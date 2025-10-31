Svante comemora 18 anos de inovação em gestão de carbono com marcos históricos previstos para 2025

VANCOUVER, Colúmbia Britânica--(BUSINESS WIRE)--A Svante Technologies Inc. (Svante), líder global em soluções de captura e eliminação de carbono, comemora com orgulho o seu 18º aniversário neste mês, celebrando quase duas décadas de pioneirismo no campo da tecnologia de gestão de carbono industrial. Este ano foi um dos mais transformadores na trajetória da Svante, caracterizado por inovações ousadas, parcerias estratégicas e a inauguração da primeira fábrica comercial do mundo de filtros para captura e eliminação de carbono com base em material adsorvente sólido.

Fundada em 2007 com a visão de revolucionar a forma como o mundo gere as emissões de dióxido de carbono, a Svante se estabeleceu como um pilar fundamental na indústria global de gestão de carbono. Em 2025, essa visão deu um passo gigantesco com a inauguração da instalação Redwood Facility em Burnaby, na Colúmbia Britânica, um centro de excelência de 141.000 pés quadrados para a captura e remoção de carbono. Esta unidade de produção, a primeira do seu tipo, foi projetada para fabricar filtros à base de adsorventes sólidos em quantidade suficiente para absorver até 10 milhões de toneladas de CO₂ por ano, o equivalente a eliminar as emissões de mais de 2,7 milhões de veículos movidos a gasolina.

“Neste ano, não só celebramos o nosso passado, como também fizemos uma declaração ousada de que estamos preparados para comercializar e construir um futuro sustentável”, declarou Claude Letourneau, presidente e CEO da Svante. “A entrada em operação da Redwood significa mais do que um marco; é um sinal para o mundo de que a tecnologia escalável, ambientalmente responsável e de alto desempenho para a captura e eliminação do carbono já está disponível, sendo fabricada no Canadá.”

A instalação de Redwood é alimentada pelos filtros adsorventes estruturados patenteados da Svante, revestidos com estruturas metalorgânicas (MOFs) e outros nanomateriais adsorventes sólidos. Isso representa um salto geracional na captura e eliminação industrial de carbono. Estes filtros são agora implementados em grandes projetos, incluindo:

Instalação da Chevron em Kern River , na Califórnia, EUA.

, na Califórnia, EUA. Projeto CO₂MENT com a Lafarge Holcim na fábrica de cimento de Richmond, na Colúmbia Britânica, Canadá.

com a Lafarge Holcim na fábrica de cimento de Richmond, na Colúmbia Britânica, Canadá. Inúmeras instalações de captura direta de ar (DAC) em escala piloto e comercial que utilizam as tecnologias de filtro estruturado da Svante.

A Svante também avançou com seu projeto de captura de carbono com a Mercer International para a fase de pré-projeto de engenharia (Pre-FEED) na fábrica de celulose da Mercer em Peace River, Alberta. O objetivo é lidar com as emissões de CO₂ biogênico que vêm da biomassa de origem sustentável. Além disso, a Svante está pronta para iniciar a fase de projeto de engenharia básica (FEED) na refinaria Big Spring da Delek US no Texas, EUA.

Além dos avanços técnicos alcançados pela empresa ao longo dos anos, a Svante garantiu aproximadamente US$ 600 milhões em investimentos de capital de parceiros estratégicos e investidores, como a Chevron New Energies, Temasek, M&G, United Airlines Ventures, GE Vernova, Samsung Venture Investment, Canada Growth Fund e InBC. Ao longo dos anos, o financiamento concedido à Svante possibilitou a industrialização dos produtos da empresa, a expansão de sua capacidade de produção e o desenvolvimento de novas instalações e tecnologias para satisfazer a demanda global.

Como parte das comemorações do seu 18º aniversário, a Svante promoveu o GO25 em maio deste ano, um evento inaugural de dois dias que reuniu líderes do setor, investidores e formuladores de políticas públicas globais para explorar o futuro da gestão do carbono. Os painéis e as conversas informais contaram com a participação de representantes da Amazon, BMO, JPMorgan Chase, CGF, Climate Investment, Carbon Direct, SAMSUNG E&A e Emissions Reduction Alberta, evidenciando a liderança da Svante na comercialização, no desenvolvimento de projetos e na inovação climática canadense.

Em 2025, Svante fez outros anúncios, incluindo:

Olhando para o futuro, a Svante continua dedicada a acelerar a implementação de suas soluções de gestão de carbono, desenvolvidas por engenharia nos setores de bioenergia, indústrias pesada e energia ao, como afirma Letourneau, "desvendar o segredo" da monetização do CO 2 .

Sobre a Svante

A Svante é uma empresa líder no fornecimento de soluções de captura e remoção de carbono, orientada para objetivos específicos. A empresa fabrica filtros nanoprojetados e máquinas modulares de contato rotativo que capturam e removem CO 2 de emissões industriais e do ar de maneira ambientalmente responsável. A Svante está na lista Global Cleantech 100 2025 e na lista das Melhores Empresas de Tecnologia Verde de 2025 da TIME & Statista. Para obter informações adicionais, acesse www.svanteinc.com.

