本拿比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Svante是以固體吸附劑為基礎的碳捕集和去除過濾器技術領域的領導者，上周對2025年諾貝爾化學獎的公布表示慶賀。該獎項頒發給科學家Susumu Kitagawa、Richard Robson和Omar Yaghi，以表揚他們在金屬有機骨架(MOF)領域的開創性工作。瑞典皇家科學院為MOF的研發頒發此獎項，稱其具備「巨大潛力」，且獨特的分子結構能形成高容積的多孔材料，可捕集並儲存包括二氧化碳在內的特定物質。 Svante營運長兼Svante OEM&D部門總裁Richard Laliberté表示：「諾貝爾委員會對Svante所採用的這類材料予以肯定，這對整個碳捕集和去除領域而言都是極具分量的印證。MOF領域的尖端研究是我們在該產業取得成功的核心基石之一。」 諾貝爾獎項公告強調了MOF在氣體分離和高容量捕集方面的卓越能力，而這正是Svante專利過濾器技術的核心。具體而言，獎項的科學背景文件提及了與工業碳捕集相關的MOF，包括CALF-20，這種MOF由卡爾加里大學的George Shimizu博士研發。S...

Svante與SAMSUNG E&A簽署共同開發協議，推出數位化橇裝式模組化碳捕集工廠

卑詩省溫哥華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Svante Technologies Inc. (Svante)與SAMSUNG E&A今日宣布，雙方簽署了一項共同開發協議，以Svante新穎的VeloxoTherm固體吸附劑碳捕集過濾器技術為基礎，利用SAMSUNG E&A的先進數位化解決方案和模組化能力，共同開發一套標準化的橇裝式模組化碳捕集工廠。該協議是在Svante的盛大開幕活動期間簽署，此次活動代表其位於加拿大溫哥華的新商業過濾器製造工廠進入試運轉。這是全球第一個採用Svante過濾器技術的超級工廠，能夠生產出足夠的過濾器，每年可捕集1000萬公噸二氧化碳。 Svante總裁兼執行長Claude Letourneau表示：「我們正努力消除快速部署工業碳捕集技術的最大障礙，首先是建造我們世界一流的製造工廠，其次是與SAMSUNG E&A合作，透過標準化的設計和製造解決方案，縮短專案執行時間並降低現場建設成本。」 SAMSUNG E&A是全球能源產業的綜合解決方案供應商，也是世界首屈一指的工程、採購和施工(EPC)及專案管...

Svante啟動全球第一個用於碳捕集與去除過濾器的商業超級工廠

卑詩省溫哥華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 碳捕集與去除技術領域的全球領導者Svante Technologies Inc. (Svante)已正式完成其位於卑詩省本拿比的碳捕集與去除卓越中心——雷德伍德製造工廠的試運轉工作。這一里程碑代表全球第一個致力於生產商業規模碳捕集與去除過濾器的超級工廠的啟動，這些過濾器旨在直接捕集來自工業排放和大氣中的二氧化碳，並且採用大批量自動化和產品標準化的構想來降低製造成本。 雷德伍德工廠占地14.1萬平方英尺，能夠製造出足夠多的固體吸附劑過濾器，每年可捕集高達1000萬公噸的二氧化碳，這相當於超過2700萬輛汽車的排放量。Svante獲得專利的結構化吸附劑過濾器塗覆有金屬有機架構(MOF)，代表用於管理工業碳排放的下一代解決方案。 Svante總裁兼執行長Claude Letourneau表示：「今天，我們正在創造歷史。這座超級工廠是在建構推動碳管理產業規模化發展、打造實物二氧化碳市場所需的基礎設施方面邁出的關鍵一步。這座首創的製造工廠展示了當技術與氣候目標相結合時，協助大自然管理全球二氧化碳排放的可能性。」 Svante...
Back to Newsroom